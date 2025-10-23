Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, dầu diesel rẻ hơn 538 đồng/lít

23-10-2025 - 15:36 PM | Thị trường

15 giờ chiều 23-10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 176 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.050 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 177 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.726 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, dầu diesel rẻ hơn 538 đồng/lít- Ảnh 1.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm vào chiều nay

Giá dầu diesel 0.05S giảm 538 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 17.885 đồng/lít;  Dầu hỏa giảm 291 đồng/lít, về 18.115 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 273 đồng/kg, về 14.098 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng dầu trong nước giảm cùng nhịp với thế giới

Theo cơ quan điều hành,thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… 

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Ở điều điều hành cách đây 7 ngày, giá xăng E5RON92 tăng 88 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.226 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.903 đồng/lít.

Giá xăng tăng, dầu giảm


Theo Lê Thúy

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xe máy Việt Nam biến động mạnh

Xe máy Việt Nam biến động mạnh Nổi bật

Không chỉ nạn nhân, chính kẻ lừa đảo trong trại ở Campuchia còn phải thốt lên bàng hoàng: Đừng đến đó!

Không chỉ nạn nhân, chính kẻ lừa đảo trong trại ở Campuchia còn phải thốt lên bàng hoàng: Đừng đến đó! Nổi bật

Mỹ vừa tung đòn trừng phạt nghiêm khắc lên dầu Nga: Một nửa sản lượng xuất khẩu bị đe dọa, Trung Quốc, Ấn Độ ‘ngồi trên đống lửa’

Mỹ vừa tung đòn trừng phạt nghiêm khắc lên dầu Nga: Một nửa sản lượng xuất khẩu bị đe dọa, Trung Quốc, Ấn Độ ‘ngồi trên đống lửa’

15:23 , 23/10/2025
Lần đầu lộ diện không che xe VinFast giá rẻ mới tinh, bàn giao tháng sau: Có chi tiết khác ảnh đã công bố

Lần đầu lộ diện không che xe VinFast giá rẻ mới tinh, bàn giao tháng sau: Có chi tiết khác ảnh đã công bố

15:10 , 23/10/2025
"Xin lỗi" vì đã từng chê điện thoại Trung Quốc: Giờ còn phải cảm ơn họ vì đã cho chúng ta có được thứ này

"Xin lỗi" vì đã từng chê điện thoại Trung Quốc: Giờ còn phải cảm ơn họ vì đã cho chúng ta có được thứ này

14:38 , 23/10/2025
Apple sắp phải dừng sản xuất iPhone Air vì ít người mua: Thiết kế 'mỏng nhẹ' thất bại trước tính thực dụng

Apple sắp phải dừng sản xuất iPhone Air vì ít người mua: Thiết kế 'mỏng nhẹ' thất bại trước tính thực dụng

14:12 , 23/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên