Giá vé máy bay dịp 2-9 rớt mạnh, TP HCM – Hà Nội chỉ còn 2,2 triệu đồng

22-08-2025 - 10:04 AM | Thị trường

Vé máy bay từ TP HCM đi Hà Nội dịp lễ 2-9 đang được mở bán với giá thấp hơn đáng kể so với vài tuần trước đó.

Sáng 22-8, ghi nhận trên các hệ thống bán vé cho thấy nhiều hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đang tiếp tục mở bán vé máy bay chặng TP HCM – Hà Nội cho dịp lễ 2-9 với số lượng dồi dào, giá vé cũng hạ nhiệt đáng kể so với vài tuần trước.

Giá vé máy bay hạ nhiệt

Trên đường bay đông khách nhất dịp này, Vietnam Airlines đang chào bán vé khởi hành từ ngày 30-8, về ngày 3-9 với giá chỉ từ 2,2 triệu đồng/chặng ở hạng phổ thông, khai thác bởi Vietnam Airlines hoặc Pacific Airlines. 

Mức giá phổ biến dao động từ 2,2 đến 2,8 triệu đồng/chặng tùy khung giờ bay, thấp hơn nhiều so với khoảng 2,7 – 3,7 triệu đồng/chặng được ghi nhận hồi đầu tháng 8.

Vietjet cũng mở bán vé ở mức tương tự, từ 2,2 triệu đồng/chặng, hướng đến nhóm hành khách từ các tỉnh phía Nam ra Hà Nội dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. 

Bamboo Airways và Vietravel Airlines cũng có chính sách giá ngang bằng, tạo thêm lựa chọn cho khách đi lại trong dịp cao điểm.

Giá vé máy bay dịp 2-9 rớt mạnh, TP HCM – Hà Nội chỉ còn 2,2 triệu đồng- Ảnh 1.

Giá vé máy bay từ TP HCM đi Hà Nội dịp lễ 2-9 được Vietnam Airlines đang mở bán chỉ khoảng 2,2 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với vài tuần trước

Anh Lê Nam, một hành khách tại TP HCM, cho biết vừa đặt vé công tác ra Hà Nội với giá khoảng 2 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với nhóm bạn anh đã mua vé cách đây hai tuần để kết hợp du lịch và tham dự lễ kỷ niệm.

Vì sao giá vé máy bay dịp 2-9 giảm mạnh?

Theo các hãng, giá vé đang giảm nhờ lượng chuyến bay tăng mạnh. Vietnam Airlines cho biết trong 6 ngày cao điểm từ 29-8 đến 3-9 sẽ cung ứng gần 600.000 chỗ trên toàn mạng bay, tương ứng gần 2.900 chuyến – tăng hơn 100.000 chỗ so với cùng kỳ năm trước. 

Riêng thị trường nội địa, hãng bố trí khoảng 418.000 ghế, tăng 30% so với dịp lễ năm ngoái, tập trung vào các tuyến trục như Hà Nội – TP HCM, Hà Nội – Đà Nẵng và các đường bay kết nối đến Cam Ranh, Đà Lạt, Huế…

Giá vé máy bay dịp 2-9 rớt mạnh, TP HCM – Hà Nội chỉ còn 2,2 triệu đồng- Ảnh 2.

Sáng 22-8, khách mua vé máy bay từ TP HCM đi Hà Nội, giá thấp nhất từ 2,2 triệu đồng/chặng

Vietjet cũng bổ sung thêm gần 10.000 chỗ, tương đương 50 chuyến bay trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Các chuyến bay tăng cường trải đều trên những đường bay du lịch nội địa sôi động như TP HCM – Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế… nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển và nghỉ dưỡng.

Tính đến sáng 22-8, giá vé máy bay từ TP HCM đi Hà Nội trong dịp lễ 2-9 thấp nhất chỉ còn khoảng 2,2 triệu đồng/chặng, cho thấy cung đang đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân.

Giá vé máy bay dịp 2/9 tăng nóng, Cục Hàng không yêu cầu bán vé trong khung giá


Theo Lam Giang

Người lao động

