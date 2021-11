Giải mã sức hút của tượng Hổ vàng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

Cùng King Gold Art khám phá và chiêm ngưỡng những hình ảnh mới nhất về bộ sưu tập Hổ vàng 2022 nhé.



Giải mã lý do: Vì sao linh vật Hổ vàng lại có sức hút trong dịp tết Nhâm Dần 2022 lớn đến vậy?

Càng gần tới dịp cuối năm, tượng Hổ mạ vàng ngày càng được ưa chuộng và được rất nhiều người tìm kiếm bởi những ý nghĩa phong thủy to lớn mà nó mang lại. Bởi Hổ từ lâu đã là linh vật có sức mạnh to lớn, được coi là "chúa sơn lâm" có thể tiêu diệt tà ma, xua tan xui xẻo, đánh bại kẻ tiểu nhân và thu hút người quân tử. Đem lại may mắn tài lộc cho gia chủ.

Không chỉ bởi tính thẩm mỹ cao mà còn có tác dụng xua đuổi tà khí, trấn yểm vận đen đến với gia chủ. Tượng Hổ có khả năng trấn trạch rất tốt. Khi ngôi nhà phạm vào những đại kỵ hoặc có sát tinh chiếu tướng, tượng linh vật này sẽ trấn yểm và giải trừ những điều xui xẻo, tai ương trong cuộc sống.

Đặc biệt trong năm Nhâm Dần 2022 đang đến rất gần, quý linh tuổi Dần bên cạnh ý nghĩa tượng trưng cho sức mạnh, sự quyền uy. Còn có tác dụng chế sát, hỗ trợ sự nghiệp thăng tiến và kinh doanh thuận lợi. Nếu gia chủ tuổi Dần, họ sẽ có xu hướng trở nên quyết đoán, mạnh mẽ và làm chủ thời vận tốt hơn, từ đó luôn luôn thành công trong công danh và sự nghiệp.

Tượng Hổ vàng King Gold là đại diện của sức mạnh, uy quyền và sự thăng tiến trong sự nghiệp, công danh. Chính vì thế, thường được sử dụng làm quà biếu tặng trong những dịp đặc biệt hoặc dùng trưng bày tại tư gia.

Ông Đinh Lâm Tới - Người sáng lập thương hiệu quà tặng cao cấp King Gold Art chia sẻ: "Nhân dịp chào đón năm mới sắp tới, chúng tôi cùng đội ngũ nghệ nhân, thợ kim hoàn của của Công ty đã nghiên cứu, sáng tác và cho ra mắt thị trường bộ sưu tập Hổ vàng. Đây chính là món quà ý nghĩa mang thông điệp gửi gắm đến những doanh nhân, doanh nghiệp trên khắp cả nước với những lời chúc: "Thịnh vượng và Bình an". Bộ sưu tập Tượng Hổ vàng Nhâm Dần 2022 còn đặc biệt hơn nếu chủ doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức, cá nhân... là những người sinh năm Dần. Linh vật Hổ vàng rất phù hợp để trưng bày bàn làm việc, làm quà biếu tặng doanh nghiệp dành cho đối tác khách hàng, cũng như sử dụng làm quà biếu trong dịp cuối năm, quà tặng chào đón năm mới Nhâm Dần 2022".

Đặc biệt, bộ quà tặng này chỉ giới hạn 686 phiên bản để phục vụ dịp cuối năm và đón Tết Nhâm Dần 2022.

"Tượng Hổ vàng Nhâm Dần được chế tác từ chất liệu đồng đúc mạ vàng 24k, từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ tới từng đường nét rất sống động. Tôi có thể khắc tên và lời chúc theo yêu cầu riêng. Sản phẩm được đóng gói hộp đựng và túi giấy rất sang trọng và lịch sự. Là vật phẩm mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu để làm quà biếu tặng cấp trên, quà tặng tết cho khách hàng, giúp xây dựng mối quan hệ thân tình gắn bó" - Anh Hoàng Bảo An, giám đốc công ty Tài Chính Hà Nội chia sẻ.

Bên cạnh đó, KingGold còn chế tác những sản phẩm từ đồng đúc và vàng lá 24k như: tranh mã đáo thành công, tượng bò tài chính, tượng linh vật 12 con giáp, tranh thuận buồm xuôi gió, mô hình thuyền buồm mạ vàng, tượng linh vật để bàn dát vàng 24k cao cấp…

Ông Đinh Lâm Tới chia sẻ thêm: "Chúng tôi luôn mong muốn được mang đến khách hàng những sản phẩm tinh tế được chế tác từ kim loại vàng cao cấp. Với triết lý: tinh từ chất, đẹp từ tâm là kim chỉ nam cho những nghệ nhân, người thợ của King Gold Việt Nam ngày đêm miệt mài để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật nhất hiện nay. Quà tặng vàng, tranh vàng 24k, kỷ niệm chương tại King Gold Art sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu cho quý doanh nghiệp tặng đối tác, khách hàng."

