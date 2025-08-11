Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giảm 6,5kg trong 2 tuần, "Hoa phi" 42 tuổi trẻ lên trông thấy: Không nhịn ăn nhưng loại bỏ hoàn toàn 1 thứ

11-08-2025 - 20:08 PM | Sống

Hậu giảm cân, mỹ nhân này ngày càng trẻ đẹp và khí chất.

Tưởng Hân là nữ diễn viên từng ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim đình đám như Hậu Cung Chân Hoàn Truyện , Hoan Lạc Tụng , Chân Tướng... Đặc biệt, vai diễn Hoa Phi trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện đã giúp tên tuổi của nữ diễn viên được công chúng biết tới và yêu thích nhiều hơn. Ở tuổi 42, nữ diễn viên bất ngờ leo thẳng lên #1 hot search Weibo với vóc dáng thon thả, nhan sắc trẻ trung. Đặc biệt, bức hình diện cùng một chiếc áo sơ mi nhưng ở hai thời điểm khác nhau cho thấy sự khác biệt rõ rệt sau quá trình nỗ lực giảm cân của Tưởng Hân đang khiến MXH xôn xao. Từng nặng khoảng 70kg, nữ diễn viên đã giảm 6,5kg chỉ trong 2 tuần để lấy lại vóc dáng thon gọn, mảnh mai.

Giảm 6,5kg trong 2 tuần, "Hoa phi" 42 tuổi trẻ lên trông thấy: Không nhịn ăn nhưng loại bỏ hoàn toàn 1 thứ- Ảnh 1.
Giảm 6,5kg trong 2 tuần, "Hoa phi" 42 tuổi trẻ lên trông thấy: Không nhịn ăn nhưng loại bỏ hoàn toàn 1 thứ- Ảnh 2.

Vai diễn Hoa Phi của Tưởng Hân được xem như một trong những phi tần hot nhất làng phim Hoa Ngữ.

Giảm 6,5kg trong 2 tuần, "Hoa phi" 42 tuổi trẻ lên trông thấy: Không nhịn ăn nhưng loại bỏ hoàn toàn 1 thứ- Ảnh 3.

Hình ảnh Tưởng Hân khi diện cùng 1 chiếc áo trước và sau khi giảm cân. Hậu giảm cân, vóc dáng của nữ diễn viên trở nên thanh thoát, thon gọn, nhan sắc trông cũng trẻ trung hơn.

Giảm 6,5kg trong 2 tuần, "Hoa phi" 42 tuổi trẻ lên trông thấy: Không nhịn ăn nhưng loại bỏ hoàn toàn 1 thứ- Ảnh 4.
Giảm 6,5kg trong 2 tuần, "Hoa phi" 42 tuổi trẻ lên trông thấy: Không nhịn ăn nhưng loại bỏ hoàn toàn 1 thứ- Ảnh 5.
Giảm 6,5kg trong 2 tuần, "Hoa phi" 42 tuổi trẻ lên trông thấy: Không nhịn ăn nhưng loại bỏ hoàn toàn 1 thứ- Ảnh 6.
Giảm 6,5kg trong 2 tuần, "Hoa phi" 42 tuổi trẻ lên trông thấy: Không nhịn ăn nhưng loại bỏ hoàn toàn 1 thứ- Ảnh 7.

Nữ diễn viên từng nhiều lần bị netizen xứ Trung chê bai ngoại hình khi chạm ngưỡng gần 70kg, sau đó, cô đã quyết tâm lấy lại vóc dáng.

Dù giảm cân gấp nhưng thực đơn của Tưởng Hân vẫn rất khoa học, đảm bảo sức khỏe, hoàn toàn hướng đến thực phẩm giàu chất xơ để tăng tốc độ đốt mỡ, giúp cải thiện tiêu hóa và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nữ diễn viên ưa chuộng những nguyên liệu giàu dinh dưỡng nhưng ít calo như bắp cải, cải xanh, nho, việt quất, thanh long… Với bữa sáng, cô chọn trứng, bơ, táo, cherry và rau xà lách để khởi động ngày mới tràn đầy năng lượng. Riêng bữa trưa và tối, nữ diễn viên sẽ duy trì thói quen ăn nhẹ, chủ yếu là trái cây và rau xanh tươi.

