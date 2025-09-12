Giải pháp vận chuyển đường bộ chuyên nghiệp và hiệu quả của ITL

Theo Tổng cục Thống kê, vận tải đường bộ chiếm gần 75% tổng số lượt vận chuyển hàng hóa, trở thành kênh trọng yếu kết nối sản xuất, thương mại và tiêu dùng. Trong 9 tháng đầu năm 2024, ngành vận tải hàng hóa đạt 1.917,9 triệu tấn, trong đó vận tải đường bộ tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Hạ tầng giao thông được cải thiện nhờ đầu tư vào hệ thống cao tốc và chính sách ưu đãi của Nhà nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng lực. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển nội địa vẫn cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu do giá xăng dầu, phí cầu đường, và tình trạng ùn tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc kiểm soát chi phí.

Đội xe lớn mạnh và dịch vụ vận tải đa dạng

ITL cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ chuyên nghiệp với đội xe lớn mạnh, bao gồm hơn 700 xe đầu kéo & xe tải, 1.200 rơ-mooc cùng mạng lưới phủ rộng khắp Việt Nam. Đặc biệt, dịch vụ vẩn tải nguyên chuyến (FTL) của ITL được triển khai trên toàn quốc thông qua 3 trạm trung chuyển chính tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp khách hàng vận chuyển hàng hóa nguyên chuyến một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Dịch vụ vận tải nguyên chuyến của ITL cung cấp giải pháp dành cho các lô hàng lớn, đòi hỏi đảm bảo về thời gian và độ an toàn cao. Với đội xe đầu kéo & xe tải và rơ-moóc hiện đại, cùng đội ngũ tài xế được đào tạo bài bản, ITL tối ưu hóa quy trình vận tải, giúp giảm thiểu rủi ro và chi phí cho khách hàng.

Ngoài ra, ITL còn áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong quản lý vận tải nguyên chuyến, bao gồm hệ thống theo dõi thời gian thực và quản lý lộ trình thông minh, giúp khách hàng dễ dàng kiểm soát hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn tạo sự minh bạch và tin cậy trong dịch vụ.

Công nghệ, mạng lưới phân phối và cam kết phát triển bền vững

Ngoài dịch vụ vận tải, ITL còn cung cấp dịch vụ phân phối với mạng lưới bao phủ toàn diện cả ba miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các mô hình vận tải linh hoạt và dịch vụ phân phối chất lượng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu kinh doanh của khách hàng.

Điểm nổi bật của ITL nằm ở việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong quản lý và vận hành. Chúng tôi sử dụng hệ thống eTMS và ứng dụng di động, giúp khách hàng dễ dàng quản lý vận tải thông qua cổng thông tin thân thiện. Dữ liệu theo dõi và kiểm soát thời gian thực cũng được cập nhật liên tục, đảm bảo giám sát lộ trình vận chuyển hàng hóa hiệu quả. Những giải pháp tùy chỉnh của ITL được thiết kế để tối ưu hóa chi phí, đồng thời đáp ứng yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng.

ITL phục vụ khách hàng với các ngành nghề đa dạng, bao gồm: bán lẻ/FMCG, phân phối hàng nhập khẩu, chuỗi cung ứng lạnh, sản xuất và công nghệ cao. Đối với ngành bán lẻ và FMCG, ITL mang đến các giải pháp vận tải linh hoạt, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhanh chóng và an toàn. Đối với các ngành như sản xuất và công nghệ cao, ITL cung cấp các giải pháp tùy chỉnh, đảm bảo tối ưu hóa chi phí và hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, ITL còn phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực chuỗi cung ứng lạnh, cung cấp các dịch vụ vận tải chuyên biệt dành cho các sản phẩm yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ thấp.

ITL đã đạt được Chứng chỉ Xanh cấp 3 (Label Leaf Level 3) do Hiệp Hội Green Freight Asia (GFA) trao tặng. Chứng chỉ này ghi nhận những nỗ lực của ITL trong việc áp dụng và thực hiện các chương trình phát triển bền vững trong vận tải hàng hóa xanh, nhằm tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm thiểu khí thải CO2 tại Việt Nam. Ngoài ra, ITL cũng đầu tư mạnh vào xe đầu kéo có động cơ tiết kiệm nhiên liệu và đạt chuẩn khí thải Euro 4 nhằm bảo vệ môi trường

Với mạng lưới phân phối toàn diện và đội ngũ chuyên nghiệp, ITL đặt lợi ích của khách lên hàng đầu. Chúng tôi không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải của khách hàng mà còn đồng hành cùng họ trên hành trình phát triển và thành công. Đội ngũ của ITL luôn sẵn sàng lắng nghe và tư vấn các giải pháp phù hợp nhất với từng yêu cầu cụ thể, giúp khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 028 3948 6888

Email: info@itlvn.com

Website: www.itlvn.com