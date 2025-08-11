“Giấc mơ tỷ USD” của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam

"Câu lạc bộ tỷ USD" trên sàn chứng khoán Việt Nam

Trong bức tranh toàn cảnh của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, sự hiện diện ngày càng nhiều của các doanh nghiệp có quy mô tỷ USD đang trở thành biểu tượng của một nền kinh tế đang trưởng thành và hội nhập sâu rộng. Những doanh nghiệp này không chỉ gây ấn tượng về vốn hóa thị trường, mà còn đang khẳng định vai trò dẫn dắt về doanh thu, lợi nhuận và tầm ảnh hưởng trong từng lĩnh vực hoạt động. Tất cả tạo nên một "câu lạc bộ" riêng của những tên tuổi lớn.

Tính đến ngày 8/8/2025, cả nước ghi nhận 62 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường từ một tỷ USD trở lên, 37 doanh nghiệp có doanh thu trên 1 tỷ USD và 4 doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế trên 1 tỷ USD. Xét theo khía cạnh vốn hoá, ngành ngân hàng chiếm ưu thế với 18 thành viên, tổng vốn hóa cộng dồn 103,24 tỷ USD, tương đương hơn một phần ba quy mô của toàn bộ câu lạc bộ. Một số đại diện tiêu biểu trong ngành như VCB, BID, TCB,... Theo sau là nhóm đầu tư bất động sản và dịch vụ với 9 doanh nghiệp, tổng vốn hóa gần 54 tỷ USD. Một số đại diện tiêu biểu như nhóm Vingroup ( VIC, VHM, VRE), … Các ngành còn lại như công nghệ, tiêu dùng bán lẻ , chứng khoán, công nghiệp, vận tải, công nghệ… cũng góp mặt, nhưng quy mô khiêm tốn hơn. Điểm chung của các doanh nghiệp này nằm ở việc nắm giữ thị phần lớn trong ngành, có lợi thế cạnh tranh bền vững, tận dụng hiệu quả xu hướng tiêu dùng trong nước và duy trì được mức tăng trưởng ổn định trong nhiều năm liên tiếp. Họ không đơn thuần đạt tỷ USD nhờ quy mô, mà còn nhờ khả năng tạo giá trị và đổi mới liên tục trong chiến lược kinh doanh.

Xét theo ngành, Ngân hàng và Bất động sản là hai nhóm dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp tỷ USD trên sàn chứng khoán Việt Nam. Lợi thế của hai ngành này đến từ quy mô tài sản lớn, vai trò trụ cột trong nền kinh tế và khả năng thu hút dòng vốn mạnh. Trong khi đó, nhóm tiêu dùng – bán lẻ tuy có số lượng ít hơn nhưng lại ghi nhận những tên tuổi nổi bật như Vinamilk (VNM), Masan (MSN) và MWG.

Nguồn: FireAnt, HSC tổng hợp

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ. Tính đến hết quý 2/2025, GDP đạt 7,6% và dự báo cả năm đạt trên 8%. Động lực đến từ các xu hướng lớn như đẩy mạnh đầu tư công, tiêu dùng nội địa phục hồi, chính sách tiền tệ nới lỏng, chuyển đổi số toàn diện và các cải cách hành chính mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, các ngành được hưởng lợi cũng ghi nhận kết quả kinh doanh quý 2/2025 rất tích cực với tăng trường lợi nhuận sau thuế ngành Viễn thông (+91,2% yoy), Bất động sản (+64,7% yoy), Năng lượng và tiện ích (+62,8% yoy) đều trên 60%, và các ngành Bán lẻ (+46,4% yoy), Dịch vụ tài chính (chứng khoán) (+42.7%), Hóa chất (41.2%) tăng trưởng trên 40%.

