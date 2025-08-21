Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá xăng đồng loạt tăng, giá dầu giảm

21-08-2025 - 16:17 PM | Thị trường

Cơ quan điều hành vừa điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ, áp dụng từ 15h hôm nay 21/8.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.092 đồng/lít.

Ngược lại, giá các loại dầu lại đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không cao hơn 17.905 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng đồng loạt tăng, giá dầu giảm- Ảnh 1.

Giá xăng chiều nay 21/8 quay đầu tăng nhẹ. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 14/8/2025 - 20/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine giữa Nga và Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 14/8 và kỳ điều hành ngày 21/8 là: 77,482 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 0,452 USD/thùng); 80,056 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,914 USD/thùng); 82,592 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,332 USD/thùng); 83,576 USD/thùng dầu diesel (giảm 1,140 USD/thùng); 401,068 USD/tấn dầu mazut (giảm 6,126 USD/tấn).

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 14/8, giá xăng E5 RON92 đã giảm 254 đồng/lít, không cao hơn 19.354 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 190 đồng/lít, không cao hơn 19.884 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 723 đồng/lít, không cao hơn 18.077 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, không cao hơn 18.020 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 379 đồng/kg, không cao hơn 15.268 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 33 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Hôm nay, giá xăng E10 cũng được điều chỉnh lần thứ ba kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Theo đó, từ 15h ngày 21/8, giá bán lẻ xăng E10 là 19.840 đồng/lít (tăng 180 đồng/lít).

Như vậy, giá xăng E10 cao hơn 380 đồng/lít so với xăng E5 và thấp hơn 250 đồng/lít so với xăng khoáng RON95.

Trước đó, giá xăng E10 đã có 2 lần tăng và 1 lần giảm. Khi mở bán, giá xăng E10 là 19.600 đồng/lít ở vùng 1 và 19.990 đồng/lít ở vùng 2. Đến kỳ điều hành ngày 21/8, giá xăng E10 là 19.840 đồng/lít, tăng 180 đồng/lít ở vùng 1 và 20.230 đồng/lít ở vùng 2.

Đọc thêm
Giá xăng đồng loạt tăng, giá dầu giảm- Ảnh 2.

Giá xăng đồng loạt tăng, giá dầu giảm- Ảnh 3.

Giá xăng đồng loạt tăng, giá dầu giảm- Ảnh 4.

Giá xăng đồng loạt tăng, giá dầu giảm- Ảnh 5.

Theo Phạm Duy

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ - Nga đang đua nhau đưa một loại ‘báu vật nông sản’ vào Việt Nam: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta đứng top ‘cá mập’ tiêu thụ của thế giới

Mỹ - Nga đang đua nhau đưa một loại ‘báu vật nông sản’ vào Việt Nam: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta đứng top ‘cá mập’ tiêu thụ của thế giới Nổi bật

Không phải Mỹ, đây mới là lí do khiến quốc gia BRICS giảm nhập khẩu dầu Nga còn 1/3 chỉ trong vòng 1 tháng

Không phải Mỹ, đây mới là lí do khiến quốc gia BRICS giảm nhập khẩu dầu Nga còn 1/3 chỉ trong vòng 1 tháng Nổi bật

Báo chí Ấn Độ: VinFast sẽ giúp Tamil Nadu trở thành “thủ phủ” xe điện của Nam Á

Báo chí Ấn Độ: VinFast sẽ giúp Tamil Nadu trở thành “thủ phủ” xe điện của Nam Á

15:30 , 21/08/2025
Samsung ra mắt Galaxy A17 và A07 mới tại Việt Nam: Nâng cao trải nghiệm AI, thiết kế bền bỉ, giá phổ thông

Samsung ra mắt Galaxy A17 và A07 mới tại Việt Nam: Nâng cao trải nghiệm AI, thiết kế bền bỉ, giá phổ thông

15:01 , 21/08/2025
Máy bay chỉ còn một động cơ: Vì sao vẫn có thể bay và hạ cánh an toàn?

Máy bay chỉ còn một động cơ: Vì sao vẫn có thể bay và hạ cánh an toàn?

14:39 , 21/08/2025
Đã xác định thị trường nước ngoài đầu tiên của ô tô điện Xiaomi – Tesla, BYD lo dần đi là vừa

Đã xác định thị trường nước ngoài đầu tiên của ô tô điện Xiaomi – Tesla, BYD lo dần đi là vừa

14:31 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên