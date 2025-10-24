Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc nhận 8 tỷ đồng "chạy án" cho vợ chồng DJ Ngân 98: Thời điểm nhận tiền

24-10-2025 - 17:48 PM | Xã hội

Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, cho biết đang lấy lời khai Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) để làm rõ hành vi môi giới hối lộ.

Những thông tin, diễn biến mới nhất liên quan vụ án của hai vợ chồng DJ Ngân 98 tiếp tục là tâm điểm chú ý trong dư luận. Như đã thông tin trước đó thì vào ngày hôm qua (23/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”, đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Được biết, Lê Sỹ Cường là giám đốc một công ty ở TP. HCM. Đối tượng đã thừa nhận hành vi nhận 8 tỷ đồng của DJ Ngân 98 và Lương Bằng Quang để tìm người giúp không bị xử lý sai phạm trong kinh doanh.

Giám đốc nhận 8 tỷ đồng "chạy án" cho vợ chồng DJ Ngân 98: Thời điểm nhận tiền- Ảnh 1.

Đối tượng Lê Sỹ Cường

Cụ thể vào tháng 7/2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường để “lo việc” nhằm mục đích không bị xử lý. Thông tin trên báo CAND, Lê Sỹ Cường là giám đốc một công ty và là người quen biết ngoài xã hội với Ngân 98 và Lương Bằng Quang.

Như vậy, đến nay Ngân 98 đang bị điều tra về 2 tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Đưa hối lộ”.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả những người liên quan.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điều động Chánh Văn phòng UBND Thành phố Cần Thơ giữ chức Bí thư xã

Điều động Chánh Văn phòng UBND Thành phố Cần Thơ giữ chức Bí thư xã Nổi bật

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà chủ quán nước Lê Thị Xuyến

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà chủ quán nước Lê Thị Xuyến Nổi bật

Chân dung 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Chân dung 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

17:20 , 24/10/2025
Khám xét chỗ ở, bắt Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1987

Khám xét chỗ ở, bắt Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1987

17:18 , 24/10/2025
Đã bán xe, người mua chưa sang tên: Chủ cũ cần làm gì để tránh 'phạt nguội'?

Đã bán xe, người mua chưa sang tên: Chủ cũ cần làm gì để tránh 'phạt nguội'?

16:38 , 24/10/2025
Bỗng dưng nhận 24.313.760 đồng vào tài khoản tên Phùng Tiến Dũng, chờ 3 tuần không ai liên hệ người đàn ông liền làm điều bất ngờ

Bỗng dưng nhận 24.313.760 đồng vào tài khoản tên Phùng Tiến Dũng, chờ 3 tuần không ai liên hệ người đàn ông liền làm điều bất ngờ

16:13 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên