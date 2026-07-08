Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 8/7 tiếp tục giảm sâu

Sáng 8/7, giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu, mức giảm khoảng 500 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Trước đó, vàng nhẫn và vàng miếng đều đã giảm 2 phiên liên tiếp.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện ở mức 146,5 – 149,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn trơn là 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, vàng miếng giảm 500 nghìn đồng/lượng trong khi vàng nhẫn giảm khoảng 700 nghìn đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC cũng giảm xuống còn 146,5 – 149,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn là 144,8 – 148,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ở mức 4.127 USD/ounce, lại quay đầu giảm mạnh sau khi hồi phục lên 4.190 USD/ounce trong tối 7/7.

Kitco News cho biết, các ngân hàng trung ương đã tận dụng đợt giảm sâu của giá vàng trong tháng trước để gia tăng dự trữ kim loại quý, trong đó Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục là một trong những lực lượng mua vào nổi bật trên thị trường. PBoC đã mua thêm 15 tấn vàng trong tháng trước, đánh dấu mức mua lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Đây cũng là tháng thứ 20 liên tiếp ngân hàng trung ương Trung Quốc gia tăng lượng vàng nắm giữ.

Ông Krishan Gopaul, chuyên gia phân tích cấp cao phụ trách khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) của Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council - WGC) cho biết dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc đã tăng hơn 40 tấn kể từ đầu năm, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 2.346 tấn.

Hoạt động mua vào của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng trải qua một đợt điều chỉnh mạnh về mặt kỹ thuật, khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, quanh ngưỡng 4.500 USD/ounce. Đà bán sau đó tiếp tục kéo giá vàng xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Dù giá vàng vẫn chưa lấy lại được động lực tăng bền vững, nhiều chuyên gia nhận định thị trường đang dần hình thành vùng hỗ trợ vững chắc quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Theo các chuyên gia, lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò là yếu tố nâng đỡ quan trọng đối với kim loại quý.

Ông Nitesh Shah, Giám đốc Nghiên cứu Hàng hóa và Kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, nhận định trong cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News rằng các ngân hàng trung ương chắc chắn sẽ tiếp tục mua vàng, thậm chí có thể đẩy mạnh mua vào hơn khi giá đã hạ nhiệt.