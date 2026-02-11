Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn sáng nay ngày 11/2

Mở cửa sáng 11/2, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 178,0 – 181,0 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm qua. Tương tự, giá vàng nhẫn trơn 9999 cũng giữ nguyên mức 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI và PNJ, giá vàng nhẫn 24k đều đang được niêm yết ở mức 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu áp dụng 177,6 – 180,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 5.040 USD/ounce. Kim loại quý đang giao dịch khá ổn định trên mốc 5.000 USD/ounce trong 24h qua. So với biến động dữ dội của 2 tuần trước, vàng đang trải qua những ngày khá “êm ả” với biên độ dao động trong khoảng 100 USD mỗi phiên.

Trước đó, vàng có những phiên tăng/giảm sốc gây bất ngờ cho nhà đầu tư, đặc biệt là phiên rớt thảm ngày 30/1.

Theo ông Christopher Gannatti, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu tại WisdomTree, đợt bán tháo mạnh của vàng ngày 30/1 – sau khi giá tiến sát mốc 5.600 USD/ounce – dường như là một quá trình “tái thiết lập” về vị thế đầu tư và biến động giá, chứ không phải là sự phủ nhận đối với vai trò đầu tư dài hạn của vàng.

Trong một phân tích chi tiết, ông Gannatti cho rằng cú lao dốc giá gần đây, dù rất mạnh, nhưng vẫn phù hợp với các giai đoạn định giá lại do thanh khoản trong quá khứ.

“Đợt bán tháo giá vàng ngày 30/1 không phải là sự bác bỏ luận điểm đầu tư dài hạn đối với vàng, mà có thể chỉ là một nhịp điều chỉnh dữ dội trong bối cảnh mức độ biến động vốn đã ở mức cao,” ông nói. “Vào cuối tháng 1, giá vàng đã đạt tới những mức phản ánh không chỉ nỗi lo vĩ mô gia tăng mà còn cho thấy khung thời gian giao dịch ngày càng bị nén lại. Những biến động mà trước đây phải mất hàng quý, thậm chí hàng năm mới hình thành, thì nay lại diễn ra chỉ trong vài ngày. Sau khi đạt đỉnh trong ngày gần 5.595 USD/ounce vào 29/1, giá vàng đảo chiều mạnh, rơi xuống dưới 5.000 USD ngay trong phiên kế tiếp, cho thấy đà tăng và vị thế đầu tư đã bị kéo căng đến mức nào.”

Sau đó, ông Gannatti đặt biến động ngày 30/1 trong bối cảnh các đợt bán tháo lịch sử trước đây. “Những phiên giảm mạnh nhất của vàng thường trùng với các thay đổi đột ngột trong kỳ vọng về độ tin cậy của chính sách tiền tệ, lãi suất thực và đồng USD,” ông nói. “Đợt giảm ngày 30/1/2026 phù hợp với mô hình này, khi thị trường nhanh chóng định giá lại cách phản ứng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thay vì đánh giá lại vai trò dài hạn của vàng.”

“Lịch sử cho thấy những biến động có quy mô như vậy nhiều khả năng xuất phát từ yếu tố vị thế đầu tư, đòn bẩy và các vòng phản hồi của biến động giá, hơn là từ sự sụp đổ đột ngột của vai trò chiến lược của vàng,” ông Gannatti nhận định. “Câu hỏi then chốt không phải là vì sao vàng giảm mạnh, mà là liệu hành vi của thị trường sau cú bán tháo – bao gồm dòng vốn, mức độ biến động và động thái của lãi suất thực – giống một cú ‘xả thanh khoản’ hay là sự chuyển đổi chế độ dài hạn.”