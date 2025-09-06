4 mẫu iPhone có thể bị khai tử khi iPhone 17 ra mắt

Apple chuẩn bị bước vào thời khắc quan trọng khi sự kiện Awe Dropping diễn ra vào ngày 9/9 tới đây. Tâm điểm chắc chắn là dòng sản phẩm iPhone 17 với bốn phiên bản gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Bên cạnh sự hào hứng chờ đón những công nghệ mới, một diễn biến song song không kém phần đáng chú ý chính là việc nhiều mẫu iPhone đời cũ có khả năng sẽ bị khai tử để dọn chỗ cho thế hệ mới. Đây vốn dĩ là chiến lược quen thuộc mà Apple đã áp dụng nhiều năm qua nhằm tinh gọn danh mục sản phẩm và thúc đẩy người dùng nâng cấp.

Khả năng Apple sẽ ngừng bán iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sau khi sự kiện iPhone 17 kết thúc.

Theo các chuyên gia công nghệ, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max gần như chắc chắn nằm trong danh sách này. Apple từ trước đến nay luôn duy trì quy tắc loại bỏ dòng Pro của thế hệ tiền nhiệm ngay khi bản kế nhiệm xuất hiện. Thực tế, iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro và iPhone 15 Pro đều đã từng trải qua kịch bản tương tự. Việc loại bỏ này giúp Apple đảm bảo tính độc quyền cho dòng Pro mới nhất, tránh để sản phẩm cũ cạnh tranh trực tiếp về giá và cấu hình.

Ngoài ra, theo thông tin từ Tom’s Guide, Apple cũng sẽ ngừng kinh doanh iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì hãng từng thực hiện hồi đầu năm khi quyết định khai tử iPhone 14 và iPhone 14 Plus sau khi tung ra iPhone 16e. Bằng cách này, Apple từng bước loại bỏ những sản phẩm dễ tạo khoảng trống về giá, từ đó hướng người dùng đến lựa chọn các dòng mới mẻ hơn, đem lại doanh thu tốt hơn cho hãng.

Tuy nhiên, "khai tử" trong trường hợp của Apple không đồng nghĩa với việc sản phẩm biến mất hoàn toàn khỏi thị trường.

Khi Apple ngừng bán trực tiếp trên website chính thức, các mẫu máy này vẫn còn được phân phối tại những đại lý ủy quyền hoặc các hệ thống bán lẻ lớn. Tại Việt Nam, tình trạng tương tự đã diễn ra với iPhone 13 và iPhone 14: Dù không còn hiện diện trên trang chủ Apple nhưng người dùng vẫn dễ dàng tìm mua thông qua kênh phân phối chính hãng. Điều này cho thấy vòng đời thương mại của iPhone không chấm dứt ngay lập tức mà sẽ được kéo dài thêm một khoảng thời gian, tùy thuộc vào nguồn hàng và nhu cầu thị trường.

Chiến lược này của Apple được đánh giá là nước đi hợp lý. Nếu duy trì quá nhiều mẫu iPhone cùng lúc, người tiêu dùng sẽ gặp khó khăn khi phân vân lựa chọn. Đồng thời, những chiếc iPhone cũ với mức giá thấp hơn có thể trở thành đối thủ trực tiếp cạnh tranh doanh số với chính sản phẩm mới ra mắt. Bằng cách “dọn dẹp” dải sản phẩm, Apple không chỉ tạo nên sự mạch lạc cho danh mục mà còn giữ vững được vị thế dẫn dắt thị trường.

Với việc iPhone 17 chuẩn bị lộ diện cùng hàng loạt công nghệ mới, việc khai tử iPhone 16 Pro, 16 Pro Max, iPhone 15 và iPhone 15 Plus gần như là điều tất yếu. Người dùng nếu còn quan tâm đến các mẫu này có lẽ sẽ phải nhanh chóng đưa ra quyết định trước khi nguồn cung dần trở nên khan hiếm. Đây cũng chính là cách mà Apple tạo ra sức nóng cho cả những sản phẩm sắp biến mất lẫn thế hệ kế nhiệm chuẩn bị ra mắt.