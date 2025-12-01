Giám đốc bỏ về quê để "chữa lành", ở vài tháng đã thốt lên: "Tôi suýt mất khái niệm thời gian trôi”

Theo Xinhua News, Chu Văn Tĩnh (Trung Quốc) bước vào nhịp sống mới với tinh thần quyết liệt đặc trưng của người trẻ nơi đô thị, nhưng bối cảnh xung quanh cô lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là khung cảnh của một ngôi làng dường như đứng ngoài dòng chảy thời gian: những nếp nhà trắng - đen truyền thống ẩn mình bên sườn đồi xanh mướt, phía xa là những cánh đồng cải dầu vàng óng trải dài. Tất cả hòa quyện thành một bức tranh nông thôn yên bình, đối lập hoàn toàn với sự hối hả nơi phố thị.

Ở tuổi 23, vừa rời công việc thiết kế thời trang tại Hàng Châu – thủ phủ náo nhiệt của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc – Chu Văn Tĩnh lựa chọn tạm gác lại văn phòng máy lạnh, giờ giấc 9–5 chật hẹp để theo đuổi lối sống du mục kỹ thuật số.

(Lối sống du mục kỹ thuật số, digital nomad, là lối sống cho phép một người vừa đi du lịch vừa làm việc từ xa, sử dụng công nghệ như laptop và internet để duy trì công việc. Lối sống này cho phép họ làm việc tại bất kỳ đâu có kết nối internet như quán cà phê, nhà thuê, bãi biển, mà không bị ràng buộc bởi một địa điểm văn phòng cố định.)

Điểm đến của Chu Văn Tĩnh là huyện Yixian, nằm trên trục đường dẫn vào dãy núi Hoàng Sơn trứ danh thuộc tỉnh An Huy. Nơi đây đang trở thành điểm hẹn của những người trẻ mong muốn tìm lại nhịp sống tự do, sáng tạo và gần gũi thiên nhiên.

“Tôi còn trẻ và muốn sống đúng với mong muốn của mình. Tôi muốn tìm kiếm những trải nghiệm thực sự, vượt ra khỏi quỹ đạo quen thuộc của công việc văn phòng,” Chu chia sẻ. Những lời này phản ánh một trào lưu ngày càng rõ nét trong giới trẻ Trung Quốc: tìm kiếm các lựa chọn sống có ý nghĩa hơn, thay vì chỉ theo đuổi con đường sự nghiệp truyền thống.

Tại Yixian, mọi người đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này. Địa phương nhanh chóng xây dựng một cộng đồng dành riêng cho những người làm việc từ xa, nơi hơn 20 người trẻ từ khắp đất nước cùng sinh sống, làm việc online và lan tỏa cảm hứng.

“Tôi muốn tìm lại sự chữa lành đến từ thiên nhiên,” Xi Shiwei – một giám đốc từng sống tại các đô thị lớn như Thượng Hải, Hạ Môn, Hàng Châu – chia sẻ. Sau nhiều năm sống giữa áp lực công việc, anh quyết định chuyển đến Yixian để tìm lại cân bằng.

“Ở đây tôi vẫn làm việc trực tuyến bình thường, nhưng có nhiều thời gian hơn để leo núi và thư giãn. Nhịp sống này phù hợp với tôi hơn nhiều”, Xi Shiwei khẳng định. “Không còn những guồng quay áp lực bộn bề, tôi thấy mọi thứ trở nên chậm rãi và ý nghĩa hơn. Nhiều khi, tôi còn không biết thời gian đang trôi qua.”

Tòa nhà dành cho họ được cải tạo từ một xưởng sản xuất kiểu cổ, nằm cạnh dòng suối nhỏ êm đềm. Một cây cầu trăm tuổi nối khu nhà với con đường dẫn ra phố cổ. Bên trong, không gian sinh hoạt chung luôn rộn ràng tiếng trò chuyện của các bạn trẻ quây quần bên bàn dài, vừa làm việc vừa chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm sáng tạo. Khu nhà hai tầng mang phong cách hiện đại, gần giống các hostel du lịch, với đầy đủ nhiều loại phòng lưu trú tiện nghi.

