Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy ở Hà Nội rạng sáng 29 Tết

16-02-2026 - 15:59 PM | Bất động sản

Lực lượng chức năng hướng dẫn, giải cứu 3 người dân mắc kẹt trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng 16/2 tại phường Phương Liệt, Hà Nội.

Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 3h30 ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp), hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà số 70 phố Hoàng Văn Thái (phường Phương Liệt), 3 người mắc kẹt bên trong.

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy ở Hà Nội rạng sáng 29 Tết- Ảnh 1.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 2 xe chữa cháy và 1 xe máy chữa cháy của Đội chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực số 13 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng 13 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát tại khu vực tầng 1, phát sinh nhiều khói, khí độc, tiềm ẩn nguy cơ lan nhanh lên các tầng phía trên. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà còn người bị mắc kẹt, gây khó khăn cho công tác cứu nạn.

Trước tình huống khẩn cấp, chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận sâu vào bên trong, triển khai nhiều mũi tìm kiếm, khẩn trương đưa nạn nhân ra ngoài an toàn; đồng thời tổ chức phun nước dập lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Sau ít phút, lửa được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà xung quanh và các tầng phía trên. Lực lượng chức năng kịp thời cứu 3 người mắc kẹt, bảo đảm an toàn về sức khỏe.

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy ở Hà Nội rạng sáng 29 Tết- Ảnh 2.

3 người mắc kẹt được đưa ra bên ngoài an toàn.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 5 tầng và có một tầng tum, diện tích khoảng 67m²/tầng, diện tích cháy là khoảng 2m² tại khu vực tầng 1.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Anh Nhật/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
cháy, hà nội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội di dời 860.000 dân: Giá nhà đất sẽ biến động ra sao?

Hà Nội di dời 860.000 dân: Giá nhà đất sẽ biến động ra sao? Nổi bật

Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân

Công viên Hà Nội 'thay da đổi thịt', trang trí rực rỡ đón Xuân Nổi bật

Chi tiết 17 điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM dịp Tết Nguyên đán 2026

Chi tiết 17 điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM dịp Tết Nguyên đán 2026

15:56 , 16/02/2026
Tài sản 8 tỷ phú USD của Việt Nam thế nào trước khi thị trường nghỉ Tết?

Tài sản 8 tỷ phú USD của Việt Nam thế nào trước khi thị trường nghỉ Tết?

14:53 , 16/02/2026
Những giải pháp khắc phục nhược điểm thiếu sáng của nhà ống

Những giải pháp khắc phục nhược điểm thiếu sáng của nhà ống

14:51 , 16/02/2026
Dấu xưa còn sót lại tại khu phố cổ từng là thương cảng sầm uất ở Cố đô Huế

Dấu xưa còn sót lại tại khu phố cổ từng là thương cảng sầm uất ở Cố đô Huế

14:31 , 16/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên