Giá vàng sáng 7/1: Tăng hơn 5 triệu đồng/lượng từ đầu năm 2026

Ghi nhận đầu phiên giao dịch ngày 7/1, giá vàng trong nước mở cửa đi ngang so với mức chốt phiên liền trước.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu hiện cùng niêm yết giá mua vào 156 triệu đồng/lượng và bán ra 158 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng ở mức 156,1 – 158 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Công ty SJC niêm yết giá mua – bán tại 151 – 154 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI lần lượt niêm yết ở mức 152 – 155 triệu đồng/lượng và 152,5 – 155,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức mua vào - bán giá là 155,5 – 158,5 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu năm 2026, giá vàng miếng trong nước đã tăng hơn 5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tăng 2 - 5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào đầu giờ sáng ở mức 4.490 USD/ounce, đi ngang so với mức đóng cửa gần nhất, qua đó tiến gần hơn đến mức cao kỷ lục 4.549,71 USD đạt được vào ngày 24/12/2025.

Giá vàng tiếp tục tăng hơn 1% vào thứ Ba, sau khi tăng 2,7% vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn sau khi Mỹ bắt giữ tổng thống Venezuela làm gia tăng căng thẳng toàn cầu, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ để có cái nhìn sâu sắc hơn về chính sách lãi suất của Fed.

Các nhà giao dịch đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed - chi nhánh Richmond, Tom Barkin, tuyên bố rằng những thay đổi lãi suất tiếp theo cần phải được "điều chỉnh tinh tế" để cân bằng cả rủi ro thất nghiệp và lạm phát.

Vàng, một loại tài sản không sinh lời, thường được hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp.

Morgan Stanley dự báo giá vàng có thể tăng vọt lên 4.800 USD vào quý IV năm nay, dựa trên các lý do như lãi suất giảm, sự thay đổi lãnh đạo của Fed và việc các ngân hàng trung ương và các quỹ đầu tư mua vào mạnh mẽ.