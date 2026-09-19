Công ty CP Giầy Thượng Đình (GTD) vừa có thay đổi đáng chú ý trong bộ máy điều hành khi bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn giữ chức Tổng giám đốc, thay ông Nguyễn Thành Nhơn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/9/2026.

Cùng với việc đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, ông Vũ Minh Tuấn cũng trở thành người đại diện theo pháp luật mới của Giầy Thượng Đình.

Theo công bố của doanh nghiệp, việc ông Nguyễn Thành Nhơn rời ghế điều hành xuất phát từ đơn từ nhiệm cá nhân. Trong đơn, ông Nhơn cho biết lý do là có sự thay đổi về kế hoạch công tác và nhiệm vụ được cổ đông phân công trong thời gian tới.

Ông Nhơn mới được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Giầy Thượng Đình từ ngày 14/1/2026 và trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty từ ngày 5/3. Đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 6/5, ông rời HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 nhưng vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc cho đến giữa tháng 9.

Tân CEO đang giữ nhiều vị trí tại Vinaconex

Người kế nhiệm ông Nhơn là ông Vũ Minh Tuấn, sinh năm 1977. HĐQT Giầy Thượng Đình bổ nhiệm ông Tuấn giữ chức Tổng giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm.

Theo bản cung cấp thông tin người nội bộ của doanh nghiệp, ông Tuấn hiện đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí trong hệ sinh thái Vinaconex.

Cụ thể, ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Vinaconex 27. Bên cạnh đó, ông còn giữ chức Phó giám đốc Ban Đầu tư và Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Đông Bắc thuộc Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG).

Việc bổ nhiệm lãnh đạo mới diễn ra trong thời điểm Giầy Thượng Đình đang đứng trước kế hoạch huy động lượng vốn rất lớn để triển khai dự án tại khu đất 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Chuẩn bị huy động 2.165 tỷ đồng, gấp nhiều lần vốn hiện tại

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã có công văn xác nhận nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Giầy Thượng Đình.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, doanh nghiệp dự kiến phát hành 216,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược trong nước với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu hoàn tất, Giầy Thượng Đình có thể thu về khoảng 2.165 tỷ đồng.

Quy mô đợt phát hành đặc biệt lớn nếu so với nền vốn hiện tại của doanh nghiệp. Giầy Thượng Đình đang có khoảng 9,3 triệu cổ phiếu lưu hành, tương ứng vốn điều lệ khoảng 93 tỷ đồng. Như vậy, lượng cổ phiếu dự kiến phát hành mới cao gấp hơn 23 lần số cổ phiếu hiện hữu.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến được sử dụng cho dự án nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ và trường học liên cấp Thượng Đình tại khu đất số 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.

Nguồn vốn này cũng bao gồm chi phí phục vụ việc di dời cơ sở sản xuất hiện hữu của Giầy Thượng Đình khỏi khu đất 277 Nguyễn Trãi sang Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình.

Khu đất trên hiện là nơi đặt nhà máy lâu năm của Giầy Thượng Đình, nằm ngay mặt đường Nguyễn Trãi, một trong những trục giao thông lớn phía Tây Nam Hà Nội.

Giầy Thượng Đình từng là một trong những thương hiệu giày vải quen thuộc tại Việt Nam, đặc biệt gắn với thị trường Hà Nội trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp những năm gần đây liên tục gặp khó khăn.

Năm 2025, Giầy Thượng Đình ghi nhận doanh thu thuần khoảng 66,4 tỷ đồng, giảm 15,7% so với mức 78,8 tỷ đồng của năm 2024. Công ty đồng thời báo lỗ sau thuế 38,7 tỷ đồng.

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh suy giảm, kế hoạch phát hành hơn 216 triệu cổ phiếu và phát triển khu đất 277 Nguyễn Trãi đang trở thành một trong những bước đi có quy mô lớn nhất của Giầy Thượng Đình trong nhiều năm trở lại đây.