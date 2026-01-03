Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bầu trời sáng đến trưa nay tại TP.HCM với hình thù đặc biệt đã thu hút sự hiếu kỳ của người dân. Nhiều người chia sẻ hình ảnh được cho là hiếm thấy này lên mạng xã hội và tỏ ra lo lắng về thời tiết xấu. Tuy nhiên, chuyên gia khí tượng thủy văn đây là hiện tượng tự nhiên, không đáng lo ngại, đồng thời cho biết nguyên nhân.

Từ sáng đến trưa 3/1, trên bầu trời TPHCM, xuất hiện mây bao phủ với hình thù﻿ đặc biệt.

Mây﻿ liên kết nhau, trông giống như tấm lưới bao phủ cả bầu trời. Cùng với tiết trời se lạnh và hiện tượng mây “lạ” kéo dài từ sáng đến trưa tại TPHCM.

Nhiều người đã chụp ảnh mây kỳ lạ và đăng tải lên mạng xã hội với nhiều bình luận, suy đoán khác nhau.

Liên quan hiện tượng﻿ trên, đại diện Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, mây trên bầu trời TPHCM sáng nay, người dân quen gọi là "lưới mây" hay “mây mắt cáo”, thực chất là loại mây tầng tích (stratocumulus) hoặc mây dạng sóng (undulatus).

Về nguyên nhân hình thành mây như trên, chuyên gia cho biết có nhiều yếu tố. Trong đó có việc xáo trộn không khí, khi gió mạnh ở tầng thấp hoặc sự kết hợp giữa không khí lạnh trên cao và không khí ẩm bốc lên làm cho các đám mây bị "xé rách" thành những dải hoặc mảng nhỏ.

Cụ thể, mây tầng tích﻿ (Stratocumulus) là loại mây hình thành ở tầng thấp, có dạng cụm tròn, xếp thành hàng hoặc gợn sóng, tạo thành các "nắm" mây lớn hoặc dải dài trên bầu trời.

Trong khi đó, mây dạng sóng﻿ (Undulatus) được hình thành khi mây tầng tích bị xáo trộn bởi gió theo chiều ngang, chúng tạo ra các đường cong, gợn sóng, trông giống như những con sóng trên biển hoặc vảy rồng.

Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, đây là một hiện tượng khí tượng tự nhiên, do sự vận động của các lớp mây tầng tích tạo ra, mang lại vẻ đẹp kỳ thú cho bầu trời và thường không đáng lo ngại.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, dự báo khu vực TPHCM từ ngày 3-10/1, gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 2,5m – 4,7m, biển động mạnh. Từ ngày 3-6/1, thủy triều trạm Vũng Tàu lên chậm và ở mức cao từ 420-426cm, đợt triều cường này có thể gây ngập lụt ở các vùng trũng, ven biển, ven sông; có thể xuất hiện nước dâng ven biển do gió mạnh, sóng lớn do kết hợp triều cường.

Theo Hương Chi

Tiền Phong

