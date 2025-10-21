Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Giỏ trứng" Amazon Web Serives "sập" trên diện rộng, hàng loạt ứng dụng internet như Canva và ChatGPT trì trệ

21-10-2025 - 09:40 AM | Kinh tế số

Những sự cố dạng này khiến chúng ta đặt dấu hỏi về sự vững chãi của hệ thống dịch vụ toàn cầu.

"Giỏ trứng" Amazon Web Serives "sập" trên diện rộng, hàng loạt ứng dụng internet như Canva và ChatGPT trì trệ- Ảnh 1.

Sáng nay, Amazon Web Services (AWS) bất ngờ gặp sự cố diện rộng khiến hàng loạt dịch vụ internet toàn cầu tê liệt. Từ các nền tảng quen thuộc như Amazon, Alexa, Snapchat, Fortnite, ChatGPT đến các ứng dụng như Canva, Airtable, Perplexity hay thậm chí là ứng dụng đặt hàng McDonald đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Công cụ kiểm tra trạng thái của AWS cho biết nhiều dịch vụ đang “bị ảnh hưởng” bởi vấn đề vận hành, đồng thời công ty đang “điều tra tình trạng lỗi và độ trễ tăng cao ở nhiều dịch vụ trong khu vực US-EAST-1”, song các khu vực khác trên thế giới cũng đang chịu tác động.

Giám đốc điều hành Perplexity, ông Aravind Srinivas, xác nhận nguyên nhân bắt nguồn từ lỗi hạ tầng AWS và cho biết đội ngũ kỹ thuật đang khẩn trương xử lý. Trong khi đó, Amazon cho biết đã ghi nhận “những dấu hiệu phục hồi rõ rệt” nhưng vẫn đang giải quyết lượng lớn yêu cầu tồn đọng.

Đây không phải lần đầu AWS gặp sự cố lớn tại khu vực US-EAST-1. Trong ba năm 2020, 2021 và 2023, những gián đoạn tương tự từng khiến hàng loạt nền tảng trực tuyến phải tạm dừng hoạt động trong nhiều giờ.

Nếu sự cố lần này kéo dài, tác động có thể lan rộng hơn nữa, khi hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn cầu phụ thuộc vào hạ tầng điện toán đám mây của AWS để vận hành hệ thống.

Theo Kim

