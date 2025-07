Hải Phòng: Ngôi sao mới của thị trường bất động sản

Những năm gần đây, BĐS Hải Phòng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, đặc biệt sau khi sáp nhập với tỉnh Hải Dương, Hải Phòng được đánh giá là siêu thành phố với những động lực tăng trưởng mạnh mẽ.

Hạ Tầng Đột Phá: Hệ thống giao thông đồng bộ với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cảng Lạch Huyện quy mô lớn, sân bay quốc tế Cát Bi được nâng cấp, tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai - Hải Phòng sớm được triển khai kết nối siêu vùng và quốc tế thuận lợi, rút ngắn khoảng cách địa lý.

Kinh Tế Năng Động: Là trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc, thu hút mạnh mẽ các tập đoàn FDI (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)...). Các khu công nghiệp như: Nomura, Đình Vũ, VSIP, Nam Đình Vũ... hoạt động hiệu quả, tạo ra nguồn thu nhập lớn và nhu cầu nhà ở ổn định cho người lao động, chuyên gia.

Quy hoạch bài bản: Thành phố tập trung phát triển đô thị theo hướng vệ tinh, mở rộng các khu vực lân cận trung tâm như An Dương, Kiến An, Kim Thành, Kinh Môn với quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Mặt bằng giá hấp dẫn so với mặt bằng chung của Hà Nội hay các thành phố lớn khác, BĐS Hải Phòng vẫn có mức giá được đánh giá là hợp lý hơn, tạo cơ hội đầu tư và an cư cho nhiều đối tượng.

Sau khi sáp nhập với Hải Dương, dân số Hải Phòng đạt 4,6 triệu người, GDP đứng thứ 3 toàn quốc, hầu hết các tập đoàn BĐS lớn trong nước đều góp mặt với những siêu dự án tạo nguồn cung lớn đáp ứng nhu cầu nhà ở tại một vùng đô thị lớn thứ 3 cả nước.

Sự đa dạng về nguồn cung sản phẩm cũng góp phần làm cho thị trường sôi động, những dự án có quy mô vừa, giá thành hợp lý đã hút một lượng lớn những khách hàng mua để ở và đầu tư. Một số dự án gần khu vực trung tâm hành chính như Hồng An Happy House, Him Lam Central Park thuộc phường Hồng An (Hồng Bàng cũ) tuy không có quy mô lớn nhưng tận dụng được hạ tầng XH sẵn có, giá thấp hơn mặt bằng chung đã tạo được sức hút với các khách hàng.

Ví dụ cụ thể, với dự án Hồng An Happy House có vị trí bên cạnh trụ sở phường Hồng An, cách Quán Toan 2km, với giá trị gần 4 tỷ đồng khách hàng đã có thể mua được căn nhà xây thô, nếu tính giá theo m2 xây dựng chỉ khoảng 9tr/m2.

Từ năm 2022 đến nay, TP Hải Phòng hiện có 9 dự án NƠXH với tổng quy mô 15.000 căn đã khởi công và đang thi công theo tiến độ được duyệt. Ngoài ra, trên địa bàn TP Hải Phòng còn có 21 dự án NƠXH với khoảng 20.400 căn đã có quyết định chủ trương và lựa chọn được chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng, đảm bảo tiến độ đề ra. Địa phương này cũng đã định hướng, quy hoạch, bố trí quỹ đất khoảng 42 địa điểm với diện tích gần 500 ha để thực hiện các dự án nhà ở xã hội.

Khi những thị trường như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng giá bất động sản đã neo ở mức rất cao, cơ hội đầu tư ngày càng thu hẹp thì Hải Phòng như mở ra một cánh cửa mới cho giới dầu tư. Sự hình thành một siêu đô thị, công nghiệp, dịch vụ, Logistic đã bắt đầu và Hải Phòng thực sự là vùng đất hứa có thể sánh ngang cùng Hà Nội hay Tp. HCM.