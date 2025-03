Giảm giá cho xe VIN 2024 - sòng phẳng với khách hàng như Hyundai

Hyundai Thành Công mới đây công bố giảm giá cho 6 mẫu xe có VIN 2024 để kích cầu. Trong số các xe giảm giá, đáng chú ý có Santa Fe là chiếc SUV hạng D kỳ vọng sẽ đem đến làn gió mới cho thị trường. Santa Fe mới sử dụng động cơ xăng, điều này cho phép chiếc xe hoạt động êm ái, bứt tốc mạnh mẽ và thuận tiện hơn trong vấn đề tiếp nhiên liệu.

Thậm chí, để khách hàng có thêm quyết tâm khi lựa chọn Santa Fe, ngoài mức giá giảm 75 triệu so với giá công bố, một vài đại lý còn đưa ra mức giá giảm tốt hơn cho phiên bản Prestige và Calligraphy Turbo.

Mức giá của Santa Fe - SUV hạng D sau khi giảm giá đang xấp xỉ mức giá của SUV C và chỉ xấp xỉ 1 tỷ đồng, khiến cho lợi thế so sánh của Santa Fe đang trở nên rõ ràng hơn. Đặc biệt, so với tuỳ chọn về động cơ và nội thất thì Santa Fe nhận được đánh giá cao về khả năng vận hành và chất lượng nội thất.

Hyundai Santa Fe mới.

Anh Nguyễn Quang (Hà Đông, Hà Nội) - một chủ nhân của Santa Fe có số Vin 2024 cho biết gia đình sử dụng chiếc Santa Fe đầu tiên kể từ năm 2009, đến 2025 thì quyết định nâng cấp xe. Anh đánh giá Santa Fe là một sự lột xác về cả trải nghiệm lái và hưởng thụ.

"So với xe thế hệ trước và một số chiếc xe cùng phân khúc trên thị trường như Fortuner, Ford Everest vẫn sử dụng cần số gạt thì Santa Fe sử dụng cần số gẩy, khoang nội thất thoáng hơn hẳn. Đối với khả năng vận hành, bản Calligraphy Turbo có công suất lên tới 281 PS, kết hợp hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC, thông số này giúp chiếc xe dễ dàng vượt qua những địa hình khó, trong khi lại vô cùng êm ái khi di chuyển trong đô thị", anh Quang nhận xét.

Thiết kế nội thất của Hyundai Santa Fe.

Thực tế, những chiếc xe mang số VIN 2024 hoàn toàn không phải xe "outdate" như nhiều người nhầm tưởng. Chẳng hạn với Hyundai Thành Công, các mẫu được giảm trong đợt này như Hyundai Grand i10, Accent, Elantra, Custin, Stargazer X và Santa Fe đều xe thuộc bản mới nhất, sản xuất được 1 năm. Do đó, khách hàng vẫn nhận được đầy đủ thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và hiệu suất tốt của các xe.

Trong một thị trường mà giá và niềm tin khách hàng là yếu tố then chốt, động thái giảm giá của Hyundai khiến người tiêu dùng Việt Nam có nhiều động lực hơn để sớm sở hữu một chiếc ô tô, phục vụ gia đình và công việc.

Tiêu Dao