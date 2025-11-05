Giám đốc Khối Tiếp thị ngân hàng Techcombank sẽ tham gia đối thoại tại Diễn đàn Thương hiệu hàng đầu châu Á

Techcombank là đại diện duy nhất ngành ngân hàng Việt Nam sẽ góp mặt tại sự kiện, chia sẻ câu chuyện về hành trình xây dựng nội lực cho thương hiệu dựa trên giá trị văn hóa bản địa với DNA của người Việt và cách chuyển hóa giá trị đó thành lợi thế cạnh tranh trong hội nhập toàn cầu, kiến tạo giá trị vượt trội cho khách hàng, cộng đồng & đóng góp vào sự phát triển của đất nước với khát vọng nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Trong bối cảnh các thương hiệu châu Á đang vươn lên mạnh mẽ, với tham vọng định hình tiêu chuẩn toàn cầu, diễn đàn thương hiệu của Brand Finance trở thành sự kiện có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực. Được biết, sự kiện sẽ bao gồm các buổi thảo luận chuyên đề về một số chủ đề cấp bách nhất đối với các thương hiệu hiện nay như (1) Văn hóa châu Á hiện đại đang định hình câu chuyện thương hiệu toàn cầu như thế nào? (2) Bản địa hóa các sản phẩm thương hiệu cho các thị trường đa dạng. (3) Tốc độ và hướng đi đổi mới tại châu Á. (4) Vai trò của đạo đức kinh doanh và tính bền vững trong việc xây dựng thương hiệu đáng tin cậy.

Không chỉ là một buổi lễ tôn vinh, sự kiện sẽ là nền tảng cho đối thoại, học hỏi và kết nối với các nhà lãnh đạo thương hiệu đến từ khắp khu vực.

Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank – Bà Thái Minh Diễm Tú, CMO người Việt duy nhất lọt vào danh sách top 50 CMOs Power List 2 năm liên tiếp, sẽ tham gia phiên thảo luận với chủ đề "Xây dựng thương hiệu châu Á: Từ bản sắc văn hóa đến vị thế toàn cầu". Bằng kinh nghiệm và câu chuyện thương hiệu đặc sắc từ Techcombank với hành trình 33 năm để vươn lên vị trí thương hiệu top đầu Việt Nam, giá trị thương hiệu đã đạt trên 1.6 tỷ USD, chia sẻ từ đại diện Techcombank sẽ cung cấp những góc nhìn sâu sắc về thực tế, thách thức và yêu cầu cần thiết trong việc định hình thương hiệu toàn cầu giai đoạn tiếp theo.

Là Ngân hàng luôn hướng tới chuẩn mực quốc tế, tiên phong tái định nghĩa các tiêu chuẩn sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính thế hệ mới, cùng chiến lược chuyển đổi số toàn diện, tập trung vào dữ liệu và nhân tài, Techcombank đang là thương hiệu gắn với tầm nhìn quốc gia trong giai đoạn phát triển mới đầy ấn tượng của Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam vươn tầm khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh thế giới đang tìm kiếm những mô hình phát triển dựa trên bản sắc, những thương hiệu như Techcombank được cho là điểm nhấn ấn tượng trong thế cân bằng giữa gìn giữ giá trị di sản và chuyển hoá giá trị đó thành sức mạnh thương hiệu. Cùng với các thương hiệu tên tuổi hàng đầu châu Á tại diễn đàn, Techcombank được kỳ vọng đã và sẽ tham gia mạnh mẽ vào hành trình ‘vươn lên toàn cầu’.

Theo dữ liệu của Brand Finance, dự kiến năm 2025, Việt Nam có 5 thương hiệu giá trị nhất trong TOP ASEAN 500 và Techcombank là một trong 5 thương hiệu xuất sắc đó.

Cùng đón chờ những chia sẻ từ sự kiện – nơi câu chuyện về thương hiệu Việt trong toàn cảnh bức tranh lớn hơn của châu Á: bản sắc, đổi mới và tham vọng toàn cầu, sẽ được chia sẻ thông qua những lãnh đạo danh tiếng toàn cầu.

Tìm hiểu thêm thông tin sự kiện tại đây!




