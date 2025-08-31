Giải cứu cô gái bị 'bắt cóc online', ép quay clip khỏa thân, tống tiền 1 tỷ đồng

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp cùng Công an TP.HCM kịp thời giải cứu cô gái 23 tuổi rơi vào bẫy “bắt cóc online”.

Nạn nhân là chị M. (trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội), bị nhóm người lừa đảo đe dọa và khống chế tinh thần, yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc lên tới 1 tỷ đồng.

Theo công an, điểm chung là tội phạm lợi dụng sự nhẹ dạ và tâm lý hoảng loạn của nạn nhân, chủ yếu là giới trẻ, để khống chế từ xa và yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc. (Ảnh minh họa)

Theo điều tra, nhóm này đã giả danh công an, gọi điện cho chị M, thông báo cô có liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền. Bằng những thủ đoạn đe dọa tinh vi, chúng buộc nạn nhân phải rời khỏi nhà, thuê khách sạn, cắt liên lạc với gia đình và di chuyển vào TP.HCM

Trong quá trình thao túng, chúng còn ép chị M. quay các đoạn clip khỏa thân để sử dụng làm công cụ uy hiếp, đồng thời gửi những hình ảnh này về cho gia đình nhằm gia tăng áp lực. Chúng cảnh báo nếu không chuyển tiền, nạn nhân sẽ bị bán sang ổ mại dâm ở Campuchia.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Công an TP.HCM, nhanh chóng rà soát, phát hiện chị M. tại khu vực cổng sau sân bay Tân Sơn Nhất và kịp thời can thiệp, đưa nạn nhân trở về an toàn.

Công an TP Hà Nội cho biết, đây là một trong nhiều vụ “bắt cóc online” được phát hiện thời gian gần đây. Điểm chung là tội phạm lợi dụng sự nhẹ dạ và tâm lý hoảng loạn của nạn nhân, chủ yếu là giới trẻ, để khống chế từ xa và yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đồng thời, học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.



