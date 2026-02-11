Top 10 ngân hàng có tổng tài sản và cho vay nhiều nhất năm 2025

Báo cáo Tổng hợp thông tin hội viên tháng 1/2026 do Ban Công tác hội viên, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thực hiện cho thấy, trong Top 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất năm 2025 có những cái tên quen thuộc như: BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB, VPBank…

Trong đó, BIDV tiếp tục dẫn đầu là ngân hàng có tổng tài sản cao nhất trong năm 2025 với hơn 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 21% so với cuối năm trước.

VietinBank ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với tổng tài sản hơn 2,7 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm trước.

Vị trí thứ 3 thuộc về Vietcombank với quy mô tổng tài sản là hơn 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

Sau nhóm Big4, MB là quán quân của nhóm các ngân hàng cổ phần với tổng tài sản đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 43% so với cuối năm trước.

VPBank tiếp tục dẫn trước Techcombank khi xếp vị trí tiếp theo với tổng tài sản đạt gần 1,3 tỷ, tăng 36%, trong khi tổng tài sản Techcombank tăng 22%, đạt gần 1,2 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo trong Top 10 là ACB, HDBank, Sacombank và SHB đều có tổng tài sản trên 800.000 tỷ đồng.

Về hoạt động cho vay khách hàng, BIDV tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu trong Top 10 ngân hàng cho vay nhiều nhất năm 2025. Cụ thể, trong năm 2025, BIDV có số dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm trước.

VietinBank đứng ở vị trí thứ 2, với dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm trước.

Vietcombank ở vị trí thứ 3, với dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 15% so cuối năm 2024.

Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, MB tiếp tục dẫn đầu với lượng cho vay khách hàng đạt hơn 1,08 triệu tỷ đồng, tăng 40% so với cuối năm trước, qua đó xếp ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng.

Ở vị trí tiếp theo là VPBank, với dư nợ cho vay khách hàng đạt 943.902 tỷ đồng, tăng 36% so với cuối năm 2024.

Tiếp đến là các ngân hàng Techcombank (dư nợ đạt hơn 767 nghìn tỷ đồng, tăng 22%), ACB (dư nợ đạt hơn 686 nghìn tỷ đồng, tăng 18%), Sacombank (dư nợ đạt hơn 626 nghìn tỷ đồng, tăng 16%), SHB (dư nợ đạt hơn 614 nghìn tỷ đồng, tăng 18%) và HDBank (dư nợ đạt hơn 546 nghìn tỷ đồng, tăng 23%).