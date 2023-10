Giá vàng sẽ ra sao sau chuỗi giảm dài kỷ lục?

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay kết thúc phiên cuối tuần tăng 0,6% lên 1.831,09 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 12 tăng 0,7% lên 1.845,20 USD/ounce.

Mặc dù vậy, tính chung cả tuần, giá vàng vẫn giảm tuần thứ 2 liên tiếp, với mức giảm 0,9%, trong bối cảnh dữ liệu việc làm mạnh mẽ ở Mỹ làm dấy lên lo ngại rằng Fed sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất trong thời gian tới.

Trong nước, phiên giao dịch gần đây nhất, giá vàng DOJI tại khu vực Hà Nội khoảng 68,25 – 69,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tương đối ổn định so với 68,15 - 68,95 t riệu đồng/lượng cách đây một tuần; v àng SJC hiện vào khoảng 68,35 – 69,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) so với 68,2 - 68,92 triệu đồng/lượng cách đây một tuần; vàng PNJ hiện giá 68,35 - 69,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), so với 68,2 - 68,92 triệu đồng/lượng cách đây một tuần.

Diễn biến giá vàng giao ngay, USD/ounce.

Với diễn biến giá như vậy, các nhà phân tích trên Phố Wall và nhà đầu tư bán lẻ trên Phố Chính chia đều tỷ lệ dự đoán về triển vọng giá tăng/giảm trong tuần mới, từ ngày 09-13/10.

Trên Phố Wall, ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao của Barchart.com, nhận thấy giá vàng sẽ tăng. Ông cho biết: “Trên biểu đồ phân tích, vàng kỳ hạn tháng 12 dường như đã sẵn sàng để đảo chiều tăng giá”. "Đây có thể là một sự đảo chiều quan trọng, và sẽ cho thấy xu hướng ngắn hạn đã tăng lên bất chấp sức mạnh của đồng đô la Mỹ." Tuy nhiên, ông Newsom vẫn cảnh báo về xu hướng giảm trong trung hạn.

Trong khi đó, ông Michael Moor, người sáng lập công ty Moor Analytics, cho biết ông dự báo giá vàng sẽ giảm, nhưng kim loại quý này đang ở mức thấp nghiêm trọng và có lẽ đã đến lúc các nhà đầu tư nên quay trở lại thị trường.

Ông Moor nói: “Việc giá vàng giảm xuống đáy như hiện nay là lúc các nhà giao dịch nên trở lại thị trường. Nếu giá giữ vững như phiên cuối tuần, chúng ta có thể thấy sự khởi đầu mới của một cấu trúc tăng giá dài hạn.”

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao của Forex.com, tin rằng vàng có thể sẽ duy trì trong phạm vi thấp như gần đây vào tuần tới. “Không thay đổi để tăng, mặc dù chúng tôi có thể thăm dò mức thấp vào đầu tuần,” ông nói. "Biểu đồ giá hàng ngày cho thấy khả năng tiếp tục bán tháo là cực kỳ cao xét đến việc tất cả đều được định giá nhanh chóng. Điều này lúc này có vẻ hơi giống một cái bẫy”.

Ông Stanley cho rằng một đợt thoái lui không nhất thiết sẽ tạo ra đáy, mặc dù cho biết điều đó có thể xảy ra. “Tôi sẽ coi đây giống như một đợt tăng bán quá mức tạo tiền đề cho người bán thể hiện ở mức kháng cự thấp hơn, đặc biệt nếu lợi suất trái phiếu vẫn tiếp tục tăng.”

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ các kỳ hạn tuần qua đều tăng.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy, có 13 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia trả lời. Trong số đó, 5 chuyên gia, tương đương 38%, dự kiến giá vàng sẽ tăng trong tuần 9-13/10, trong khi số lượng chuyên gia tương tự như vậy dự đoán giá sẽ giảm. Còn lại, 3 nhà phân tích, tương đương 23%, có quan điểm trung lập về vàng trong tuần mới.

Trong khi đó, 528 phiếu khảo sát trực tuyến trên Phố Chính đã có câu trả lời. Trong số này, 227 nhà đầu tư bán lẻ, tương đương 43%, kỳ vọng vàng sẽ tăng vào tuần mới; 222 người khác, tương đương 42%, dự đoán giá sẽ giảm, trong khi 79 người được hỏi, tương đương 15%, dự đoán giá kim loại quý trong ngắn hạn sẽ đi ngang.

Kết quả thăm dò cũng cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ dự đoán vàng sẽ giao dịch quanh mức 1.842 USD/ounce vào cuối tuần tới, thấp hơn 30 USD so với dự đoán cách đây một tuần, nhưng tăng 11 USD so với giá hiện tại.

Kết quả khảo sát của Kitco News về triển vọng giá vàng tuần 9-13/10.

Trong tuần mới này, thị trường tài chính thế giới tương đối yên tĩnh, vì chỉ có một số dữ liệu được công bố. Trong đó, quan trọng nhất chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 của Mỹ, công bố vào thứ 4 (11/10) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào thứ 5 (12/10), cho thấy tình hình lạm phát ở Mỹ, từ đó giúp thị trường hiểu rõ hơn về động thái có thể xảy ra tiếp theo của Fed.

Daniel Pavilonis, Nnà môi giới hàng hóa cấp cao của RJO Futures, tin rằng rất có khả năng vàng đang chạm đáy. “Nếu tôi giữ nguyên ý định mua vào, có lẽ tôi sẽ bắt đầu tìm cách mua vàng vào lúc này.” Ông Pavilonis kỳ vọng dữ liệu CPI sẽ cho thấy lạm phát đang suy yếu và ông cho rằng điều đó sẽ tốt cho vàng. “Tôi nghĩ chúng ta có thể thấy sự phục hồi,” ông nói. “Tôi nghĩ vàng có thể tăng cao hơn vào tuần tới.”

Marc Chandler, Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, cho biết ông cần thấy giá vàng duy trì được sức mạnh bền bỉ đủ để thuyết phục ông rằng có khả năng vàng sẽ tăng giá. Ông nói: “Vàng đã tăng giá trong thời gian gần đây, ở mức 1813-15 USD, nhưng sự tăng trưởng việc làm mạnh mẽ ngoài mong đợi của Mỹ, gần gấp đôi so với những gì các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của Bloomberg và Dow Jones dự kiến, đã khiến đồng USD và lãi suất tăng cao hơn”. “Mức giá hỗ trợ quan trọng tiếp theo là gần 1800 USD/ounce, và sau đó là 1787 USD/ounce.”

Ông Chandler cho biết động lực chính vẫn là đồng đô la Mỹ và lãi suất, chứ không phải hoạt động mua hàng của ngân hàng trung ương. “Tôi nghi ngờ rằng vàng sẽ phải di chuyển lên trên mức 1833-35 USD để giữ vững xu hướng hiện tại.”

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường của SIA Wealth Management, hôm thứ Sáu cho biết: “Tôi lạc quan về giá vàng trong tuần tới”. "Vàng đã trở nên quá bán về mặt kỹ thuật và dường như đang ổn định gần mức 1.820 USD. Đồng đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu kho bạc có vẻ tạm dừng sau đợt tăng giá lớn ngày hôm nay và kiểm tra mức 5,00%."

Ông Cieszynski cho rằng đà giảm giá của vàng đang mờ dần. Ông nói: “Trong thời gian ngắn - ít nhất là vài ngày, vàng có vẻ như đã sẵn sàng cho một đợt phục hồi nhẹ”. Ông Cieszynski cũng sẽ mong chờ báo cáo CPI vào tuần tới. Ông nói: “Dầu thô có thể sẽ có tác động lớn đến con số lạm phát tổng thể, nhưng nếu dữ liệu lạm phát cơ bản tiếp tục giảm, điều đó sẽ đáng khích lệ và có thể hỗ trợ vàng”.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận thấy giá vàng tiếp tục giảm vào tuần mới và cảnh báo rằng thị trường có thể hiểu sai dữ liệu bảng lương của Mỹ mới đây.

Tham khảo: Refinitiv