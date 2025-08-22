Giá vàng miếng SJC cao chót vót, nên mua hay bán?

Giá vàng miếng SJC lại vượt 125 triệu đồng/lượng

Sáng 22-8, giá vàng miếng SJC một lần nữa trở lại mức cao kỷ lục khi được các doanh nghiệp đẩy lên quanh 124,4 triệu đồng/lượng mua vào và 125,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Biên độ chênh lệch giá mua – bán vẫn giữ ở mức 1 triệu đồng/lượng như đầu tuần đến nay, thay vì dao động tới 2-3 triệu đồng/lượng như trước đây.

Trong vòng một tháng qua, giá vàng miếng đã tăng thêm gần 2 triệu đồng/lượng; tính từ đầu năm, mức tăng lên tới khoảng 40 triệu đồng, tương ứng 47%.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC được giao dịch cao hơn khoảng 600.000 đồng/lượng so với các doanh nghiệp lớn, với giá mua vào quanh 125,4 triệu đồng và bán ra 126,2 triệu đồng/lượng. Dù vậy, so với hôm qua, giá vàng tự do giảm nhẹ khoảng 100.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC duy trì mức đỉnh lịch sử

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tiếp tục đi lên, hiện giao dịch ở mức 117,5 triệu đồng/lượng mua vào và 120 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chỉ trong hai ngày, vàng nhẫn đã tăng tổng cộng 600.000 đồng/lượng. Từ đầu năm đến nay, loại vàng này đã tăng khoảng 35 triệu đồng, tương đương 41%.

Giá vàng miếng SJC ngược dòng thế giới

Diễn biến trong nước trái ngược với quốc tế. Lúc 9 giờ (giờ Việt Nam), kim loại quý giao dịch trên sàn quốc tế ở mức 3.337 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, vàng thế giới tương đương khoảng 107 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn 13 triệu đồng và vàng miếng SJC hơn 18 triệu đồng.

Khoảng cách lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới đang đặt ra nhiều lo ngại. Một số chuyên gia cảnh báo mua vàng miếng SJC lúc này tiềm ẩn rủi ro, nhất là trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước có động thái can thiệp nhằm tăng nguồn cung, thu hẹp chênh lệch giá. Ngoài ra, nguồn cung vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn hiện khá hạn chế, trong khi mua qua thị trường tự do lại tiềm ẩn nguy cơ gặp vàng nhái, vàng giả.