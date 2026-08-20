Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 20/8 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng,....

Đầu giờ sáng ngày 20/8, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đều được ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng. Tiệm vàng Mi Hồng áp dụng 141,2 - 142,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu. Giá niêm yết tại 4 doanh nghiệp lớn PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, SJC lần lượt là 139,1 - 142,6 triệu đồng/lượng; 140 - 144 triệu đồng/lượng; 140,2 - 144,1 triệu đồng/lượng; 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào 139 triệu đồng/lượng, không niêm yết giá bán ra. Mi Hồng áp dụng 141,2 - 142,7 triệu đồng/lượng như giá vàng miếng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tối hôm qua tăng vọt lên 4.500 USD/ounce, tức tăng tới hơn 150 USD/ounce.

Theo Kitco News, giá vàng tăng 4%, vượt 4.500 USD/ounce sau khi Bộ Tài chính Mỹ mua lại trái phiếu dài hạn. Hai tuần sau khi công bố kế hoạch mua lại trái phiếu trong quý, Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Tư cho biết sẽ “tăng ít nhất gấp đôi quy mô các hoạt động mua lại nhằm hỗ trợ thanh khoản” đối với các trái phiếu có kỳ hạn từ 10 đến 30 năm, theo thông báo của cơ quan này.

Bộ Tài chính Mỹ mô tả đây là một biện pháp nhằm duy trì thanh khoản thị trường.

Theo thông báo, việc tăng quy mô mua lại “phản ánh mong muốn của Bộ Tài chính trong việc tăng cường hỗ trợ thanh khoản đối với các trái phiếu danh nghĩa kỳ hạn dài, nơi thị trường liên tục ghi nhận nhu cầu tham gia mạnh mẽ từ các nhà đầu tư”. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu nhìn nhận động thái này như một hình thức can thiệp.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm có thời điểm giảm 10 điểm cơ bản xuống 5,18%, rời khỏi mức cao nhất kể từ năm 2007. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống 4,65%.

Ở đầu ngắn của đường cong lợi suất, diễn biến lại đi theo hướng ngược lại. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 2 năm đều tăng trong phiên.

Chi phí vay của Chính phủ Mỹ không thực sự giảm. Thay vào đó, hình dạng của đường cong lợi suất đã thay đổi.

Bộ Tài chính Mỹ không cho biết nguồn tiền để thực hiện các thương vụ mua lại sẽ đến từ đâu. Thông thường, cơ quan này sử dụng việc phát hành tín phiếu Kho bạc để đáp ứng các nhu cầu vốn biến động.

Việc mua lại trái phiếu dài hạn và thay thế bằng các khoản nợ ngắn hạn nhằm kéo giảm lợi suất dài hạn không phải ý tưởng mới. Đây chính là cơ chế đứng sau Operation Twist, chương trình từng được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) triển khai vào đầu những năm 1960 và một lần nữa sau cuộc khủng hoảng tài chính, theo đó Fed mua trái phiếu ở đầu dài của đường cong và huy động vốn ở đầu ngắn để làm phẳng đường cong lợi suất.

Điểm khác biệt lần này nằm ở chỗ cơ quan nào đang thực hiện động thái đó.

Quy mô chương trình hiện vẫn khá khiêm tốn. Theo lịch do Bộ Tài chính Mỹ công bố, các đợt mua lại với quy mô lớn hơn sẽ chỉ bắt đầu từ ngày 9/9. Lịch hiện tại, kéo dài đến ngày 4/11, cho thấy Bộ Tài chính dự kiến mua lại tới 14 tỷ USD trái phiếu trong nhóm kỳ hạn 10-30 năm. Việc tăng gấp đôi sẽ bổ sung thêm khoảng 14 tỷ USD, trong một thị trường có khối lượng giao dịch lên tới hàng trăm tỷ USD mỗi ngày.

Đây là một tín hiệu, chứ chưa phải một dòng tiền đủ lớn để làm thay đổi thị trường. Nhưng thị trường vẫn phản ứng với tín hiệu đó.



