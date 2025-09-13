Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải cứu thành công nam sinh viên đại học nghi bị bắt cóc online đòi nửa tỷ đồng

13-09-2025 - 20:29 PM | Sống

Giải cứu thành công nam sinh viên đại học nghi bị bắt cóc online đòi nửa tỷ đồng

Ngày 13/9, Công an phường Chợ Quán cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết đã giải cứu thành công nam sinh viên nghi bị bắt cóc online đòi nửa tỷ đồng.

Trước đó, 15h ngày 12/9, bà T. (SN 1973, ngụ tỉnh Tây Ninh) đến Công an phường Chợ Quán trình báo con trai bà là cháu M. (SN 2007), sinh viên Trường Đại học Sài Gòn, nghi vấn bị bắt cóc online.

Bà T. cho biết, con trai lái xe gắn máy ra khỏi nhà trọ lúc 8h ngày cùng ngày. Sau đó, M. nhắn tin về nhà đòi người nhà chuẩn bị 500 triệu đồng.

Giải cứu thành công nam sinh viên đại học nghi bị bắt cóc online đòi nửa tỷ đồng- Ảnh 1.

Nam sinh được tìm thấy ở bên trong khách sạn

Nhận tin, Công an phường Chợ Quán phối hợp cùng Phòng PC02 truy xét nhanh. Đến 17h cùng ngày, công an tìm thấy cháu M. tại Khách sạn C.T. đường Phan Văn Hân, phường Thạnh Mỹ Tây (Phường 17, Bình Thạnh cũ), TPHCM. Qua làm việc sức khỏe của cháu M. hoàn toàn bình thường, chưa có thiệt hại gì về tài sản nên tổ công tác đã đưa về Công an phường tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Để tránh bị sập bẫy, người dân cần lưu ý là Cơ quan Công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra, không yêu cầu đến nơi vắng người. Khi cần làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương.

Khi có người điện thoại thông báo bị truy tố, có lệnh bắt,… người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ; không cung cấp thông tin cá nhân; không cung cấp mật khẩu tài khoản Zalo, Facebook, tài khoản ngân hàng. Cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Đối với gia đình khi nhận thông tin con em bị bắt cóc, hãy liên hệ cơ quan Công an để phối hợp và được hướng dẫn, không làm theo yêu cầu của đối tượng.

Các tổ chức xã hội, cơ quan đoàn thể, nhà trường và đặc biệt là các bậc phụ huynh phải tuyên truyền, giáo dục để con em mình nâng cao nhận thức, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo.

Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"

Theo Minh Tuệ

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Họp lớp được hỏi lương, tôi định nói 200 triệu đồng/tháng thì vợ trả lời thay: “Chục triệu đủ ăn”, về nhà bị loại khỏi nhóm chat nhưng hài lòng

Họp lớp được hỏi lương, tôi định nói 200 triệu đồng/tháng thì vợ trả lời thay: “Chục triệu đủ ăn”, về nhà bị loại khỏi nhóm chat nhưng hài lòng Nổi bật

Một bức ảnh của vợ chồng lương tháng 20 triệu ai cũng chê: Đã vay nợ thẻ tín dụng còn chơi pickleball!

Một bức ảnh của vợ chồng lương tháng 20 triệu ai cũng chê: Đã vay nợ thẻ tín dụng còn chơi pickleball! Nổi bật

Messi thua Ronaldo rồi

Messi thua Ronaldo rồi

19:59 , 13/09/2025
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"

Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"

19:30 , 13/09/2025
Camera ở bệnh viện Bạch Mai tiết lộ sự thật về đời sống các bác sĩ: Vì sao ai cũng đi dép crocs?

Camera ở bệnh viện Bạch Mai tiết lộ sự thật về đời sống các bác sĩ: Vì sao ai cũng đi dép crocs?

19:05 , 13/09/2025
Người bán thịt bò nói thẳng: “Đừng mua 5 loại thịt này vì vừa ít chất, vừa hại sức khỏe”

Người bán thịt bò nói thẳng: “Đừng mua 5 loại thịt này vì vừa ít chất, vừa hại sức khỏe”

18:20 , 13/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên