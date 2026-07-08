Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 8/7 tiếp tục giảm sâu

| | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 8/7 tiếp tục giảm sâu

Đây là phiên thứ 3 liên tiếp giá vàng trong nước đi xuống.

Sáng 8/7, giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu, mức giảm khoảng 500 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Trước đó, vàng nhẫn và vàng miếng đều đã giảm 2 phiên liên tiếp.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện ở mức 146,5 – 149,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn trơn là 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, vàng miếng giảm 500 nghìn đồng/lượng trong khi vàng nhẫn giảm khoảng 700 nghìn đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC cũng giảm xuống còn 146,5 – 149,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn là 144,8 – 148,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ở mức 4.127 USD/ounce, lại quay đầu giảm mạnh sau khi hồi phục lên 4.190 USD/ounce trong tối 7/7.

Kitco News cho biết, các ngân hàng trung ương đã tận dụng đợt giảm sâu của giá vàng trong tháng trước để gia tăng dự trữ kim loại quý, trong đó Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục là một trong những lực lượng mua vào nổi bật trên thị trường. PBoC đã mua thêm 15 tấn vàng trong tháng trước, đánh dấu mức mua lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Đây cũng là tháng thứ 20 liên tiếp ngân hàng trung ương Trung Quốc gia tăng lượng vàng nắm giữ.

Ông Krishan Gopaul, chuyên gia phân tích cấp cao phụ trách khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) của Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council - WGC) cho biết dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc đã tăng hơn 40 tấn kể từ đầu năm, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 2.346 tấn.

Hoạt động mua vào của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng trải qua một đợt điều chỉnh mạnh về mặt kỹ thuật, khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, quanh ngưỡng 4.500 USD/ounce. Đà bán sau đó tiếp tục kéo giá vàng xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Dù giá vàng vẫn chưa lấy lại được động lực tăng bền vững, nhiều chuyên gia nhận định thị trường đang dần hình thành vùng hỗ trợ vững chắc quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Theo các chuyên gia, lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò là yếu tố nâng đỡ quan trọng đối với kim loại quý.

Ông Nitesh Shah, Giám đốc Nghiên cứu Hàng hóa và Kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, nhận định trong cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News rằng các ngân hàng trung ương chắc chắn sẽ tiếp tục mua vàng, thậm chí có thể đẩy mạnh mua vào hơn khi giá đã hạ nhiệt.

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đến 30/6: Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 10.042 tỷ đồng; chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

Đến 30/6: Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 10.042 tỷ đồng; chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra Nổi bật

ADB và HDBank ký kết khoản vay 100 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ

ADB và HDBank ký kết khoản vay 100 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ Nổi bật

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 7/2026: Gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 7/2026: Gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

08:12 , 08/07/2026
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam làm việc với Hiệp hội Fintech Singapore

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam làm việc với Hiệp hội Fintech Singapore

07:37 , 08/07/2026
ACB nâng cấp tính năng gợi ý tách lệnh cho giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên trên ACB ONE

ACB nâng cấp tính năng gợi ý tách lệnh cho giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên trên ACB ONE

07:28 , 08/07/2026
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Ngân hàng Nhà nước giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Ngân hàng Nhà nước giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số

06:32 , 08/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên