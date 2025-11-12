Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ không biết giải thích sao vì chữ ký xưa giờ vậy

12-11-2025 - 16:15 PM | Xã hội

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ cho hay ông không biết giải thích sao vì chữ ký của ông trước giờ là vậy và đã ký hàng chục ngàn giấy rồi

Liên quan đến việc chữ ký toàn nét ngang, nét dọc của ông N.V.Đ, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ, ký trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mà người dân "thấy kỳ kỳ", chiều 12-11, ông Đ. đã trả lời qua điện thoại với phóng viên Báo Người Lao Động.

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ không biết giải thích sao vì chữ ký xưa giờ vậy- Ảnh 1.

Chữ ký của ông N.V.Đ, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Đ. cho hay ông không biết giải thích sao vì chữ ký của ông trước giờ là vậy rồi. "Tôi ký hàng chục ngàn giấy (GCNQSDĐ – PV) rồi, chứ đâu phải mới ký đây" – ông Đ. cho biết.

Như đã thông tin, 2 ngày qua, trên một tờ báo đăng tải phản ánh của người dân về việc chữ ký toàn nét ngang, nét dọc "thấy kỳ kỳ" của ông Đ. trên GCNQSDĐ.

Nhiều người dân cho rằng đây là tài sản lớn, gắn liền với họ trong một thời gian dài, thậm chí cả đời, qua nhiều thế hệ mà ký như dấu "quẹt" như vậy thì... trông rất kỳ.

Sáng 12-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, cho hay chữ ký của ông Đ. được đăng ký với Kho bạc Nhà nước.

"Tuy chữ ký hơi "ngộ" nhưng chữ ký này được pháp luật chấp nhận. Trên GCNQSDĐ, ngoài chữ ký còn thể hiện con dấu nên có giá trị pháp lý, không ai dám giả mạo đâu" - vị lãnh đạo này nói.

Theo Ca Linh

Người lao động

