Giây phút Hoa hậu Thùy Tiên tại tòa án với tư cách bị cáo

Gần 6h sáng nay (19/11), trước trụ sở TAND TPHCM, hàng chục phóng viên các cơ quan báo chí đã có mặt để đưa tin xét xử vụ Hoa hậu Thùy Tiên và 4 bị cáo chung vụ "Lừa dối khách hàng".

Thùy Tiên (áo xanh) tại khuôn viên tòa án sáng nay 19/11. Ảnh: Duy Anh.

Để chuẩn bị cho phiên tòa này, TAND TPHCM tiến hành cho báo chí tham dự đăng ký từ ngày chiều ngày 18/11.

Đến gần 7h sáng nay, xe cảnh sát chở các bị cáo xuất hiện tại khuôn viên Tòa án. Khi xe vừa dừng lại, Hoa hậu Thùy Tiên liền được dẫn giải từ xe cảnh sát đến phòng xử án.

Hằng Du mục tại khuôn viên tòa án. Ảnh: Duy Anh.

Theo quan sát, Thùy Tiên bước xuống xe cảnh và đảo mắt nhìn quanh như tìm người thân. Thùy Tiên trong trang phục áo xanh và dù bị tạm giam 6 tháng nhưng không thay đổi mấy về ngoại hình, các phóng viên báo chí có mặt tại tòa án dễ dàng nhận ra Thùy Tiên ngay từ khi cánh cửa xe cảnh sát dẫn giải mở ra và bước xuống xe.

Giây phút đầu tiên Thùy Tiên xuống xe tại tòa án sau 6 tháng bị bắt. Ảnh: MĐ

Đến 7h40, Tòa án bắt đầu cho báo chí vào dự phiên tòa. Thư ký phiên tòa tiến hành các thủ tục điểm danh người dự tòa...

Đến 8h sáng nay, HĐXX bắt đầu xét xử, phiên tòa dự kiến kết thúc trong ngày hôm nay.

Cận cảnh phòng xử án Thùy Tiên và các bị cáo sáng 19/11. Clip: Phạm Thọ.

Tại quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX cho biết, tại phiên tòa này, các bị cáo: Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng bị xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.

Lực lượng bảo vệ TAND TPHCM chốt chặn tại cổng vào sáng nay 19/11. Ảnh: MĐ

Tại bản cáo trạng sẽ công bố trong sáng nay tại phiên xử, Viện Kiểm sát cáo buộc, với tư cách là Chủ tịch HĐQT và cổ đông Công ty Chị Em Rọt, đồng thời là các KOL, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã trực tiếp cùng Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, trực tiếp đăng video trên kênh tiktok cá nhân; Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần; Bị cáo Phạm Quang Linh thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần và Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần.

Từ ngày 12/12/2024 đến ngày 14/3/2025, các bị cáo Thùy Tiên, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, đã đưa các thông tin gian dối, không đúng sự thật trên mạng xã hội để bán tổng số 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu được số tiền 17,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền 12,4 tỷ đồng.