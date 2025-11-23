Giải ngân vốn đầu tư công 2025 chậm, Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban QLDA xử lý tồn đọng, tăng tốc giải ngân ngay trong tháng 11/2025

Phối cảnh một nút giao trên cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn. (Ảnh: Int)

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ và đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh giá trị giải ngân của Bộ đến hết tháng 10/2025 mới đạt 51% kế hoạch đã giao, chậm 5.634 tỷ đồng so với kế hoạch đăng ký ban đầu.

Những tồn đọng

Theo số liệu từ Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Xây dựng), tổng số vốn đầu tư công Bộ đã giao trong năm 2025 là 80.302 tỷ đồng (không gồm 6.970 tỷ đồng đã hết nhiệm vụ chi). Tuy nhiên, đến hết tháng 10/2025, giá trị giải ngân của Bộ mới đạt 40.916 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch. Giá trị giải ngân này chậm 5.634 tỷ đồng so với kế hoạch đăng ký của các chủ đầu tư.

Cục trưởng Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng Lê Quyết Tiến cho biết, công tác giải ngân phụ thuộc lớn vào khối lượng thi công trên công trường. Do đó, các chủ đầu tư, nhà thầu phải bám sát hiện trường, lên tiến độ từng ngày, lập đồng hồ đếm ngược để tăng tốc hoàn thành khối lượng công việc còn lại.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã chỉ ra những nguyên nhân chính khiến nhiều dự án chậm giải ngân dưới mức bình quân chung.

Cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng chậm, đây là một trong những vướng mắc lớn nhất làm ảnh hưởng đến tiến độ. Cùng với đó, việc chậm phê duyệt đơn giá vật liệu đã làm ảnh hưởng đến thanh toán và tiến độ.

Đồng thời, nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý tại địa phương và việc tồn đọng hồ sơ thanh quyết toán. Một số dự án chậm giải ngân do phải điều chỉnh thiết kế, đơn giá vật liệu hoặc dự toán bổ sung.Ngoài ra, còn do điều kiện thời tiết bất lợi như bão lũ, thiên tai.

Một số dự án bị lãnh đạo Cục quản lý chuyên ngành chỉ rõ có tiến độ giải ngân thấp bao gồm: Chợ Mới-Bắc Kạn; các dự án của Ban Quản lý dự án 7 (như Chí Thạnh-Vân Phong, Vân Phong-Nha Trang); các dự án của Ban Quản lý dự án Thăng Long (như Phan Thiết-Dầu Giây); các dự án của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (như La Sơn-Hòa Liên); và các dự án của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận-Cần Thơ (như Mỹ Thuận-Cần Thơ).

Kiên quyết xử lý dứt điểm các vướng mắc

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu tất cả các đơn vị thuộc bộ và Ban quản lý dự án tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực, bám sát từng hạng mục, kiên quyết xử lý dứt điểm các vướng mắc để bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo đúng mục tiêu đã đề ra.

Thứ trưởng yêu cầu các chủ đầu tư xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, hoàn thành thủ tục thanh quyết toán, góp phần đẩy nhanh giá trị giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.

Trường hợp cần thiết, Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng sẽ lập tổ công tác làm việc trực tiếp, hỗ trợ các ban giải quyết từng hồ sơ, tuyệt đối không để hồ sơ tháng này tồn sang tháng sau.

Trong tháng 11, Thứ trưởng yêu cầu các chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, tháo gỡ dứt điểm vướng mắc mặt bằng tại các dự án như: Bắc Kạn-Chợ Mới, Quốc lộ 4B, Quốc lộ 8C Hà Tĩnh, La Sơn-Hòa Liên và nhiều dự án khác.

Đối với các dự án chậm giải ngân do điều chỉnh thiết kế (La Sơn-Hòa Liên, Chí Thạnh-Vân Phong, Phan Thiết-Dầu Giây), Thứ trưởng chỉ đạo Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng phối hợp với các ban hoàn thành việc điều chỉnh. Trường hợp đơn giá vật liệu chưa được tỉnh phê duyệt, đề nghị cơ quan chức năng địa phương phải xử lý trong tháng 11.

Các gói giao thông thông minh (ITS), công nghệ thông tin, thu phí tự động, Thứ trưởng yêu cầu phải hoàn thành trước 31/12/2025. Riêng các gói ITS phải hoàn thành công tác chạy thử trong năm, đáp ứng vận hành đồng bộ từ 1/1/2026.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cần báo cáo kịp thời bằng văn bản các khó khăn vượt thẩm quyền để Bộ Xây dựng xem xét, xử lý ngay, tránh để tồn đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn ngành.