Giảm 6,5kg trong 2 tuần, "Hoa phi" 42 tuổi trẻ lên trông thấy: Không nhịn ăn nhưng loại bỏ hoàn toàn 1 thứ- Ảnh 8.
Giảm 6,5kg trong 2 tuần, "Hoa phi" 42 tuổi trẻ lên trông thấy: Không nhịn ăn nhưng loại bỏ hoàn toàn 1 thứ- Ảnh 9.

Ngoài ra, nguyên tắc “vàng” trong mọi bữa ăn của Tưởng Hân là tuyệt đối không dùng thịt. Nữ diễn viên cho biết, dù phần lớn các chế độ ăn kiêng của người khác vẫn có sự xuất hiện của thịt, nhưng với cô, việc loại bỏ hoàn toàn thực phẩm này lại giúp quá trình giảm cân diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tưởng Hân cũng kiên trì thực hiện phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16/8 (ăn trong 8 giờ và nhịn 16 giờ còn lại) trong suốt 3 năm đổ lại, khi bị tăng cân, cô sẽ áp dụng 20/4 (ăn trong 4 giờ và nhịn 20 giờ còn lại). Bên cạnh việc ăn uống, Tưởng Hân còn chăm chỉ chạy bộ hàng ngày để tăng lượng calo tiêu thụ. Một bí quyết đặc biệt từng được nữ diễn viên chia sẻ chính là quấn miếng nilon quanh vùng bụng khi chạy, giúp tăng nhiệt độ cơ thể và hỗ trợ quá trình đốt mỡ hiệu quả hơn. Gym cũng là bộ môn ưa thích của nữ diễn viên, góp phần giúp cô lấy lại vóc dáng.

Giảm 6,5kg trong 2 tuần, "Hoa phi" 42 tuổi trẻ lên trông thấy: Không nhịn ăn nhưng loại bỏ hoàn toàn 1 thứ- Ảnh 10.
Giảm 6,5kg trong 2 tuần, "Hoa phi" 42 tuổi trẻ lên trông thấy: Không nhịn ăn nhưng loại bỏ hoàn toàn 1 thứ- Ảnh 11.

Bảo vệ lương 5 triệu đồng/tháng nhưng xem livestream tặng quà đến 430 triệu đồng: Cảnh sát điều tra phát hiện hành động lạ vào mỗi đêm ở công ty

Theo Linh An

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hệ thống thanh toán lỗi, ngân hàng chuyển khoản đi 200 triệu đồng: 1 người đàn ông ở Quảng Ninh được mời lên trụ sở để làm rõ

Hệ thống thanh toán lỗi, ngân hàng chuyển khoản đi 200 triệu đồng: 1 người đàn ông ở Quảng Ninh được mời lên trụ sở để làm rõ Nổi bật

Ngành học đang hot được dự đoán điểm chuẩn rất cao năm nay, dễ vượt cả Y Dược: Khó lòng bị AI thay thế, lương tăng đều mỗi năm

Ngành học đang hot được dự đoán điểm chuẩn rất cao năm nay, dễ vượt cả Y Dược: Khó lòng bị AI thay thế, lương tăng đều mỗi năm Nổi bật

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra sớm hơn 2 tuần

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra sớm hơn 2 tuần

20:03 , 11/08/2025
Trường Tiểu học CÔNG LẬP hàng trăm tỷ đồng này sắp xây xong, đã to đẹp còn có sân bóng đá, bóng rổ xịn sò!

Trường Tiểu học CÔNG LẬP hàng trăm tỷ đồng này sắp xây xong, đã to đẹp còn có sân bóng đá, bóng rổ xịn sò!

19:54 , 11/08/2025
7 loại hoa phong thủy nên trồng trước cửa nhà – càng nở rộ càng hút tài lộc

7 loại hoa phong thủy nên trồng trước cửa nhà – càng nở rộ càng hút tài lộc

19:22 , 11/08/2025
Dù có tiền hay không, bạn vẫn nên thường xuyên ăn 4 loại thực phẩm này vào đầu mùa thu để làm ẩm phổi, bổ sung khí và tăng cường miễn dịch

Dù có tiền hay không, bạn vẫn nên thường xuyên ăn 4 loại thực phẩm này vào đầu mùa thu để làm ẩm phổi, bổ sung khí và tăng cường miễn dịch

18:42 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên