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Giá vàng "thủng" mốc quan trọng, một thế lực tiếp tục xả hàng tấn vàng

| | Thị trường chứng khoán

Giá vàng "thủng" mốc quan trọng, một thế lực tiếp tục xả hàng tấn vàng

Tính đến hiện tại, giá vàng giao ngay đã mất hơn 1.500 USD/ounce so với mức đỉnh.

Phiên giao dịch ngày 24/6, giá vàng thế giới giao ngay chịu áp lực bán mạnh, có thời điểm lao dốc 124 USD xuống 3.971 USD/ounce, lần đầu tiên xuyên thủng ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce kể từ tháng 11/2025. Sau nỗ lực hồi phục bất thành, giá vàng chốt phiên quanh mức 3.999 USD/ounce.

Đà giảm này tiếp tục nối dài xu hướng điều chỉnh của kim loại quý sau khi vàng lập đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce vào cuối tháng 1. Tính đến hiện tại, giá vàng giao ngay đã mất hơn 1.500 USD/ounce so với mức đỉnh.

Giá vàng "thủng" mốc quan trọng, một thế lực tiếp tục xả hàng tấn vàng- Ảnh 1.

Giá vàng "thủng" mốc quan trọng, một thế lực tiếp tục xả hàng tấn vàng- Ảnh 2.

Trong bối cảnh giá vàng liên tục suy yếu, lực bán từ quỹ đầu tư lớn cũng gia tăng. Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới tiếp tục bán ròng 4,28 tấn vàng trong ngày 24/6, đưa lượng vàng nắm giữ xuống còn 1.013 tấn. Đây là phiên bán ròng thứ hai liên tiếp của quỹ sau giai đoạn tích cực gom mua trước đó.

Một trong những nguyên nhân chính gây sức ép lên vàng là sự phục hồi mạnh của đồng USD. Đồng bạc xanh đã tăng lên mức cao nhất trong 13 tháng, khiến các hàng hóa được định giá bằng USD như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, qua đó làm suy giảm nhu cầu.

Bên cạnh đó, vàng vốn là tài sản không tạo ra dòng tiền nên đặc biệt nhạy cảm với diễn biến lãi suất. Khi chi phí vay tăng lên, các tài sản sinh lời như trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn, trong khi sức hút của vàng bị suy yếu.

Áp lực này càng rõ rệt khi thị trường đang gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất trở lại ngay từ tháng 9, sau những tín hiệu cứng rắn trong cuộc họp chính sách gần nhất. Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục nhấn mạnh cam kết đưa lạm phát về mức mục tiêu, trong khi các quan chức vẫn duy trì lập trường thận trọng với chính sách tiền tệ. Hiện thị trường định giá khoảng 70% khả năng Fed sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất trước cuối năm.

Trong khi đó, những rủi ro lạm phát liên quan đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn là yếu tố khiến Fed khó sớm nới lỏng chính sách. Việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn đã phần nào giúp hạ nhiệt lo ngại về nguồn cung dầu, song tâm lý thận trọng trên thị trường vẫn còn hiện hữu.

Sự chú ý của giới đầu tư vàng hiện tập trung vào báo cáo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed dự kiến công bố vào cuối tuần này. Nếu dữ liệu cho thấy lạm phát vẫn cao hơn kỳ vọng, khả năng Fed duy trì chính sách thắt chặt sẽ được củng cố, tạo thêm áp lực lên giá vàng. Ngược lại, một tín hiệu hạ nhiệt của lạm phát có thể mở ra cơ hội cho vàng phục hồi trong ngắn hạn.

Dù vậy, đà giảm hiện tại chưa làm suy yếu hoàn toàn các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng. Nhu cầu mua vào từ các tổ chức vẫn duy trì ở mức cao, rủi ro địa chính trị chưa biến mất, trong khi nhiều ngân hàng lớn vẫn kỳ vọng giá vàng có thể đứng ở mức cao hơn đáng kể vào cuối năm so với hiện tại.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

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