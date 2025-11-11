Giám đốc Phân tích PSI: Nhiều yếu tố thuận lợi đang hội tụ, thị trường chứng khoán có thể trở lại vùng đỉnh lịch sử ngay cuối năm

Trao đổi trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street Talk Show) trên VTV8, các chuyên gia đánh giá, thị trường đang trong bối cảnh có nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực, tuy nhiên việc xuất hiện một nhịp điều chỉnh là cần thiết để bắt đầu một đà tăng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Như ông cũng đã thấy nền kinh tế 3 quý đầu năm đều đã tăng trưởng tốt, ông dự báo thế nào về mức tăng trưởng trên 8% cho năm 2025?

Ông Trần Anh Tuấn, CFA, Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty CP ﻿Chứng khoán Dầu khí (PSI): ﻿Tôi cho rằng kịch bản kinh tế tăng trưởng cả năm 2025 đạt 8% là hoàn toàn khả thi.

Quý cuối năm thường chứng kiến tăng trưởng cao hơn các quý trước theo chu kỳ. Động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm nay là đầu tư công, tỷ lệ giải ngân tính tới 23/10 ước đạt hơn 464 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch Thủ tướng gia, và thu ngân sách 9 tháng đầu năm đã hoàn thành xấp xỉ 98% dự toán là cơ sở để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.

Bên canh đó, xuất khẩu tương đối khả quan, nhất là đối với nhóm doanh nghiệp FDI, sản xuất hàng công nghệ cao. Tổng giá trị xuất khẩu tính tới nửa đầu tháng 10 đạt 368,13 tỷ USD, tăng 16,14% so với cùng kỳ. Thặng dư thương mại luỹ kế đạt 17,41 tỷ USD. Quý cuối năm thường là thời gian cao điểm của xuất khẩu hàng hoá phục vụ các dịp lễ quan trọng nên khả năng cao xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong tháng 11 và 12.

Ngoài ra, sau gần 10 tháng liên tiếp gần như chỉ đi ngang, PMI tháng 10 tăng mạnh lên 54,5 điểm nhờ số lượng đơn hàng mới tăng lên, với động lực chính từ các khách hàng trong nước cho thấy nhu cầu nội địa mạnh mẽ.

Tóm lại, bối cảnh vĩ mô nhìn chung ổn định và tích cực. Đây là yếu tố nền tảng cho thị trường chứng khoán từ nay tới cuối năm.

Thị trường chứng khoán sau một thời gian tăng trưởng dài đang tích lũy ở mức 1.600 điểm, mức này cao hơn đầu năm khá nhiều, theo ông liệu thị trường có khả năng điều chỉnh sâu hay không?

Ông Trần Anh Tuấn: ﻿﻿Sau khi lập đỉnh tại ngày 14/10 với mức cao nhất đạt được là 1.794,58 điểm, chỉ số VN-Index đã liên tục gặp áp lực chốt lời mạnh mẽ. Chỉ số liên tục giảm nhanh và lần đầu tiên trong lịch sử nhà đầu tư phải trải qua một phiên mà chỉ số đóng cửa với mức giảm kỷ lục hơn 90 điểm.

Tuy vậy tính từ đầu năm tới hết ngày 31/10 chỉ số VN-Index vẫn ghi nhận mức tăng ấn tượng 393 điểm, tương ứng tăng 29% - mức tăng cao nhất trong khu vực. Hiện tại chỉ số VN-Index đang có xu hướng dao động tích lũy lại tại vùng nền 1.600 điểm.

