Gió lốc thổi bay bàn ghế, học sinh chạy tán loạn ở Lào Cai, thầy giáo cập nhật tình hình

Chiều 7/5, cơn mưa dông bất ngờ quét qua một trường học tại xã Nậm Chày, tỉnh Lào Cai khiến bàn ghế bị gió mạnh cuốn văng, đúng thời điểm đông học sinh đang vui chơi tại sân trường. Khoảnh khắc này đã được camera an ninh ghi lại và sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, sự việc nhanh chóng khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Theo nội dung đoạn clip thì, khi các học sinh đang đứng chơi dưới mái vòm thì một cơn gió lốc bất ngờ ập tới. Nhiều học sinh đã chạy vào trong để tránh trú. Cùng thời điểm này, số ít học sinh đi từ khu nhà phía đối diện sang thì bị gió lốc thổi ngã. Khi các em tiếp tục chạy vào trong để tránh trú thì có thêm một cơn gió lốc mạnh hơn ập đến, thổi bay những chiếc bàn ở phía ngoài và xô ngã một em. Thầy giáo nhanh chóng phát hiện và bế học sinh này vào bên trong.

Khoảnh khắc khiến dư luận lo lắng cho sự an toàn của các bé.

Liên quan đến diễn biến trong đoạn clip trên, thầy Nguyễn Văn Điện, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Chày đã có những chia sẻ cụ thể trên báo Tuổi Trẻ. Theo thầy, sự việc xảy ra khoảng 17h30 chiều cùng ngày, khi các học sinh đang chờ ăn tối.

Thời điểm đó, trời mưa to nhưng lặng gió, trong lúc các học sinh đang chơi, chờ đến giờ ăn tối thì bất ngờ một cơn gió lốc ập đến khiến thầy trò không kịp chạy. "Có một số em bị ngã nhưng rất may tất cả các em đều an toàn, không ai bị thương" , thầy Điện chia sẻ thêm trên Tuổi Trẻ.



