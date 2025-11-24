Giải mã sức hút của Centa Diamond Riverside giữa làn sóng đô thị hóa mới tại Quảng Trị

Vĩ tuyến 17 từ vùng đất lịch sử đến trung tâm tăng trưởng mới

Giá bất động sản tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM liên tục thiết lập mặt bằng mới, biên độ tăng giá ngày càng thu hẹp, không còn là "miếng bánh thơm" của nhiều nhà đầu tư. Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), các dự án mở bán mới có mức giá trên 100 triệu đồng/m2 ngày càng phổ biến trong quý III/2025. Chỉ số giá chung cư tại Hà Nội quý 3/2025 đã tăng 5% so với quý trước và tăng tới 96,2% so với quý gốc (quý 1/2019).

Nhiều nhà đầu tư đã chuyển hướng tìm kiếm cơ hội ở các thị trường tỉnh thành nhỏ hơn nhưng giàu tiềm năng và còn quỹ đất, mức giá "mềm", dư địa tăng trưởng dài hạn. Đây cũng là lý do, bên cạnh sự phát triển của cơ sở hạ tầng, khiến các thị trường Bắc Trung Bộ, đặc biệt là Quảng Trị, nổi lên như điểm đến mới của dòng vốn dịch chuyển.

Trong 2 – 3 năm qua, thị trường bất động sản Quảng Trị chứng kiến mức tăng giá đáng kể. Đất nền tại nhiều khu vực ven trung tâm tăng 1,5 – 2 lần hoặc hơn, đặc biệt là quanh các trục giao thông lớn và khu vực được quy hoạch mở rộng đô thị.

Ở trung tâm tỉnh, khu vực Hồ Xá, Vĩnh Linh trở thành một điểm nhấn đáng chú ý. Không chỉ là vùng đất gắn liền với vĩ tuyến 17, cầu Hiền Lương và sông Bến Hải, khu vực này đang bước vào giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ, thay đổi nhanh về diện mạo và vai trò. Từ một địa danh lịch sử, Hồ Xá đã trở thành trung tâm hành chính vùng.

Hồ Xá hội tụ hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch: Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Bắc – Nam, các cảng biển Cửa Việt – Cửa Tùng và kế hoạch hoàn thiện sân bay Quảng Trị. Đây là những nền tảng quan trọng thúc đẩy nhu cầu dân cư, thương mại, dịch vụ tại khu vực cửa ngõ tỉnh.

Bên cạnh đó, động lực mới cho sự phát triển của Hồ Xá đến từ Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá. Dự án có quy mô hơn 214 ha, vốn đầu tư trên 1.250 tỷ đồng, đã được khởi công vào tháng 8/2025. Với kỳ vọng thu hút mạnh các doanh nghiệp sản xuất và logistics, KCN này được xem như "động lực tăng trưởng" tạo ra lực cầu thực về nhà ở, mặt bằng kinh doanh và hạ tầng đô thị xung quanh.

Theo các chuyên gia, các dự án xuất hiện sớm, đón đầu sự dịch chuyển, sở hữu vị trí lõi với pháp lý sẵn sàng như Centa Diamond Riverside sẽ hưởng lợi rõ nét từ tốc độ đô thị hóa nhanh và dòng vốn đầu tư đang tập trung vào khu vực này.

Sức hút từ vị trí "kế lộ – cận giang": Khác biệt tạo lợi thế

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ trên cả nước, những dự án hội tụ đồng thời hai yếu tố "kế lộ – cận giang" như Centa Diamond Riverside ngày càng hiếm và được xem là lợi thế "quý hơn vàng".

Dự án tọa lạc ngay trên mặt Quốc lộ 1A, trục giao thương huyết mạch xuyên suốt từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế. Vị trí này không chỉ rút ngắn thời gian kết nối đến Đông Hà, Đồng Hới hay Huế mà còn mở ra điều kiện lý tưởng cho các hoạt động kinh doanh thương mại – dịch vụ nhờ lưu lượng giao thông ổn định và khả năng tiếp cận rộng.

Song song đó, việc nằm gần sông Hồ Xá giúp dự án sở hữu ưu thế về cảnh quan, khí hậu và phong thủy. Đây là những yếu tố đặc biệt được coi trọng tại thị trường miền Trung, nơi cư dân đề cao sự hài hòa giữa môi trường sống và tự nhiên.

Không gian thoáng rộng, dòng chảy điều hòa và mật độ xây dựng được tính toán hợp lý không chỉ nâng chất lượng trải nghiệm ở thực mà còn tăng sức hấp dẫn cho mô hình đô thị hiện đại.

Những khu đô thị có sự giao thoa giữa vị trí giao thông chiến lược và yếu tố mặt nước thường ghi nhận biên độ tăng giá tốt hơn khi hạ tầng hoàn thiện. Sự hội tụ đồng thời của giá trị ở, kinh doanh, cảnh quan tạo ra khả năng khai thác đa mục đích mà nhiều khu đô thị thông thường khó có được, đồng thời giúp dự án duy trì lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.

Hạ tầng đồng bộ, pháp lý hoàn chỉnh, dư địa tăng giá lớn

Trên diện tích 7,3 ha, Centa Diamond Riverside được quy hoạch theo mô hình đô thị hiện đại với nhiều loại hình sản phẩm, bao gồm: đất nền (liền kề, biệt thự), nhà phố thương mại, shophouse, cùng hệ thống công viên, quảng trường và các tiện ích cộng đồng.

Centa Diamond Riverside được thiết kế theo hướng đa mục đích, vừa phục vụ nhu cầu an cư, vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Khác với nhiều khu đô thị mới sau khi hoàn thiện vẫn phải chờ hoàn chỉnh kết nối hoặc phụ thuộc vào quy hoạch xung quanh, Centa Diamond Riverside khởi công từ tháng 5/2025 nhưng tính đến tháng 11/2025 dự án đã triển khai thi công hơn 80% khối lượng hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và nghiệm thu vào tháng 01/2026.

Hạ tầng kỹ thuật của dự án được đầu tư đồng bộ với hệ thống điện âm toàn khu, đường nội khu rộng rãi kết nối trực tiếp với trục Quốc lộ 1A, toàn bộ vỉa hè được lát đá tự nhiên, cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh hoàn thiện.

Một lợi thế quan trọng khác của Centa Diamond Riverside là pháp lý dự án đã hoàn chỉnh.Trong bối cảnh nhiều địa phương siết chặt tách thửa, phân lô và rà soát tiến độ các dự án, nguồn cung dự án có pháp lý rõ ràng ngày càng hạn chế, khiến những sản phẩm sở hữu pháp lý minh bạch trở nên được ưu tiên hơn.

CENTA DIAMOND RIVERSIDE hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển của dự án. Có giá bán cực kỳ hấp dẫn để sỡ hữu và đầu tư. Đây là thời điểm thích hợp nhất để người mua ở thực và các nhà đầu tư trung - dài hạn "xuống tiền" bởi giá còn thấp hơn so với thời điểm hạ tầng hoàn thiện và các động lực kinh tế, công nghiệp đi vào vận hành. Với vị trí trung tâm huyện, pháp lý rõ ràng và tiến độ hạ tầng nhanh, dự án được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng trong ngắn và trung hạn.

Vị trí: Quốc lộ 1A (đường Lê Duẩn), Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Hotline: 0942.263.263

Website: https://centaland.vn/