Việc thị trường đang tích lũy quanh vùng 1.600 điểm là diễn biến hoàn toàn bình thường sau một giai đoạn tăng trưởng khá mạnh từ đầu năm và tôi không cho rằng thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh sâu hơn nữa khi nếu nhìn kỹ hơn, chúng ta có thể thấy mức tăng của chỉ số chủ yếu chỉ đến từ một vài cổ phiếu lớn như VIC, VHM, TCB, VPB…

Trong khi đó, mặt bằng chung của thị trường vẫn chưa thực sự “nóng”, thể hiện qua độ lan tỏa dòng tiền còn khá hạn chế và số lượng cổ phiếu ghi nhận tăng không nhiều. Bên cạnh đó một điểm mới rất đáng lưu ý là FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường Việt Nam từ cận biên lên mới nổi, với ngày hiệu lực dự kiến 21/9/2026 – điều này là một tín hiệu rất rõ về lòng tin quốc tế vào thị trường Việt Nam.

Nói cách khác, dù có thể xuất hiện những nhịp rung lắc ngắn hạn, xu hướng chủ đạo của thị trường vẫn là tích lũy trong nền giá cao và chờ đợi sự lan tỏa của dòng tiền sang các nhóm ngành khác. Khi yếu tố cơ bản đặc biệt là lợi nhuận doanh nghiệp và nền tảng vĩ mô vững chắc dần được phản ánh vào giá, thị trường vẫn còn dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Như vậy có thể thấy nền kinh tế đang trong xu hướng tích cực, Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed cũng đang trong xu hướng giảm lãi suất, liệu rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có một cú bật trong 2 tháng cuối năm?

Ông Trần Anh Tuấn: Bối cảnh hiện nay đang hội tụ khá nhiều yếu tố thuận lợi cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Tôi cho rằng trong hai tháng cuối năm 2025, khả năng thị trường có một nhịp bật tăng mới là hoàn toàn có cơ sở, dù vẫn sẽ kèm theo những nhịp rung lắc ngắn hạn để kiểm định tại các vùng hỗ trợ/kháng cự.

Thứ nhất, về vĩ mô toàn cầu, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang trong chu kỳ cắt giảm lãi suất, với hai lần cắt liên tiếp từ tháng 9 đến nay, đưa lãi suất điều hành xuống 3,75–4%. Điều này giúp giảm áp lực tỷ giá, hạ chi phí vốn và thúc đẩy dòng tiền quay lại các tài sản rủi ro, trong đó có thị trường chứng khoán đặc biệt là các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Thứ hai, yếu tố nội tại của Việt Nam đang ở trạng thái tích cực với GDP tăng trưởng tốt, lạm phát kiểm soát quanh mức 3,2%, lãi suất trong nước duy trì thấp, mặt bằng huy động phổ biến chỉ 3,5–5%/năm, xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định bất chấp những biến động về thuế quan từ chính phủ Mỹ.

Thứ ba, niềm tin dòng tiền ngoại được củng cố mạnh mẽ sau khi FTSE Russell công bố nâng hạng Việt Nam lên “thị trường mới nổi hạng hai”, có hiệu lực tháng 9/2026, với dòng vốn dự kiến chảy vào 3–6 tỷ USD.

Bên cạnh đó, từ nay đến năm 2027, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ trở nên sôi động và đa dạng hơn đáng kể nhờ làn sóng IPO của hàng loạt doanh nghiệp lớn, sẽ cung cấp thêm nhiều lựa chọn chất lượng, gia tăng mạnh mẽ tính hấp dẫn và chiều sâu cho thị trường vốn Việt Nam.

Tổng hợp các yếu tố trên, tôi cho rằng VN-Index hoàn toàn có khả năng bật tăng quay trở lại kiểm định vùng 1.740–1.780 điểm trong hai tháng cuối năm và trở nên sôi động nhất trong năm 2026. Dẫu vậy, để xu hướng tăng được bền vững, thị trường cần sự lan tỏa dòng tiền rõ ràng hơn sang các nhóm vốn hóa trung bình và cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Vậy các nhà đầu tư nên có chiến lược đầu tư như thế nào vào lúc này?

