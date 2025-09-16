Giải mã sức hút của khu đô thị ven sông gần biển tại Quy Nhơn

Đồng thời, dòng tiền của các nhà đầu tư thông minh cũng đang tìm đến những "vùng đất mới" giàu tiềm năng. Đáng chú ý, cả hai hành trình này dường như đang hướng đến cùng một điểm: Quy Nhơn.

Quy Nhơn - ngôi sao mới trên bản đồ đầu tư

Thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến một sự chuyển dịch tất yếu. Khi dư địa tại các đô thị biển truyền thống dần thu hẹp, Quy Nhơn nổi lên như một tâm điểm sáng giá, hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để cất cánh.

Về "địa lợi", hiếm có nơi nào sở hữu một hệ sinh thái tài nguyên đa dạng gồm sông, núi, biển, đảo như vùng đất này. Đường bờ biển dài 72km với những tuyệt tác như Eo Gió, Kỳ Co, Ghềnh Ráng tạo nên một sức hút du lịch khó cưỡng. Nhưng sức mạnh của Quy Nhơn không chỉ nằm ở vẻ đẹp tự nhiên. Vị thế của địa phương được bảo chứng bằng một hạ tầng kinh tế "kiềng ba chân" vững chắc. Đó là Cảng biển quốc tế Quy Nhơn - cửa ngõ giao thương của cả vùng với năng lực thông quan hơn 13,2 triệu tấn/năm. Đó là Sân bay Phù Cát vừa được nâng cấp để đón các chuyến bay quốc tế với mục tiêu phục vụ 5 triệu lượt khách vào năm 2030. Và tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hòa vào mạng lưới cao tốc Bắc - Nam trong tương lai, sẽ khơi thông dòng chảy kinh tế.

Về "nhân hòa", định hướng sáp nhập đã tạo ra "siêu tỉnh" Gia Lai với quy mô dân số và diện tích hàng đầu, mang đến nguồn nhân lực dồi dào và một thị trường rộng lớn. Mà trong đó, Quy Nhơn là tâm điểm kết nối, đảm nhận vai trò trung tâm kinh tế, dịch vụ tổng hợp của toàn tỉnh.

Quan trọng nhất, xét từ góc độ đầu tư, Quy Nhơn đang ở thời điểm "chân sóng". Nếu nhìn lại chu kỳ tăng trưởng của Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020, có thời điểm giá đất tăng vài chục lần, có thể thấy Quy Nhơn đang nắm giữ những lợi thế tương đồng để lặp lại kỳ tích đó. Giữa tất cả những tiềm năng vĩ mô ấy, sông Hà Thanh và vùng biển Quy Nhơn vẫn luôn là hai yếu tố quan trọng, là trái tim và linh hồn, nơi nuôi dưỡng mạch sống và khởi nguồn cho sự phồn vinh của miền đất địa linh nhân kiệt.

Một "Làng Sông Phố Biển" lộ diện với khát vọng "biểu tượng đô thị mới"

Trên nền tảng phát triển vững chắc của Quy Nhơn, sự xuất hiện của dự án Quy Nhơn Iconic - "Làng Sông Phố Biển" được quy hoạch bài bản không phải là sự ngẫu nhiên, mà là một lời khẳng định về một không gian sống kiểu mẫu, đón đầu tương lai giàu tiềm năng của vùng đất.

Điểm đắt giá nhất của dự án chính là vị trí "tứ cận" hiếm hoi - cận giang (mặt tiền sông Hà Thanh), cận lộ (Quốc lộ 19), cận thị (gần chợ, trung tâm thương mại), cận hải (cách biển 15 phút di chuyển). Vị thế khan hiếm này khiến dự án có giá trị gia tăng bền vững theo thời gian. Chưa kể, từ đây, cư dân chỉ mất 10 phút để vào trung tâm Quy Nhơn, 15 phút đến cao tốc Bắc - Nam, 20 phút đến sân bay Phù Cát.

Phối cảnh 3D của dự án, thể hiện tinh thần và không gian sống "Làng sông phố biển" hiếm thấy

Quy Nhơn Iconic được định hướng quy hoạch thành một khu đô thị kiểu mẫu, nơi con người là trung tâm. Điểm nhấn làm nên sự khác biệt của dự án là sự giao thoa hài hòa giữa các giá trị truyền thống và nhịp sống hiện đại. Bên cạnh những dãy thương phố sầm uất, clubhouse sang trọng, hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, sân tennis và sân pickleball thời thượng, là những khoảng lặng vô giá như vườn cờ, vườn chữa lành, bậc thang lịch sử, con đường dạo bộ ven sông, hay khu chợ cộng đồng truyền thống. Đây là nơi để sống, để tận hưởng, để tái tạo năng lượng và gắn kết gia đình.

Phối cảnh 3D hồ bơi đạt chuẩn Olympic, sân tennis, sân pickleball dành cho cư dân

Với thế đất "tứ cận", dự án không chỉ là một chốn an cư lý tưởng về cảnh sắc, mà còn mang ý nghĩa phong thủy vượng khí. Đối với nhà đầu tư, Quy Nhơn Iconic mang đến 5 bảo chứng toàn diện: Hạ tầng phát triển - Quy hoạch kiểu mẫu - Đầu tư giá trị - Pháp lý minh bạch - Thương hiệu uy tín. Trong đó, yếu tố tiên quyết là pháp lý minh bạch với sổ đỏ từng nền trao tay đã mang lại sự an tâm vững vàng cho người mua.

Phối cảnh 3D Công viên bên sông - một trong những không gian cộng đồng của dự án

Quy Nhơn Iconic - nơi đúng nghĩa là "Làng Sông Phố Biển", chính là lựa chọn sáng giá, đáp ứng song song cả hai nhu cầu: an cư đẳng cấp và đầu tư thông minh. Trong bối cảnh thị trường đang ở giai đoạn tích lũy trước một chu kỳ tăng trưởng mới, việc ra quyết định ở thời điểm này mang một ý nghĩa chiến lược.

Đầu tư vào bất động sản Quy Nhơn ở "chân sóng" hôm nay chính là nắm bắt cơ hội sở hữu một "Đà Nẵng trên đỉnh" của ngày mai.

Phối cảnh Dòng sông ánh sáng - một hạng mục cho thấy tâm huyết xây dựng một khu đô thị ven sông gần biển đáng sống của Phát Đạt Corporation