Giải mã hiện tượng ‘lưới mây’ bao phủ bầu trời TP.HCM

Về nguyên nhân hình thành mây như trên, chuyên gia cho biết có nhiều yếu tố. Trong đó có việc xáo trộn không khí, khi gió mạnh ở tầng thấp hoặc sự kết hợp giữa không khí lạnh trên cao và không khí ẩm bốc lên làm cho các đám mây bị "xé rách" thành những dải hoặc mảng nhỏ.