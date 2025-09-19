Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giảm sâu chưa từng có, chiếc ô tô đang được các đại lý "đại hạ giá" này có gì hay?

19-09-2025 - 11:15 AM | Thị trường

Tại Việt Nam, mẫu xe này gần như không có đối thủ trực tiếp.

Trên thị trường, chiếc Subaru Outback đang được chú ý lớn khi các đại lý đồng loạt giảm giá cực mạnh. Tại một showroom ở Hà Nội, phiên bản Outback 2.5i-T Eyesight hiện đang được chào bán với giá chỉ 1,549 tỷ đồng, thấp hơn tới 550 triệu đồng so với mức niêm yết 2,099 tỷ đồng.

Mức giảm kỷ lục này chỉ áp dụng cho xe sản xuất năm 2023. Với phiên bản VIN 2025, khách hàng chỉ được ưu đãi khiêm tốn 10 triệu đồng, đưa giá xe từ 1,769 tỷ xuống còn 1,759 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, Subaru Outback gần như không có đối thủ trực tiếp. Nếu so với giá niêm yết chính hãng, mẫu SUV 5 chỗ này vốn tiệm cận nhiều dòng xe sang. Tuy nhiên, sau khi được giảm giá mạnh tay, Outback đã trở nên dễ tiếp cận hơn với số đông khách hàng.

Hiện tại, giá bán thực tế của Outback đang tiệm cận Hyundai Palisade (1,469 – 1,589 tỷ đồng). Dù vậy, nếu tính cả ưu đãi từ các đại lý, Palisade – vốn ở phân khúc trên – vẫn có mức giá cạnh tranh hơn.

Xét về kích cỡ, Outback nằm trong nhóm SUV hạng D, tương đương với Hyundai Santa Fe, nhưng lại được định vị cao hơn nhờ xuất xứ và trang bị.

Giảm sâu chưa từng có, chiếc ô tô đang được các đại lý "đại hạ giá" này có gì hay?- Ảnh 1.

Giảm sâu chưa từng có, chiếc ô tô đang được các đại lý "đại hạ giá" này có gì hay?- Ảnh 2.

Giảm sâu chưa từng có, chiếc ô tô đang được các đại lý "đại hạ giá" này có gì hay?- Ảnh 3.

Giảm sâu chưa từng có, chiếc ô tô đang được các đại lý "đại hạ giá" này có gì hay?- Ảnh 4.

Nguồn cung dư thừa, cuộc đua giảm giá ô tô còn kéo dài?

Theo Pha Lê

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
iPhone 17 chính thức mở bán tại Việt Nam, hàng nghìn máy bàn giao cho khách sáng ngày 19/9

iPhone 17 chính thức mở bán tại Việt Nam, hàng nghìn máy bàn giao cho khách sáng ngày 19/9 Nổi bật

Quyết lấy lại thị phần tại Trung Quốc, một ông lớn Thái Lan chuẩn bị ra mắt xôi sầu riêng ăn liền, sẽ mở rộng sang cả thị trường châu Âu

Quyết lấy lại thị phần tại Trung Quốc, một ông lớn Thái Lan chuẩn bị ra mắt xôi sầu riêng ăn liền, sẽ mở rộng sang cả thị trường châu Âu Nổi bật

Giá tiêu ngày 19/9: Giảm chung theo xu hướng thế giới, nội địa cao nhất 151.000 đồng/kg

Giá tiêu ngày 19/9: Giảm chung theo xu hướng thế giới, nội địa cao nhất 151.000 đồng/kg

11:12 , 19/09/2025
Ngày 19/9, giá bạc vẫn neo ở mức cao

Ngày 19/9, giá bạc vẫn neo ở mức cao

10:00 , 19/09/2025
Giá cà phê hôm nay 19-9: Giá cà phê tại Mỹ phá kỷ lục

Giá cà phê hôm nay 19-9: Giá cà phê tại Mỹ phá kỷ lục

09:26 , 19/09/2025
Theo dõi một container nhiều tuần liền, công an triệt phá đường dây buôn lậu thuốc giả, tịch thu 277 thùng hàng trị giá 350 tỷ đồng

Theo dõi một container nhiều tuần liền, công an triệt phá đường dây buôn lậu thuốc giả, tịch thu 277 thùng hàng trị giá 350 tỷ đồng

09:01 , 19/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên