Vietcombank tăng lãi suất cho vay

11-02-2026 - 09:03 AM | Tài chính - ngân hàng

Theo công bố của Vietcombank, lãi suất cho vay bình quân tháng 1/2026 của ngân hàng này đã tăng lên mức 6,1%/năm.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố lãi suất cho vay bình quân tăng tháng 1/2026 ở mức 6,1%/năm , tăng mạnh từ mức 5,8%/năm trong tháng 12/2025. Cùng với đó, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân nới rộng lên 3,0%/năm , còn chênh lệch sau khi trừ các chi phí huy động và sử dụng vốn đạt 1,5%/năm , cho thấy biên lãi có xu hướng cải thiện rõ hơn so với các tháng trước.

Trước đó, trong tháng 12/2025, lãi suất cho vay bình quân của Vietcombank ở mức 5,8%/năm, chênh lệch lãi suất tiền gửi – cho vay bình quân đạt 2,8%/năm và biên lãi sau chi phí ở mức 1,3%/năm. Lùi xa hơn, tháng 11/2025 ghi nhận lãi suất cho vay bình quân 5,7%/năm, trong khi tháng 9 và tháng 10/2025 duy trì ổn định ở 5,6%/năm, với chênh lệch tiền gửi – cho vay dao động quanh 2,7%/năm.

Nhìn tổng thể, lãi suất cho vay bình quân tại Vietcombank đã đi lên dần từ quý 4/2025 và tăng tốc vào đầu năm 2026, đồng pha với xu hướng điều chỉnh lãi suất huy động và phản ánh nỗ lực cân đối chi phí vốn và hiệu quả sinh lời của Vietcombank.

Hồi tháng 12/2025, sau hơn 3 năm liên tục điều chỉnh giảm và duy trì biểu lãi suất ổn định ở vùng thấp kỷ lục, Vietcombank đã chính thức tăng mạnh lãi suất huy động 0,5 - 0,6 %/năm tại toàn bộ các kỳ hạn. Đây là lần hiếm hoi VietinBank tăng lãi suất trên diện rộng kể từ tháng 10/2022, qua đó thiết lập mặt bằng lãi suất mới. Mặt bằng lãi suất đầu vào nhích lên khiến chi phí vốn gia tăng, qua đó tạo áp lực điều chỉnh đối với lãi suất cho vay bình quân trong tháng đầu năm 2026.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 2/2026: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Quang Hưng

