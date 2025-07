Giáo sư Mỹ tiết lộ: Đi bộ thường xuyên giúp não bộ sắc bén, thông minh vượt trội!

Jack Ma là một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, ông thường bị mọi người bắt gặp khi đi dạo thư thái ở nhiều quốc gia và khu vực khác nhau như ở đường phố New York, đường phố Barcelona và bờ biển Tây Ban Nha mà không có vệ sĩ nào xung quanh.

Trên thực tế, không chỉ riêng Jack Ma, nghiên cứu và dữ liệu đã chứng minh rằng những người đứng đầu trong hầu hết các lĩnh vực đều có một sở thích chung: họ thích đi bộ.

Ví dụ, Steve Jobs, người sáng lập công ty hoạt hình nổi tiếng của Mỹ Pixar và Levi - Giám đốc tài chính của Pixar đều thích đi bộ. Hai người thường xuyên tụ tập đi dạo và trò chuyện, nói về mọi thứ, từ công việc đến chuyện cá nhân.

Họ thường đi bộ hàng giờ và người ta nói rằng nhiều quyết định của họ được đưa ra trong khi đi bộ. Nhiều Giám đốc điều hành của các công ty công nghệ cao tại Thung lũng Silicon cũng có thói quen đi bộ, đặc biệt là trước khi tham dự các cuộc họp quan trọng, họ thường đi bộ ngoài trời.

Không chỉ những người nổi tiếng hiện đại mà rất nhiều người xuất chúng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ xưa đến nay đều thích đi bộ. Ví dụ, Aristotle, Beethoven, v.v., nhiều ý tưởng và tác phẩm của họ được hình thành trong thời kỳ này.

Để giải quyết hiện tượng này, Giáo sư Tâm lý học người Mỹ Bellman đã đưa ra kết luận: đi bộ giữa thiên nhiên có thể giúp mọi người tập trung hơn và khiến não bộ thông minh hơn.

Tâm lý học tiến hoá: Trở nên thông minh hơn

Xét về quá trình tiến hóa của não bộ con người, "đi bộ" đã là quy luật sinh tồn của con người từ thời cổ đại đến nay. Đi bộ nhiều hơn có thể giúp con người thông minh hơn và sáng tạo hơn.

Margaret Sather, một chuyên gia giáo dục mầm non người Úc, đã đề cập trong cuốn sách "The More You Move, the Smarter You Are" của bà:

Trong quá trình phát triển lâu dài, con người chưa tiến hóa được thân hình to lớn như cá voi, hàm răng sắc nhọn như hổ, báo hay sức sống bền bỉ như rùa.

Tuy nhiên, con người có thể điều khiển động vật và thực vật trong tự nhiên một cách độc lập và tiên tiến. Chúng là bộ não khỏe nhất và là "loài săn mồi phổ biến nhất" trong tự nhiên, nhờ vào "sự chuyển động" của con người từ chân tay lên não.

Rodolfo Inas, một nhà thần kinh học tại Đại học Columbia ở Hoa Kỳ , tin rằng sự phát triển của não đọng vật ban đầu không phải để suy nghĩ mà để vận động.

Để tránh nguy hiểm, bạn cần di chuyển đến nơi có môi trường tốt hơn và quá trình di chuyển sẽ thuận lợi hơn cho việc suy nghĩ và đưa ra quyết định sáng suốt.

Giáo sư Rodolph cũng cho rằng, khi con người đi săn, họ không giết con mồi mà làm chúng kiệt sức đến chết. Nói một cách đơn giản, con người phải chạy nhanh hơn và theo kịp con mồi, sau đó phải cạnh tranh sức bền với chúng để có thể săn được chúng.

Tóm lại, trong quá trình vận động, con người có hai khả năng: một là sức bền, hai là trí nhớ . Để sinh tồn tốt hơn, gen đã bảo tồn và phát triển hai khả năng này.

Theo góc nhìn của thần kinh học não bộ, đi bộ có thể làm tăng endorphin trong não, giúp mọi người cảm thấy hạnh phúc và cải thiện sức bền.