Nguồn FiinPro-X Platform, số liệu từ 970 DN niêm yết, đại diện 97.1% vốn hóa toàn thị trường

HSC cũng vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam và đưa ra dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng hợp nhất khoảng ~15,0%. Trong đó, Ngân hàng (+12,9%), Bán lẻ (+11,9%), Công nghệ (+14,9%), Công nghiệp (+23,7%), Năng lượng & tiện ích (+28,5%), Vật liệu xây dựng (+37,4%) …là nhóm có tăng trường vượt trội. Đây cũng là bệ phòng để những doanh nghiệp trong ngành này tiến gần hơn tới mốc tỷ USD về vốn hóa và doanh thu.

"Giấc mơ tỷ USD " của Digiworld (DGW)

Digiworld được thành lập vào năm 1997, bắt đầu với hoạt động phân phối thiết bị công nghệ. Sau gần ba thập kỷ phát triển, công ty từng bước đa dạng hóa sang điện gia dụng, chăm sóc sức khỏe, FMCG và thiết bị công nghiệp. DGW đã trở thành doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam trong mô hình MES - "Market Expansion Services" – tích hợp nghiên cứu thị trường, logistics và dịch vụ hậu mãi – giúp gia tăng giá trị cho các đối tác và mở rộng thị phần một cách hiệu quả.

Tính đến năm 2024, công ty đã thiết lập hệ thống phân phối với 18.200 điểm bán hàng trên toàn quốc, cung cấp đa dạng sản phẩm từ công nghệ, thiết bị tiêu dùng đến dược phẩm và thực phẩm chức năng. Doanh thu năm 2024 vượt mốc 22.000 tỷ đồng – tiệm cận ngưỡng tỷ USD về quy mô. Vốn hóa DGW hiện dao động quanh mức 10.000 tỷ đồng, và vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng công nghệ và chăm sóc sức khỏe tiếp tục mở rộng.

DGW không giấu tham vọng trở thành "doanh nghiệp nhiều tỷ USD" trong tương lai – không chỉ về vốn hóa mà còn cả quy mô doanh thu và lợi nhuận. Trong 10 năm kể từ khi niêm yết, Digiworld đã tăng giá trị cho cổ đông gấp 8 lần, trong đó doanh thu tăng gấp 6 lần, lợi nhuận gấp 5 lần và vốn hóa gấp 7 lần. DGW chưa có quý nào bị lỗ, và ROE trung bình đạt 21% dù trải qua nhiều thăng trầm – một con số ấn tượng với bất kỳ doanh nghiệp niêm yết nào. Đặc biệt, DGW tự hào là doanh nghiệp không cần huy động thêm vốn kể từ khi lên sàn, nhưng vẫn đều đặn chia cổ tức tiền mặt – tổng cộng gần 700 tỷ đồng cho cổ đông.

Để hiện thực hóa mục tiêu "nhiều tỷ USD", DGW đã công bố tầm nhìn dài hạn trong 5 năm tới đến năm 2030, định hướng mở rộng hệ sinh thái phân phối thêm ít nhất 2 ngành hàng mới, tăng quy mô 45 nhãn hàng hiện có và thực hiện 2 thương vụ M&A. Với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm 15–25%, và giữ ROE ở mức tối thiểu 15%, DGW sẽ sớm thực hiện mục tiêu trở thành "Doanh nghiệp doanh thu tỷ USD" trong tương lai gần.

Để chia sẻ sâu hơn về hành trình chinh phục mốc " tỷ USD", Digiworld đã phối hợp cùng HSC tổ chức Hội thảo C2C: DIGIWORLD - HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO THỊ TRƯỜNG, sẽ diễn ra vào lúc 15h30 thứ Tư, ngày 13/08/2025. Sự kiện sẽ có sự tham dự của các khách mời đặc biệt: Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT Digiworld và Chuyên gia phân tích của HSC.

Nhà đầu tư đăng ký tham dự Hội thảo tại: https://event.hsc.com.vn/c2c_DGW2025/

Mở tài khoản đầu tư tại HSC trong 3 phút tại đây: https://register.hsc.com.vn