Giá vàng thế giới giảm mạnh, nhà đầu tư chờ dữ liệu lạm phát Mỹ

Trước đó, giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày hôm qua khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong một năm do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất gia tăng, lấn át tác động hỗ trợ từ giá dầu giảm trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đạt được những tiến triển nhất định.

Tính đến cuối phiên hôm qua (giờ Mỹ), giá vàng giao ngay giảm 1,4% xuống còn 4.131,24 USD/oz. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai chốt phiên giảm 1,3%, xuống còn 4.149,40 USD/oz.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, nhận định: “Hiện tại, vàng và bạc không thực sự phản ứng với những diễn biến ở Trung Đông. Tôi cho rằng thị trường đang tập trung nhiều hơn vào những gì Fed đã phát đi trong cuộc họp tuần trước”.

Những tín hiệu mang tính cứng rắn nhằm kiểm soát lạm phát từ tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã khiến nhà đầu tư gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức khoảng 86%, tăng so với mức 61% trước cuộc họp của Fed diễn ra tuần trước.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, kim loại quý này có xu hướng chịu áp lực trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, những diễn biến địa chính trị cũng tiếp tục được thị trường theo dõi. Các quan chức cho biết Mỹ đã miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với Iran trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thứ Hai, sau vòng đàm phán đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình mới được hình thành, dù các hành động thù địch tại Lebanon vẫn tiếp diễn.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán với giới chức Iran tại Thụy Sĩ đã tạo nền tảng thuận lợi cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng. Đồng thời, lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, vốn từng bị gián đoạn cũng đang gia tăng trở lại. Giá dầu Brent tương lai giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi số liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, dự kiến công bố vào thứ Năm, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ.

Trong khi các yếu tố vĩ mô tiếp tục chi phối diễn biến giá vàng trong ngắn hạn, thị trường cũng ghi nhận những tín hiệu đáng chú ý từ nhu cầu vàng vật chất.

Trong một báo cáo gần đây, ông Ray Jia, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường Trung Quốc của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho biết: “Theo dữ liệu mới nhất từ Hải quan Trung Quốc, lượng vàng nhập khẩu ròng vào Trung Quốc trong tháng 4 đạt 157 tấn, tăng 10% so với tháng trước và cao hơn 40% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng mạnh nhất kể từ tháng 3/2024”.

Ông cho rằng mức chênh lệch giá vàng tích cực trên thị trường nội địa tiếp tục là yếu tố quan trọng khuyến khích hoạt động nhập khẩu. Bên cạnh đó, yếu tố mùa vụ cho thấy lĩnh vực trang sức vàng có thể duy trì sự ổn định khi các doanh nghiệp trong ngành tiến hành bổ sung hàng tồn kho sau giai đoạn sức mua yếu trong những tháng trước.

Theo ông Ray Jia, giá vàng giảm có thể hỗ trợ hoạt động tái tích trữ hàng hóa này. Tuy nhiên, các doanh nghiệp kinh doanh trang sức cũng có thể lựa chọn đứng ngoài thị trường nếu đà giảm của giá vàng tăng tốc. Đối với nhu cầu đầu tư, ông Jia cho rằng động lực tăng giá của vàng đang chậm lại có thể tiếp tục hạn chế hoạt động mua vàng miếng trong thời gian tới.

Dù nhu cầu vàng vật chất vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực, một số tổ chức tài chính vẫn thận trọng với triển vọng giá vàng trong ngắn hạn.

BMO Capital Markets cho biết vẫn nhìn thấy dư địa để giá vàng giao ngay phục hồi nếu giá dầu duy trì ở mức thấp hơn, qua đó hỗ trợ sự phục hồi của nhu cầu tại các thị trường mới nổi.

Dù vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn trong phần còn lại của năm, BMO vẫn chưa từ bỏ triển vọng tích cực đối với kim loại quý này. Các nhà phân tích tiếp tục duy trì dự báo giá vàng sẽ quay trở lại trên mốc 5.000 USD/oz trong quý I/2027, đồng thời dự kiến giá vàng sẽ đạt trung bình khoảng 4.200 USD/oz trong quý II và quý III năm tới.

“Dù tâm lý thị trường trong ngắn hạn có thể tiếp tục bị chi phối bởi biến động kinh tế vĩ mô và các diễn biến địa chính trị, chúng tôi tin rằng lĩnh vực này đang ở vị thế thuận lợi để lấy lại động lực tăng trưởng khi các điều kiện dần ổn định trở lại”, các nhà phân tích nhận định.

BMO cũng lưu ý rằng rủi ro vẫn tồn tại nếu căng thẳng tại Trung Đông leo thang kéo dài, đặc biệt trong trường hợp nguồn cung năng lượng bị gián đoạn và tác động lan tỏa tới lạm phát cũng như lãi suất.