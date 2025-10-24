Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành, TP HCM) được xác định đã nhận 8 tỉ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang để lo cho cặp đôi không bị xử lý.

Vừa qua, Công an TP HCM thi hành lệnh bắt để tạm giam Lương Bằng Quang (SN 1982, ca sĩ) về tội "Đưa hối lộ" và Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành, TP HCM) về tội "Môi giới hối lộ". 

Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM cũng khởi tố thêm tội "Đưa hối lộ" đối với Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, Ngân 98). 

Trước đó, ngày 13-10, Công an TP HCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Người nhận 8 tỉ đồng để "chạy án" cho Ngân 98 là ai?- Ảnh 1.

Bị can Lê Sỹ Cường bị Công an TP HCM bắt về tội "Môi giới hối lộ"

Công an TP HCM cho biết mở rộng điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện đã xác định sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh tháng 7-2024, Ngân và Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho Cường để không bị xử lý.

Trong vụ án này, nhiều người thắc mắc Lê Sỹ Cường, người nhận 8 tỉ đồng của Ngân 98 và Lương Bằng Quang để "chạy án" là ai và từ tối 23-10, mạng xã hội râm ran tin đồn về ông Lê Sỹ Cường.

Người nhận 8 tỉ đồng để "chạy án" cho Ngân 98 là ai?- Ảnh 2.

Công an TP HCM thi hành lệnh bắt ca sĩ Lương Bằng Quang

Theo xác minh của Báo Người Lao Động, ông Lê Sỹ Cường và làm trong công ty tư nhân, mối quan hệ giữa họ là cá nhân với cá nhân, hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích hành vi đưa hối lộ với số tiền 8 tỉ đồng là vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng và sẽ phải đối diện với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Cụ thể, Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội "Đưa hối lộ" như sau:

Người nào đưa hối lộ tài sản trị giá từ 1 tỉ đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Theo luật sư Quỳnh Thi, cần lưu ý rằng mức phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (như có tổ chức, dùng thủ đoạn xảo quyệt, chủ động khai báo, nộp lại tài sản hối lộ...) và nhận định của tòa án.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 trả giá đắt!

Theo Phạm Dũng

Người lao động