“Chúng tôi có tổng cộng 58 phòng, từ phòng đơn đến phòng tập thể,” Wu Yongze – người sáng lập – cho biết. Chỉ trong chưa đầy một năm, gần 500 khách đã đến đây: từ sinh viên mới ra trường, nhà làm phim, nhân viên công nghệ đến những doanh nhân trẻ tìm cảm hứng khởi nghiệp.

Thời gian lưu trú của họ khá linh hoạt, có người ở hai tuần, có người sống liền ba tháng, mức chi phí 1.500–2.000 NDT mỗi tháng được xem là khá dễ chịu. “Chúng tôi giới hạn thời gian ở để nhiều người trẻ khác cũng có cơ hội trải nghiệm,” Wu nói thêm.

Không chỉ là nơi cư trú, mô hình này còn đóng vai trò như một nền tảng trao đổi ý tưởng và kết nối nhằm hỗ trợ phát triển nông thôn. Wu chia sẻ: “Cộng đồng của chúng tôi không chỉ cung cấp chỗ ở, mà còn tạo ra môi trường và không gian để các bạn trẻ hỗ trợ sự phục hồi, đổi mới ở nông thôn.”

Từ môi trường giàu cảm hứng đó, nhiều dự án mới đã bắt đầu hình thành. Deng Yawen, 21 tuổi, đang lên kế hoạch cải tạo các ngôi nhà bỏ hoang thành một cộng đồng du mục kết hợp nhà máy nhỏ. “Bố tôi rất ủng hộ. Ông tin rằng tôi sẽ học được nhiều kỹ năng quan trọng,” cô vui vẻ chia sẻ.

Với những người làm sáng tạo, môi trường mới dường như trở thành liều thuốc kích thích trí tưởng tượng. Một nhà làm phim cho biết: “Tôi từng rơi vào giai đoạn bế tắc, nhưng chỉ sau vài tuần ở đây, tôi đã viết xong kịch bản mới.” Sự tương tác giữa các thành viên trong cộng đồng đã thôi thúc anh hoàn thiện bộ phim ngắn mới nhất.

Chu Văn Tĩnh – hiện trở thành blogger du lịch ngoài trời – cũng tận dụng mạng xã hội để quảng bá hoạt động của cộng đồng, thu hút thêm du khách trải nghiệm cuộc sống nông thôn. “Tôi có thể vừa làm điều mình thích, vừa duy trì thu nhập và giúp quảng bá hình ảnh địa phương,” cô nói.

Cuối tháng 3, cộng đồng tổ chức liên hoan phim nông thôn tại làng Phong Vũ, thu hút các nhà làm phim trong và ngoài nước. Khách tham dự được đưa đến khám phá Hồng Thôn – nơi từng là bối cảnh cho bộ phim đoạt Oscar Ngọa Hổ Tàng Long – cùng nhiều làng cổ khác, hòa mình vào văn hóa bản địa. Buổi tối, các hội thảo thảo luận kịch bản, ý tưởng sáng tạo và hướng đi cho điện ảnh nông thôn diễn ra sôi nổi.

Trên phạm vi rộng hơn, nhiều làng quê khác của Trung Quốc cũng đang nắm bắt làn sóng này. Đại Lý (Vân Nam) có hàng chục cộng đồng tập trung vào nghệ thuật và công nghệ sáng tạo. Làng Nhân Lý (Tứ Xuyên) nổi tiếng với mô hình “quán cà phê làng” do các doanh nhân nước ngoài điều hành, thu hút nhiều người làm việc từ xa. Tại Lệ Thủy (Chiết Giang), địa phương thậm chí đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để thu hút lực lượng lao động đặc biệt này.

(*Nguồn: Xinhuanet)