Giám đốc nhận 8 tỷ đồng "chạy án" cho vợ chồng DJ Ngân 98: Thời điểm nhận tiền

Những thông tin, diễn biến mới nhất liên quan vụ án của hai vợ chồng DJ Ngân 98 tiếp tục là tâm điểm chú ý trong dư luận. Như đã thông tin trước đó thì vào ngày hôm qua (23/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”, đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Được biết, Lê Sỹ Cường là giám đốc một công ty ở TP. HCM. Đối tượng đã thừa nhận hành vi nhận 8 tỷ đồng của DJ Ngân 98 và Lương Bằng Quang để tìm người giúp không bị xử lý sai phạm trong kinh doanh.

Đối tượng Lê Sỹ Cường

Cụ thể vào tháng 7/2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường để “lo việc” nhằm mục đích không bị xử lý. Thông tin trên báo CAND, Lê Sỹ Cường là giám đốc một công ty và là người quen biết ngoài xã hội với Ngân 98 và Lương Bằng Quang.

Như vậy, đến nay Ngân 98 đang bị điều tra về 2 tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Đưa hối lộ”.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả những người liên quan.