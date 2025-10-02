Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá xăng E5 RON92 tăng 6 đồng/lít

02-10-2025 - 15:50 PM | Thị trường

15 giờ ngày 2-10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng dầu từ 6 đến 380 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Cơ quan điều hành liên bộ quyết định: Xăng E5 RON92 tăng 6 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.624 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 44 đồng/lít, lên 20.209 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON92 tăng 6 đồng/lít- Ảnh 1.

Giá xăng dầu tăng từ chiều nay 2-10

Dầu diesel 0.05S tăng 380 đồng/lít, lên 19.038 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, lên hơn 19.005 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 161 đồng/kg, lên 15.370 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Cách đây 1 tuần, 15 giờ ngày 25-9, giá xăng dầu giảm từ 47 đến 443 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng, trừ dầu mazut tăng giá.

Như vậy, giá xăng tăng trở lại sau lần giảm cách đây 7 ngày.

Diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 và dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 11; Chính phủ Mỹ ngừng nhiều hoạt động; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Trên thị trường thế giới, phiên giao dịch rạng sáng nay 2-10, bảng giá dầu thô tại trang giao dịch dầu thô Trading Economics và Oilprice tiếp tục suy giảm kỷ lục.

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 25 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra ở mức 61,8 USD/thùng, giảm 0,5 USD/ thùng, mức giảm 0,8% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 65,48 USD/thùng, giảm 0,54 USD/ thùng, mức giảm 0,82% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu giảm mạnh trong ngày khiến bình quân giá dầu thô tháng 9 so với tháng 8 giảm từ 5,3% đến 5,6%. So với cùng kỳ năm trước, đà suy giảm giá dầu trên 11% giá trị.

Giá xăng giảm hơn 400 đồng/lít

Theo Thùy Linh

Người lao động

