Giá vé máy bay ra Hà Nội tăng nóng dịp 2/9, ngang vé Tết

12-08-2025 - 13:40 PM | Thị trường

Giá vé chặng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội dịp 2/9 tăng cao ngang Tết, nhiều chuyến đã kín chỗ khi hàng nghìn du khách đổ về Thủ đô dự lễ diễu binh, diễu hành.

Chưa đầy một tháng nữa, Hà Nội sẽ là tâm điểm cả nước với Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, trong đó nổi bật là các màn diễu binh, diễu hành quy mô lớn. Không khí chuẩn bị đang diễn ra sôi động tại Thủ đô và nhiều tỉnh phía Bắc, khiến nhu cầu di chuyển ra Hà Nội dịp này tăng mạnh.

Theo ghi nhận, nhiều người đã đặt vé máy bay hoặc tour trọn gói từ sớm để có mặt tại Hà Nội đúng dịp lễ. Giá vé trên các chặng bay từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội những ngày cao điểm đang ở mức tương đương dịp Tết Nguyên đán.

Giá vé "nóng" ngang Tết

Ghi nhận từ các hãng hàng không cho thấy, Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đều mở bán nhiều dải giá cho tuyến TP Hồ Chí Minh – Hà Nội dịp lễ 2-9.

Ở chiều đi ngày 30/8, Vietnam Airlines đang bán vé thấp nhất từ 3,79 triệu đồng/chặng (đã gồm thuế, phí). Nếu chấp nhận nối chuyến qua Cam Ranh, giá rẻ hơn đôi chút, khoảng 3,64 triệu đồng/chặng.

Giá vé máy bay ra Hà Nội tăng nóng dịp 2/9, ngang vé Tết- Ảnh 1.

Giá vé máy bay một lượt từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội thấp nhất vào khoảng 3,37 triệu đồng/chặng

Khởi hành ngày 31/8, giá có hạ nhiệt nhưng vẫn cao: Pacific Airlines từ 2,8 triệu đồng/chặng, Vietnam Airlines giữ mức 3,79 triệu đồng/chặng.

Trên website Vietjet, giá khứ hồi dịp lễ này khoảng 5,4 triệu đồng/người, trong khi Bamboo Airways chào bán từ 6,8 triệu đồng/người.

Giá vé máy bay ra Hà Nội tăng nóng dịp 2/9, ngang vé Tết- Ảnh 2.

Giá vé khứ hồi của Vietjet dịp lễ này khoảng 5,4 triệu đồng/người cho hạng Businessnhưng cũng không còn nhiều lựa chọn.

Nhìn chung, giá vé 2/9 của các hãng cao hơn nhiều so với ngày thường, ngang với cao điểm Tết. Nguyên nhân chính là nhu cầu lớn từ TP Hồ Chí Minh, miền Trung và miền Nam đổ về Hà Nội để tham dự các sự kiện diễu binh, diễu hành và lễ hội kỷ niệm.

Hà Nội "lên ngôi" điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất

Dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch Booking.com cho thấy, Hà Nội hiện là điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ Quốc khánh 2025 (từ 29/8 đến 3/9), tăng mạnh so với năm ngoái chỉ xếp thứ 7.

Không chỉ thu hút một nhóm khách nhất định, Thủ đô dẫn đầu lượng tìm kiếm ở hầu hết phân khúc: du lịch gia đình (từ hạng 14 lên hạng 1), nhóm bạn (từ hạng 9), cặp đôi (từ hạng 7) và cả khách đi một mình (từ hạng 2).

Lịch sự kiện diễu binh, diễu hành quy mô lớn

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay sẽ được tổ chức trọng thể với hàng loạt hoạt động quy mô tại Hà Nội. Dự kiến:

  • Ngày 27/8: Sơ duyệt diễu binh, diễu hành. 
  • Ngày 30/8: Tổng duyệt. 
  • Ngày 2/9: Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, với sự tham gia của hàng chục nghìn người, hàng trăm phương tiện cơ giới, cùng các khối diễu hành đại diện cho nhiều ngành, lĩnh vực và lực lượng vũ trang.

Sự kiện dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước, khiến nhu cầu lưu trú và vận chuyển tăng cao. Các chuyên gia du lịch khuyến cáo, hành khách nên đặt vé sớm để chọn được giá tốt hơn, đồng thời tránh tình trạng "cháy vé" cận ngày.

Cơ hội kết hợp du lịch và trải nghiệm lễ hội

Ngoài diễu binh, diễu hành, Hà Nội dịp này còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật, triển lãm, không gian ẩm thực và phố đi bộ mở rộng. Đây là dịp để du khách vừa hòa mình vào không khí lễ hội trọng đại của đất nước, vừa khám phá thêm nhiều nét đặc sắc của Thủ đô.

Với sức hút đặc biệt và tần suất chuyến bay dày đặc, thị trường vé máy bay TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội đang"nóng" từng ngày. Nếu không lên kế hoạch sớm, hành khách có thể phải trả mức giá cao hơn nữa hoặc khó tìm được chuyến bay đúng giờ mong muốn.

Giá vé máy bay đi Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp 2-9 hãng nào thấp nhất?

Theo Bảo Nguyên

VTV