Ông Trần Anh Tuấn: Ở thời điểm hiện tại, khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang dao động tích lũy trong vùng 1.600 – 1.650 điểm sau giai đoạn tăng mạnh và bối cảnh vĩ mô toàn cầu trong nước đều đang hỗ trợ, các nhà đầu tư nên hành động theo hướng “chủ động – chọn lọc – kiểm soát rủi ro”.

Trong ngắn hạn, các nhà đầu tư nên tập trung vào các nhóm cổ phiếu dẫn dắt có nền tảng cơ bản vững như Ngân hàng, Chứng khoán, và Xây dựng – Đầu tư công. Các nhóm này vẫn đều đang hưởng lợi trực tiếp từ tăng trưởng tín dụng cao nhờ mặt bằng lãi suất thấp tạo động lực cho tiêu dùng và đầu tư, dòng vốn ngoại quay lại, kết quả kinh doanh Quý IV khả quan.

Đối với các nhà đầu tư trung, dài hạn có thể tận dụng câu chuyện nâng hạng FTSE Russell như một “động cơ” để nắm giữ các cổ phiếu có khả năng lọt rổ chỉ số quốc tế (FTSE Vietnam, MSCI Frontier). Đó thường là các doanh nghiệp có vốn hóa lớn, thanh khoản cao, minh bạch và tỷ lệ free-float tốt.

Nhà đầu tư nên duy trì danh mục với tỷ trọng cổ phiếu khoảng 60–70%, phần còn lại là tiền mặt để linh hoạt xử lý khi xuất hiện nhịp rung lắc hoặc cơ hội giá tốt.

Những nhóm ngành nào sẽ tiềm năng trong thời gian tới, theo ông?

Ông Trần Anh Tuấn: Với các yếu tố nêu trên tôi cho rằng ba nhóm ngành trọng tâm gồm có thứ nhất là ngân hàng, vốn là trụ cột dẫn dắt thị trường . Ngành này được hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất thấp, giúp mở rộng biên lợi nhuận (NIM), tăng trưởng tín dụng cả năm dự kiến đạt 18–20%, tập trung ở lĩnh vực sản xuất và đầu tư công.

Ngành thứ hai là ngành chứng khoán, t hanh khoản thị trường duy trì trung bình 23.000–25.000 tỷ đồng/phiên, cao hơn 44,89% so với cùng kỳ 2024. FTSE nâng hạng Việt Nam sẽ kéo dòng tiền ngoại vào, gia tăng khối lượng giao dịch, qua đó đẩy mạnh doanh thu môi giới và cho vay margin.

Tiếp theo là ngành xây dựng, đầu tư công, các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2, sân bay Long Thành, đường vành đai Hà Nội – TP.HCM đang bước vào giai đoạn thi công mạnh.

Ngành thứ tư là ngành bất động sản được xem là những ngành tiềm năng nhất trong thời gian tới khi mà chu kỳ ngành bất động sản thường ghi nhận kết quả tích cực vào quý cuối năm, khi đây là thời điểm các doanh nghiệp sẽ tập trung ra hàng, ghi nhận doanh số tại các dự án, đặc biệt khi môi trường lãi suất thấp; tỷ lệ hấp thụ hồi phục đáng kể trong quý III/2025 so với đà trầm lắng trong quý IV/2025 (tỷ lệ hấp thụ 109% toàn thị trường và 84% với nguồn cung mới). Ngoài ra, nhóm BĐS là một trong những nhóm đã chiết khấu nhiều kể từ giữa tháng 10, với mức chiết khẩu tới hơn 20% chỉ trong nửa tháng.

Ngoài ba nhóm dẫn dắt trên, nhà đầu tư trung dài hạn cũng nên quan sát thêm các ngành tiêu dùng và logistics, những lĩnh vực sẽ được hưởng lợi rõ ràng khi dòng vốn ngoại chính thức giải ngân mạnh sau khi Việt Nam nâng hạng FTSE vào tháng 9/2026.