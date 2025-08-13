Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giám đốc doanh nghiệp lừa bán đất giá thấp, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng

13-08-2025 - 06:21 AM | Bất động sản

Với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt 19 tỷ đồng thông qua hình thức bán đất giá rẻ, bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1974, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ Thiên An) lĩnh mức án 13 năm 6 tháng tù giam.

Ngày 12/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1974, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Thiên An) mức án 13 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn các phường của Hà Nội được giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị tổ chức. Các cá nhân tham gia phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Để có tiền kinh doanh, chi tiêu cá nhân, bị cáo Thiên dù không đăng ký tham gia đấu giá nhưng vẫn gian dối chuyện công ty của bị cáo có thể đấu giá dùng "quan hệ" để trúng giá tốt.

Tin tưởng lời Thiên nói, từ tháng 12/2018 - 11/2021, có 16 cá nhân đã chuyển tiền cho ông Thiên tổng số hơn 24 tỷ đồng để mua các lô đất đấu giá trên địa bàn các phường, xã thuộc quận Long Biên (cũ); huyện Gia Lâm (cũ) và quận Tây Hồ (cũ).

Sau khi nhận tiền của bị hại, bị cáo Thiên không làm thủ tục mua đấu giá quyền sử dụng các lô đất tại Hà Nội như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt toàn bộ.

Giám đốc doanh nghiệp lừa bán đất giá thấp, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên.

Trong số bị hại có ông Nguyễn Thanh H. (SN 1963), bị Thiên gian dối rằng UBND quận Long Biên sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Cự Khối, bản thân có thể mua được đất giá rẻ, sẽ bán cho H. với giá thị trường, diện tích mỗi lô đất từ 80-90m, giá 40 triệu đồng/m.

Ông H. đã ký hợp đồng mua 2 lô đất, đưa trước cho Thiên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên quá hạn cam kết, bị can không bàn giao đất cũng không trả tiền, khiến ông H. đã phải làm đơn tố giác ra cơ quan công an.

Cùng cảnh với ông H. các bị hại mới được Thiên khắc phục hơn 4,5 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng.

Theo Hoàng An

Tiền Phong

