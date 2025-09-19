Giảm sâu chưa từng có, chiếc ô tô đang được các đại lý "đại hạ giá" này có gì hay?

Trên thị trường, chiếc Subaru Outback đang được chú ý lớn khi các đại lý đồng loạt giảm giá cực mạnh. Tại một showroom ở Hà Nội, phiên bản Outback 2.5i-T Eyesight hiện đang được chào bán với giá chỉ 1,549 tỷ đồng, thấp hơn tới 550 triệu đồng so với mức niêm yết 2,099 tỷ đồng.

Mức giảm kỷ lục này chỉ áp dụng cho xe sản xuất năm 2023. Với phiên bản VIN 2025, khách hàng chỉ được ưu đãi khiêm tốn 10 triệu đồng, đưa giá xe từ 1,769 tỷ xuống còn 1,759 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, Subaru Outback gần như không có đối thủ trực tiếp. Nếu so với giá niêm yết chính hãng, mẫu SUV 5 chỗ này vốn tiệm cận nhiều dòng xe sang. Tuy nhiên, sau khi được giảm giá mạnh tay, Outback đã trở nên dễ tiếp cận hơn với số đông khách hàng.

Hiện tại, giá bán thực tế của Outback đang tiệm cận Hyundai Palisade (1,469 – 1,589 tỷ đồng). Dù vậy, nếu tính cả ưu đãi từ các đại lý, Palisade – vốn ở phân khúc trên – vẫn có mức giá cạnh tranh hơn.

Xét về kích cỡ, Outback nằm trong nhóm SUV hạng D, tương đương với Hyundai Santa Fe, nhưng lại được định vị cao hơn nhờ xuất xứ và trang bị.