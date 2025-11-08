Giải mã giới tinh hoa quốc tế chọn đầu tư bất động sản Đà Nẵng

Hạ tầng tỉ USD – bệ phóng cho bất động sản nhà ở Đà Nẵng

Năm 2025, Đà Nẵng đã thu hút hàng trăm ngàn tỉ đồng vốn đầu tư cho các dự án du lịch, hạ tầng và đô thị, con số này dự kiến còn tiếp tục tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Nguồn vốn khổng lồ này không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị mà còn tạo lực đẩy đáng kể cho các ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Đà Nẵng trở lại đường đua tăng trưởng mạnh mẽ.

Dòng sông Hàn uốn lượn giữa lòng Đà Nẵng năng động từ lâu đã trở thành thương hiệu của thành phố

Đáng chú ý, theo quy hoạch phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, thành phố dự kiến huy động thêm hàng trăm ngàn tỉ đồng vốn đầu tư để phát triển hạ tầng giao thông, sân bay, cảng biển, trung tâm thương mại, chợ, khu công nghiệp và các dự án xử lý môi trường. Việc đầu tư hạ tầng quy mô tỉ USD không chỉ nâng tầm diện mạo đô thị mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản nhà ở trong thập niên tới.

Đà Nẵng còn đón nhận luồng động lực vĩ mô rõ rệt khi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai như cảng Liên Chiểu, Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do và kế hoạch mở rộng sân bay. Đặc biệt, việc sáp nhập hành chính với Quảng Nam đã mở rộng quỹ đất đô thị, nâng tầm không gian phát triển — nền tảng quan trọng cho kỳ vọng tăng trưởng giá trị bất động sản ven sông trong trung và dài hạn.

Sự đổ bộ của loạt dự án quy mô lớn đã khiến thị trường BĐS Đà Nẵng bước vào giai đoạn sôi động nhất trong nhiều năm trở lại đây. Theo khảo sát từ Batdongsan.com.vn, giá căn hộ sơ cấp tại thành phố tăng trung bình 25% so với cùng kỳ, trong khi đất ven biển và ven sông ghi nhận mức tăng hơn 10%, thậm chí nhiều khu vực đã vượt đỉnh năm 2019. Riêng khu vực ven sông Hàn – "trái tim" của thành phố – hiện ghi nhận mức giá 130–200 triệu đồng/m², cho thấy nhu cầu ở thực và đầu tư đều đang tăng mạnh.

View sông — giá trị thừa nhận của thị trường cao cấp

Đáng chú ý, trục ven sông Hàn và trục Phan Đăng Lưu (phường Hòa Cường, quận Hải Châu) hiện nổi lên như tâm điểm phát triển mới của thành phố – nơi hội tụ nhiều dự án quy mô, tạo thành quần thể có tiềm năng cho thuê và giá trị gia tăng rõ rệt. Trên trục này, có hàng loạt dự án đang định hình "tam giác vàng" căn hộ và nhà phố cao cấp, với nhiều phân khúc hướng đến khách hàng trẻ thành đạt; tổ hợp thương mại – văn hóa – giải trí; trong đó The Meridian xuất hiện như điểm nhấn trung tâm, mang sắc thái sang trọng và tầm vóc biểu tượng ven sông Hàn.

Quỹ đất trung tâm, ven sông Hàn luôn trong tình trạng "cháy hàng", được các nhà đầu tư săn đón

Sự cộng hưởng giữa các dự án, cùng hệ tiện ích hiện hữu như shophouse, khu nhà phố Bùi Viện – Biệt thự Thăng Long và quần thể Elysia Complex City (giai đoạn 1) đã hình thành nền tảng cư dân ổn định. Trong bối cảnh đó, The Meridian (giai đoạn 2) – do Công ty CP Đầu tư Landcom phát triển, thiết kế bởi HUNI Architectes (Pháp) và vận hành bởi đối tác quốc tế – được kỳ vọng sẽ nâng tầm khu vực, thu hút nhóm khách thuê chất lượng cao nhờ thiết kế hiện đại, vị trí trung tâm và tiện ích đồng bộ.

Trong bối cảnh hạ tầng và thị trường cùng bứt phá, sở hữu bất động sản cao cấp ven sông Hàn hôm nay không chỉ là mua một mét vuông, mà là đầu tư vào một thị trường cho thuê ổn định, bền vững và giàu tiềm năng tăng giá trị trong dài hạn.

Trên thế giới, các đô thị ven sông như London dọc sông Thames hay New York bên bờ Hudson từ lâu đã khẳng định vị thế là vùng đất của giá trị cao và tầm vóc thành thị. Nhiều nghiên cứu thị trường cho thấy bất động sản có yếu tố cảnh quan sông nước thường được định giá cao hơn sản phẩm thông thường; Savills London ghi nhận người mua sẵn sàng trả thêm đáng kể để đổi lấy tầm nhìn và vị thế ven sông.

Tinh thần ấy đang tái hiện rõ rệt tại Đà Nẵng — nơi sông Hàn uốn lượn giữa lòng thành phố, không chỉ là biểu tượng cảnh quan mà còn là trục kết nối du lịch, dịch vụ và phát triển đô thị.

Trong bối cảnh ấy, The Meridian xuất hiện như lời giải cho cơn khát đất vàng ven sông Hàn. Dự án do Công ty CP Đầu tư Landcom phát triển, tọa lạc tại vị trí trung tâm ven sông Hàn – gần cầu Tuyên Sơn, nơi hội tụ ba dòng sông chảy qua thành phố. Được thiết kế bởi HUNI Architectes (Pháp) và vận hành bởi các đối tác quốc tế, The Meridian không chỉ sở hữu kiến trúc mang hơi thở hiện đại mà còn kiến tạo phong cách sống sang trọng, tinh tế và đậm bản sắc Đà Nẵng.

Sự ra đời của The Meridian được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực sống mới cho giới thành đạt tại thành phố biển – nơi mà mỗi căn hộ không chỉ là nơi an cư, mà còn là tài sản biểu tượng, giá trị kế thừa và niềm tự hào của chủ nhân sở hữu.