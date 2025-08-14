Giám đốc Amazon Web Services: "Tôi khuyên con trai mình nên phát triển kỹ năng quan trọng số 1 này để thành công trong thời đại AI"

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, Matt Garman, Giám đốc điều hành Amazon Web Services (AWS), đã chia sẻ những quan điểm sâu sắc về kỹ năng cần thiết để thành công trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI).

﻿Theo ông Garman, khi AI ngày càng được tích hợp vào các công ty, các nhà tuyển dụng sẽ chú trọng đến những ứng viên có khả năng sáng tạo và dễ dàng thích ứng với môi trường làm việc thay đổi liên tục. Điều này không chỉ thể hiện tầm quan trọng của sự sáng tạo mà còn nhấn mạnh sự cần thiết của khả năng linh hoạt để đối mặt với những thách thức mới trong công việc.

Garman chia sẻ rằng ông đã khuyên con trai mình — một học sinh trung học chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học rằng: "Hãy phát triển kỹ năng tư duy phản biện, bất kể ngành học mà con theo đuổi".

"Tôi nghĩ một phần của việc học đại học là xây dựng tư duy phản biện. Không chỉ là học một kỹ năng cụ thể, mà là học cách trở thành một người biết suy nghĩ thấu đáo. Ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ đó thực sự sẽ là kỹ năng quan trọng nhất trong tương lai”, ông chia sẻ.

Theo ông Garman, trong kỷ nguyên AI, tư duy phản biện là chìa khóa số một để thành công.

"Bạn sẽ cần sáng tạo, biết suy nghĩ phản biện và linh hoạt. Khả năng học điều mới và thích nghi sẽ quan trọng không kém bất kỳ kỹ năng chuyên môn nào"﻿, ông nhấn mạnh.

Danh sách các công việc và kỹ năng AI có thể thay thế ngày càng dài. Ngay cả Amazon - nơi ông Garman làm việc cũng đã công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự văn phòng và đưa nhiều công cụ AI vào vận hành. ﻿

Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy AI khó có thể thay thế trí tuệ con người trong việc sáng tạo ý tưởng mới hay đưa ra đánh giá tinh tế. ﻿

Trước đó, CEO OpenAI Sam Altman từng nhận định tại Đại học Howard năm 2024: "AI có thể tạo ra nhiều ý tưởng hay, nhưng vẫn cần con người để nhận ra đâu là thứ mà mọi người thực sự muốn". ﻿

﻿Kỹ năng tư duy phản biện có thể được rèn luyện ở mọi nơi. Người đi làm nâng cao kỹ năng này qua những thói quen hàng ngày như chơi các trò chơi chiến thuật hay đặt nhiều câu hỏi hơn.

Một số khóa học trực tuyến miễn phí cũng giúp cải thiện tư duy phản biện và kỹ năng giao tiếp﻿.

Theo một báo cáo vào tháng 2/2024 của LinkedIn, khi AI dần thay thế các công việc hành chính, nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên thích ứng nhanh với thay đổi công nghệ.

﻿Ngoài tư duy phản biện, Garman cũng nhấn mạnh hai kỹ năng mềm quan trọng khác là khả năng thích ứng với công nghệ mới, đặc biệt là AI và giao tiếp hiệu quả.

Dù AI xử lý tốt nhiều công việc, giám đốc điều hành điều hành Amazon Web Services cho biết hầu hết khách hàng “vẫn muốn nói chuyện với con người” để nhận được sự quan tâm và góc nhìn cá nhân và những kỹ năng này vẫn “tiếp tục cực kỳ quan trọng trong một thời gian dài”.

“Những kỹ năng này quan trọng hôm nay và sẽ còn quan trọng hơn trong tương lai”, ông Garman khẳng định.

﻿Theo: CNBC