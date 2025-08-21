Sáng 21/8: Giá vàng miếng, vàng nhẫn vọt tăng, xác lập kỷ lục mới

Sáng nay, Công ty SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng thêm 600.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua, hiện niêm yết ở mức 124,4 – 125,4 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức kỷ lục mới của giá vàng miếng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này cũng được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng, lên 117,3 – 119,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn, vàng miếng niêm yết tại Công ty SJC.

Các nhà vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI tại thời điểm khảo sát chưa có sự điều chỉnh giá vàng nhẫn, vàng SJC so với ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ở ngưỡng 3.341 USD/ounce giảm gần 4 USD so với chốt phiên giao dịch tước.

Thị trường vàng tiếp tục giao dịch dưới ngưỡng kháng cự ban đầu ở mức 3.350 USD/ounce khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thể hiện sự thận trọng khi cho biết cần thêm thời gian và dữ liệu để đánh giá sức khỏe thị trường lao động cũng như quỹ đạo lạm phát, theo biên bản cuộc họp chính sách tháng 7.

Dù có hai thành viên bỏ phiếu ủng hộ hạ lãi suất, phần lớn Ủy ban lại giữ quan điểm trung lập. Rủi ro lạm phát được xem là mối lo lớn hơn so với đà chững lại của thị trường việc làm. “Các thành viên nhìn chung chỉ ra rằng rủi ro tồn tại ở cả hai phía trong nhiệm vụ kép, nhấn mạnh rủi ro lạm phát tăng và rủi ro suy giảm việc làm. Phần lớn đánh giá rủi ro lạm phát tăng là đáng lo hơn, một số coi hai rủi ro này cân bằng, trong khi chỉ vài người cho rằng thất nghiệp là vấn đề nổi bật hơn,” biên bản nêu rõ.

Thị trường vàng gần như không có phản ứng đáng kể trước biên bản. Giá vàng giao ngay hiện ở mức 3.343,6 USD/ounce, tăng 0,89% trong ngày.

Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy thị trường vẫn duy trì tới 82% kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy vậy, lập trường thận trọng của ngân hàng trung ương khiến giới đầu tư dè dặt hơn về khả năng Fed sẽ hành động mạnh tay trong những tháng còn lại của năm.

Biên bản cũng ghi nhận một số thành viên lưu ý tác động kéo dài của thuế quan đến lạm phát sẽ phụ thuộc nhiều vào chính sách tiền tệ. Một số cho rằng lãi suất hiện tại không cao hơn nhiều so với mức trung tính, trong khi các điều kiện tài chính rộng hơn đang ở mức trung tính hoặc thậm chí hỗ trợ tăng trưởng.

Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư của Northlight Asset Management, nhận định việc Fed có cắt giảm lãi suất trong tháng 9 hay không sẽ là một quyết định “sát nút”. Ông cho rằng: “Biên bản họp cho thấy Fed không hạ lãi suất ở kỳ vừa rồi vì lo ngại lạm phát lớn hơn thất nghiệp. Nhưng quan trọng hơn là họ sẽ cân nhắc thế nào ở kỳ tới. Trừ khi số liệu CPI hoặc PPI sắp tới gây thất vọng, chúng tôi vẫn tin Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9.”

Mọi sự chú ý giờ đổ dồn về hội nghị Jackson Hole cuối tuần này, nơi Chủ tịch Jerome Powell sẽ phát biểu. “Khả năng cao ông Powell sẽ giữ lập trường kín kẽ, nhấn mạnh Fed vẫn bám sát nhiệm vụ kép và mọi quyết định phụ thuộc vào dữ liệu,” ông Zaccarelli nói.