Khi khả năng di chuyển phát triển thành con người hiện đại, văn minh, nó đã trở thành khả năng đi bộ mạnh mẽ. Một người đi bộ càng giỏi thì thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, trí nhớ, khả năng lập kế hoạch và mục đích của người đó càng phát triển và người đó sẽ càng thông minh hơn.

Đi bộ nâng cao thể chất

"Khả năng di chuyển" là cốt lõi của sự tồn tại và phát triển của con người, và việc đi bộ giúp con người thông minh hơn.

Như đã đề cập ở trên, Giám đốc tài chính của Pixar, Levi, đã nói về việc đi bộ như sau: Ông cảm thấy thư giãn khi đi bộ, hít thở không khí trong lành ngoài trời và sẽ dừng lại để ăn một miếng pizza trong khi đi bộ. Cảm giác đó thật tuyệt!

Theo thống kê, khoảng 10% bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ trên toàn thế giới trước đây có lối sống ít vận động. Nói cách khác, nếu mọi người không vận động hoặc đi bộ ít hơn, điều này không chỉ có hại cho sức khỏe mà còn có thể gây suy thoái nhận thức và cảm xúc.

Một nghiên cứu của Đại học Stanford đã xác nhận rằng mọi người thực hiện các bài kiểm tra tư duy sáng tạo tốt hơn nhiều trong và sau khi đi bộ so với những người đứng yên.

Vì đùi là trái tim thứ hai của con người nên áp lực của bàn chân khi đi bộ sẽ phối hợp với tần số của tim để đưa nhiều máu hơn lên não.

Khi não được cung cấp đủ máu, khả năng tư duy của con người sẽ được cải thiện và thời gian suy nghĩ về một vấn đề sẽ giảm xuống.

Ngoài ra, khi đi bộ, não bộ ở trạng thái thư giãn, những ý tưởng và suy nghĩ ban đầu trong não sẽ không hoàn toàn kiểm soát bạn, và mọi người có xu hướng suy nghĩ về vấn đề theo một góc nhìn khác.

Jaba, một nhà báo khoa học của tạp chí The New Yorker của Mỹ, tin rằng tập thể dục có thể cải thiện khả năng tập trung của mọi người.

Phát triển thói quen đi bộ có thể thúc đẩy sự phát triển của các tế bào não, làm chậm quá trình lão hóa và giúp con người thông minh hơn, có khả năng suy nghĩ tốt hơn.

Nếu bạn muốn thông minh hơn, hãy bắt đầu bằng việc đi bộ

Nếu bạn muốn thông minh hơn và muốn giảm thiểu cũng như ngăn ngừa chứng mất trí nhớ, bạn nên bắt đầu hành động ngay bây giờ.

Xét cho cùng, đi bộ là bài tập phù hợp với mọi lứa tuổi và có chi phí thấp. Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý khi đi bộ. Duy trì tư thế đi bộ đúng và phát triển thói quen đi bộ tốt cũng rất quan trọng.

Ngoài ra, tư thế và thói quen đi bộ cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tính khí của một người.

Ví dụ, khi đi bộ, hãy cố gắng giữ eo thẳng và siết chặt bụng . Điều này không chỉ giúp giảm áp lực lên eo và bảo vệ đầu gối mà còn giúp đường nét tổng thể của cơ thể trở nên mềm mại và đẹp hơn.

Ngoài ra, đừng di chuyển quá mạnh khi đi bộ. Hãy để tay vung tự nhiên theo cơ thể và thả lỏng tự nhiên từ vai đến cột sống cổ.

Sử dụng đùi để điều khiển bắp chân một cách tự nhiên khi đi bộ, giữ cho các bước chân thẳng, tránh xoay người vào trong hoặc ra ngoài và phát triển tư thế tốt.

Hơn nữa, khi đi bộ, tốt nhất nên đến nơi có nhiều cây xanh và cỏ ngoài trời, đồng thời điều hòa nhịp thở một cách có chủ đích trong khi đi bộ. Điều này sẽ giúp oxy lên não nhiều hơn, và bạn sẽ có năng lượng tốt hơn.