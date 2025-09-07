Giảm giá 9/9 cực khủng: iPhone giá sốc từ 7,3 triệu đồng, phụ kiện công nghệ rẻ khó tin

Tháng 9 không chỉ là mùa “Back to School” mà còn mở màn dịp cao điểm mua sắm cuối năm với sự kiện sale 9/9.

Giảm giá 9/9 khung giờ nóng, voucher giảm thêm 300.000 đồng

Nắm bắt xu hướng mua sắm sôi động sau đại lễ, nhiều hệ thống bán lẻ tung ra loạt khuyến mãi hấp dẫn dịp sale ngày đôi. Ghi nhận tại Viện Di Động cũng có loạt deal hấp dẫn cho khách hàng, đặc biệt vào khung giờ sale có cơ hội nhận voucher giảm thêm cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Duy nhất 9/9, trong khung giờ 8h - 12h, khách hàng mua sắm tại hệ thống cửa hàng này sẽ có cơ hội nhận voucher lên đến 300 nghìn đồng, được giảm giá trực tiếp vào hóa đơn. Tuy nhiên, số lượng voucher có giới hạn, vì vậy khách hàng nên đến sớm để sở hữu thiết bị công nghệ với giá tốt nhất.

Không chỉ vậy, khách hàng mua sắm tại Viện Di Động trong khung giờ trên còn có cơ hội nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn như nón bảo hiểm, bút hoặc voucher giảm đến 100 nghìn đồng khi mua phụ kiện.

iPhone cũ giảm giá 9/9 cực sâu

Trong không khí mua sắm sôi động dịp sale 9/9, nhóm iPhone Like New (đã qua sử dụng) cũng đang giảm giá sâu. Nhiều mẫu iPhone cũ cao cấp về giá hời như iPhone 11 Pro Max cũ từ 7,3 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max cũ từ 22,4 triệu đồng hay iPhone 16 Pro Max cũ từ 26,1 triệu đồng…

Với khách hàng không yêu cầu quá nhiều tác vụ mới trên iPhone, thậm chí là chỉ cần trải nghiệm iOS, hệ thống cũng có các dòng iPhone cũ “vừa túi tiền”, đơn cử iPhone 14 Plus cũ từ 9,5 triệu đồng hay iPhone 12 256GB cũ từ 8,4 triệu đồng.

Bảng giá một số sản phẩm iPhone Like New, Samsusng, Xiaomi... trong chương trình sale 9.9.

Không chỉ iPhone, các thiết bị Apple đã qua sử dụng khác cũng được áp dụng ưu đãi tốt. Đơn cử, iPad Pro 2021 cũ từ 13,4 triệu đồng, MacBook Pro M1 cũ từ 12,2 triệu đồng… Đây đều là những lựa chọn phù hợp cho người dùng đang cần thiết bị có hệ điều hành mạnh mẽ hơn để phục vụ công việc và học tập.

Đặc biệt, khách hàng lên đời điện thoại, MacBook, tablet có cơ hội được trợ giá lên đến 4,5 triệu đồng, đồng thời cam kết chỉ xét ngoại quan, không bung máy. Người dùng còn có thể trải nghiệm máy trong 7 ngày để kiểm tra loa, màn hình và hiệu năng. Trong thời gian này, nếu phát hiện lỗi hoặc thậm chí không còn nhu cầu, khách hàng có thể đổi - trả - hoàn tiền.

Phụ kiện công nghệ chỉ từ 49 nghìn đồng nhân dịp giảm giá 9/9

Các loại phụ kiện có giá sale chưa từng có tại Viện Di Động.

Trong đợt sale lần này, phụ kiện công nghệ tại nhiều hệ thống bán lẻ cũng có mức giá giảm sâu. Các sản phẩm phụ kiện cũ như sạc InNostyle 12W, Mophie 10W hay Acefast 12W có giá chỉ 49 nghìn đồng.

Với phụ kiện mới, chỉ từ 59 nghìn đồng khách hàng đã có thể sở hữu. Đơn cử, cáp Acefast type C giá 59 nghìn đồng, cáp Anker usb-C giá 89 nghìn đồng, pin dự phòng Baseus Airpow Lite giá 199 nghìn đồng, usb wifi Totolink 6 giá còn 229 nghìn đồng…

Trong tháng 9 này, Viện Di Động triển khai chương trình ưu đãi giảm 10% tất cả dịch vụ sửa chữa đồ công nghệ dành riêng cho học sinh - sinh viên, giáo viên. Đồng thời, khách hàng mua sản phẩm tại hệ thống với hóa đơn trên 1 triệu đồng sẽ nhận thêm quà tặng như nón bảo hiểm, gói vệ sinh máy miễn phí.



