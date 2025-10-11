Giải thưởng Chuyển đổi số 2025: Bệ phóng thương hiệu cho Viettel Software trong kỷ nguyên số

Từ giải thưởng quốc gia đến chiến lược kinh tế dài hạn

Ngày 8/10/2025, Viettel Software được vinh danh ở hạng mục "Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp công nghệ số xuất sắc" với "Dịch vụ phát triển các giải pháp phần mềm tùy chỉnh quy mô lớn". Giải thưởng được tổ chức dựa trên tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia – đồng thời là hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10.

Đại diện Ban lãnh đạo Viettel Software - Phó Giám đốc Trần Văn Bằng nhận Giải thưởng tại Lễ trao giải VDA 2025

Theo giới chuyên gia, việc Viettel Software được xướng tên ở hạng mục này không chỉ cho thấy năng lực công nghệ, mà còn khẳng định sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam – khi doanh nghiệp trong nước đủ khả năng thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống quy mô lớn cho nhiều lĩnh vực trọng yếu.

Lợi thế cạnh tranh: năng lực "thiết kế theo ngành" và tốc độ triển khai

Viettel Software hiện là một trong số ít doanh nghiệp trong nước có thể đảm nhận toàn bộ chuỗi giá trị phát triển phần mềm – từ khảo sát, tư vấn, thiết kế đến bảo trì vận hành. Điểm khác biệt nằm ở khả năng "thiết kế giải pháp chuyên sâu theo từng ngành nghề", giúp rút ngắn thời gian triển khai và giảm chi phí chuyển đổi cho đối tác. Các dự án tiêu biểu như OSS cho Viettel Network, Viettel Money, V-Office, hay MOPLUS cho Vietnam Airlines không chỉ khẳng định năng lực kỹ thuật mà còn cho thấy chiều sâu hiểu biết vận hành doanh nghiệp của đội ngũ Viettel Software. Nhờ đó, công ty trở thành đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn lớn trong các lĩnh vực tài chính, viễn thông, hàng không – những ngành đòi hỏi độ bảo mật, tính sẵn sàng và độ ổn định cực cao.

Viettel Software là đơn vị khảo sát và phát triển iSpectra – hệ thống đầu tiên trên thế giới biến các trạm BTS thành "cảm biến" giám sát tần số, giúp phát hiện nhiễu nhanh và chính xác. Giải pháp được thực hiện cùng Cục Tần số vô tuyến điện và các nhà mạng khác.

Ông Trần Văn Bằng – Phó Giám đốc Viettel Software chia sẻ: "Mỗi khách hàng là một hệ sinh thái riêng. Thách thức lớn nhất của chúng tôi không nằm ở công nghệ, mà ở việc hiểu sâu quy trình, dữ liệu và đặc thù ngành để biến công nghệ thành giá trị kinh tế thực sự."

Tác động đến giá trị thương hiệu và thị phần quốc tế

Theo các chuyên gia thương hiệu, việc được vinh danh tại VDA 2025 giúp Viettel Software củng cố uy tín và tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong các gói thầu công nghệ quy mô lớn. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ số, các doanh nghiệp có "tem chứng nhận quốc gia" như VDA sẽ dễ dàng tiếp cận các đối tác toàn cầu – tương tự như cách các hãng công nghệ Hàn Quốc hay Singapore từng dùng giải thưởng nội địa để bước ra thế giới. Ông Bằng nhấn mạnh: "Giải thưởng này không chỉ giúp nâng cao thương hiệu Viettel Software, mà còn mở ra cơ hội hợp tác với các tập đoàn trong khu vực ASEAN và Châu Á Thái Bình Dương – nơi đang có nhu cầu mạnh về chuyển đổi số doanh nghiệp và chính phủ điện tử." Giải thưởng lần này được kỳ vọng sẽ tạo thêm "đòn bẩy niềm tin", giúp doanh nghiệp mở rộng hợp tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng phần mềm toàn cầu.

Mang khát vọng kiến tạo hạ tầng số toàn cầu, Viettel Software đồng hành cùng Nhật Bản thúc đẩy chuyển đổi số tại khu vực Kansai.

Từ năng lực công nghệ đến chiến lược thương hiệu quốc gia

Không chỉ là doanh nghiệp công nghệ, Viettel Software còn đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển nền công nghiệp phần mềm Việt Nam – lĩnh vực được Chính phủ xác định là trụ cột của chuyển đổi số quốc gia. Bằng cách phát triển các nền tảng "Make in Vietnam" có thể triển khai ở quy mô quốc tế, Viettel Software đang hiện thực hóa mục tiêu "Việt Nam – quốc gia cung ứng giải pháp số" thay vì chỉ là người tiêu dùng công nghệ. Song song, việc đầu tư vào AI, Cloud, Big Data và bảo mật thông tin giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị công nghệ, tạo nền tảng cho thương hiệu Việt cạnh tranh sòng phẳng với các nhà cung cấp toàn cầu.

Nguồn nhân lực trẻ, năng động và có năng lực chuyên môn sâu là sức mạnh giúp Viettel Software tiên phong trong chuyển đổi số toàn cầu.

Giải thưởng VDA 2025 không chỉ là sự công nhận cho một sản phẩm hay dự án cụ thể, mà còn là "vốn thương hiệu" – tài sản vô hình giúp doanh nghiệp gia tăng niềm tin với đối tác, nhà đầu tư và khách hàng. Trong kỷ nguyên mà uy tín công nghệ được xem là yếu tố cạnh tranh trọng yếu, việc một doanh nghiệp Việt giành giải ở cấp quốc gia mang ý nghĩa đặc biệt: thương hiệu công nghệ Việt đủ năng lực dẫn dắt, chứ không chỉ theo sau.