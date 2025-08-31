Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải cứu cô gái bị 'bắt cóc online', ép quay clip khỏa thân, tống tiền 1 tỷ đồng

31-08-2025 - 21:10 PM | Sống

Giải cứu cô gái bị 'bắt cóc online', ép quay clip khỏa thân, tống tiền 1 tỷ đồng

Cô gái ở Hà Nội bị lừa rơi vào chiêu trò “bắt cóc online”, bị ép quay clip khỏa thân để tống tiền 1 tỷ đồng được Công an TP Hà Nội phối hợp Công an TP.HCM giải cứu.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp cùng Công an TP.HCM kịp thời giải cứu cô gái 23 tuổi rơi vào bẫy “bắt cóc online”.

Nạn nhân là chị M. (trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội), bị nhóm người lừa đảo đe dọa và khống chế tinh thần, yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc lên tới 1 tỷ đồng.

Giải cứu cô gái bị 'bắt cóc online', ép quay clip khỏa thân, tống tiền 1 tỷ đồng- Ảnh 1.

Theo công an, điểm chung là tội phạm lợi dụng sự nhẹ dạ và tâm lý hoảng loạn của nạn nhân, chủ yếu là giới trẻ, để khống chế từ xa và yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc. (Ảnh minh họa)

Theo điều tra, nhóm này đã giả danh công an, gọi điện cho chị M, thông báo cô có liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền. Bằng những thủ đoạn đe dọa tinh vi, chúng buộc nạn nhân phải rời khỏi nhà, thuê khách sạn, cắt liên lạc với gia đình và di chuyển vào TP.HCM

Trong quá trình thao túng, chúng còn ép chị M. quay các đoạn clip khỏa thân để sử dụng làm công cụ uy hiếp, đồng thời gửi những hình ảnh này về cho gia đình nhằm gia tăng áp lực. Chúng cảnh báo nếu không chuyển tiền, nạn nhân sẽ bị bán sang ổ mại dâm ở Campuchia.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Công an TP.HCM, nhanh chóng rà soát, phát hiện chị M. tại khu vực cổng sau sân bay Tân Sơn Nhất và kịp thời can thiệp, đưa nạn nhân trở về an toàn.

Công an TP Hà Nội cho biết, đây là một trong nhiều vụ “bắt cóc online” được phát hiện thời gian gần đây. Điểm chung là tội phạm lợi dụng sự nhẹ dạ và tâm lý hoảng loạn của nạn nhân, chủ yếu là giới trẻ, để khống chế từ xa và yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đồng thời, học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Đột kích nhà riêng của 1 cựu giám đốc bệnh viện, tịch thu hơn 4,2 tỷ đồng tiền mặt, 1,6 tỷ tiền tiết kiệm cùng nhiều tài sản khác

Theo Viên Minh

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhân viên đầu tiên của Viettel được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Là Trung tá sở hữu bảng vàng thành tích, được ví “nhân vật không thể thay thế”

Nhân viên đầu tiên của Viettel được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Là Trung tá sở hữu bảng vàng thành tích, được ví “nhân vật không thể thay thế” Nổi bật

Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay

Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay Nổi bật

Lan truyền 1 thời khoá biểu của học sinh tiểu học khiến cha mẹ cũng "choáng": Nuôi dạy trẻ em hay là... robot?

Lan truyền 1 thời khoá biểu của học sinh tiểu học khiến cha mẹ cũng "choáng": Nuôi dạy trẻ em hay là... robot?

20:59 , 31/08/2025
Phát hiện nhà hát sức chứa 2.500 người chôn vùi dưới lòng đất

Phát hiện nhà hát sức chứa 2.500 người chôn vùi dưới lòng đất

20:26 , 31/08/2025
615 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

615 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

20:05 , 31/08/2025
Đây là người học giỏi nhất Tây Du Ký: Là diễn viên hạng 1 cấp quốc gia, góp mặt trong 3/4 bộ phim chuyển thể từ "Tứ đại danh tác"

Đây là người học giỏi nhất Tây Du Ký: Là diễn viên hạng 1 cấp quốc gia, góp mặt trong 3/4 bộ phim chuyển thể từ "Tứ đại danh tác"

19:37 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên