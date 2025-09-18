Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá xăng RON 95 tăng lên 20.608 đồng/lít

18-09-2025 - 15:20 PM | Thị trường

15 giờ ngày 18-9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng dầu từ 40 đến 230 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Cơ quan điều hành liên bộ quyết định tăng giá xăng E5RON92 là 230 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.986 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, lên 20.608 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ chiều nay. Ảnh: Lê Thúy

Dầu diesel 0.05S tăng 62 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 18.705 đồng/lít; dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, lên 18.544 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 40 đồng/kg, lên 15.130 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng tăng trở lại

Như vậy, giá xăng tăng trở lại sau lần giảm nhẹ cách đây 7 ngày. Trước đó, giá xăng giảm 39-95 đồng/lít.

Theo liên bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukrainer vẫn tiếp diễn, Ukrainer gia tăng tấn công vào nhà máy lọc dầu và cảng dầu của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Theo Thùy Linh

Người Lao Động

