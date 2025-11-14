Giải mã lý do căn hộ khu Đông TPHCM luôn thanh khoản cao, người mua nhà được hưởng lợi

Vài năm trở lại đây, khu Đông TPHCM liên tục dẫn đầu thị trường căn hộ về tính thanh khoản lẫn mức độ tăng giá. Báo cáo mới đây nhất của Batdongsan.com.vn cũng chỉ rõ nguồn cung chung cư tại TP.HCM trong quý 3/2025 tập trung mạnh tại TP. Thủ Đức (cũ) với khoảng 11.800 căn.

Căn hộ chung cư tại TPHCM tăng trưởng mạnh trong vòng 2 năm vừa qua, trong đó khu Đông luôn trong nhóm tăng trưởng cao nhất.





Giải mã sức nóng của bất động sản khu Đông, các chuyên gia đều chỉ thẳng rằng hạ tầng là động lực mạnh nhất để kéo toàn bộ thị trường trong vòng 4 năm vừa qua.

"Khu Đông TPHCM không chỉ là đơn vị hành chính trung tâm mới mà còn là khu vực chiến lược trong quy hoạch phát triển bất động sản của thành phố. Với sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tuyến Metro số 1, nhu cầu nhà ở tại đây đang cho thấy sự gia tăng đáng kể. Đây là động lực tăng trưởng cho toàn bộ thị trường bất động sản", Knight Frank Vietnam cho biết.

Thống kế cho thấy trong hơn 200 dự án hạ tầng giao thông với tổng vốn 350.000 tỉ đồng dành cho TP.HCM, có đến 70% đổ vào khu Đông để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông góp phần tăng trưởng tiềm năng của bất động sản (BĐS) trong khu vực, đặc biệt là những dự án nằm ngay lõi trung tâm thành phố mới.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, hạ tầng của khu Đông TPHCM liên tục được đầu tư mạnh mẽ và quyết liệt triển khai, hướng tới vai trò trung tâm liên kết các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tuyến đường Liên Phường dài 6,7 km chính thức thông tuyến, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hệ thống giao thông khu Đông TP.HCM.

Có thể kể đến tuyến metro số 1 đã chính thức đi vào vận hành và gần đây nhất dự án đường Liên Phường – tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu Đông TPHCM đã chính thức thông xe. Với vai trò kết nối liên vùng, tuyến Liên Phường dài 6,7km, nối từ Nguyễn Duy Trinh, đi xuyên tâm qua The Global City, giúp tái cấu trúc bài toán giao thông cửa ngõ phía Đông. Tuyến đường mới rút ngắn đáng kể quãng đường từ nút giao Liên Phường – Đỗ Xuân Hợp đến ngã ba Cát Lái, đồng thời giảm áp lực cho nút giao An Phú – nút giao lớn nhất TP.HCM.

Nhiều dự án giao thông huyết mạch như nút giao An Phú, đường Vành đai 3, sân bay quốc tế Long Thành cũng đang đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm đưa dự án về đích vào năm 2026. Những tuyến này được xem là "đòn bẩy" hạ tầng quan trọng biến trung tâm khu Đông TPHCM thành cực tăng trưởng của thành phố.

Nút giao An Phú – nút giao lớn nhất TP.HCM đã chính thức được hoàn thiện giảm tắc nghẽn cho khu Đông.

Theo các chuyên gia, khu Đông TPHCM vốn đã hút dòng tiền bất động sản từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, xu hướng dịch chuyển dòng tiền rõ nét hơn khi khu vực này công bố quy hoạch với tầm nhìn trở thành đô thị loại I và trung tâm tài chính quốc tế, kỳ vọng đóng góp khoảng 30% GRDP của TP HCM vào năm 2030. Dự kiến đến 2030, khu vực này là nơi sinh sống của 20.000 kỹ sư, chuyên gia, người lao động trình độ cao. Quy mô dân cư 1,5-1,8 triệu người và sẽ đạt 2,6 triệu người vào năm 2040.

Quy hoạch và tầm nhìn của thành phố đang thúc đẩy nhu cầu về bất động sản cao cấp, bao gồm căn hộ, biệt thự, tòa nhà văn phòng hiện đại, đặc biệt là trong các dự án phức hợp. Nhu cầu này được hỗ trợ bởi sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, thu nhập cao, đầu tư nước ngoài tăng trưởng và nhu cầu sống không gian sống hiện đại ngày càng lớn.

Để đáp ứng nhu cầu của tầng lớp cư dân này, các nhà phát triển bất động sản liên tục ra mắt dự án mới như căn hộ cao cấp, nhà phố và villa vườn trong khu đô thị đầy đủ tiện ích giáo dục, mua sắm, giải trí, y tế. Các khu đô thị mới, dọc các tuyến giao thông trọng điểm, tại khu vực trung tâm, sân bay quốc tế, khu công nghệ cao và làng đại học... nhiều tiềm năng trở thành "nam châm" hút giới đầu tư và khách hàng cá nhân.





Khu Đông liên tục đón các dự án lớn gia nhập thị trường.

Trong đó, The Global City là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế có quy mô 117,4ha, tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường Bình Trưng, trung tâm mới của TPHCM, được kỳ vọng trở thành một khu đô thị biểu tượng và trung tâm sôi động, thịnh vượng hàng đầu Việt Nam. Ước tính khi hoàn thiện, khu đô thị sẽ chào đón gần 150.000 lượt người mỗi ngày đến đây sinh sống, làm việc, giao thương, giải trí…

Đánh giá về tiềm năng vượt trội của khu Đông thành phố, PGS-TS kinh tế Trần Đình Thiên đã từng nhận định khu vực này tương lai sẽ có hạ tầng liên kết vùng hiện đại, thông thoáng khi là tâm điểm kết nối giữa hai sân bay quốc tế, cùng tuyến đường sắt trên cao và cảng biển.

Ông Thiên cũng nhấn mạnh quy hoạch chung TP. Thủ Đức (cũ) đến năm 2040 đã được phê duyệt cho thấy, mục tiêu của quy hoạch nhằm phát triển khu Đông thành phố trở thành đô thị sáng tạo, tương tác cao; khu vực dẫn dắt kinh tế TP.HCM, vùng đô thị TP.HCM thông qua các hoạt động kinh tế tri thức; bước đầu trở thành trung tâm tài chính của quốc gia, hướng tới khu vực quốc tế.

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá cơ sở hạ tầng là "bảo chứng phát triển theo hướng an toàn, lành mạnh" cho thị trường. Nơi nào hạ tầng giao thông được phát triển thì nơi đó sẽ mở ra những cơ hội "vàng" cho BĐS. Và khu Đông sẽ là một điển hình, thị trường bất động sản sẽ bùng nổ khi hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ.



