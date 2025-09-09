Giới nhà giàu Mỹ, Trung Quốc ở nhà thuê, giữ tiền trong tay để ‘an cư’ hơn là mua một mái nhà cố định

Báo cáo mới nhất của RentCafe công bố ngày 8/9 cho thấy xu hướng này đang tăng mạnh, phản ánh sự thay đổi trong quan niệm "an cư lạc nghiệp" vốn được xem là hiển nhiên trước đây.



Mỹ: Thuê nhà để giữ sự linh hoạt và thanh khoản

Theo RentCafe, số triệu phú Mỹ sống trong nhà thuê đã tăng gấp hơn 3 lần chỉ trong 4 năm, từ 5.067 người năm 2019 lên 13.692 người năm 2023. Trong cùng giai đoạn, số triệu phú sở hữu nhà gần như đi ngang, đạt 143.320 người.

Các thành phố lớn vẫn dẫn đầu về lượng triệu phú đi thuê: New York tăng từ 2.204 lên 5.661 người, San Francisco từ 321 lên 1.411 người. Nhưng đáng chú ý, mức tăng trưởng nhanh nhất lại diễn ra ở các đô thị miền Nam như Dallas, Houston, Miami và Atlanta – nơi chi phí sinh hoạt và thuế thấp hơn.

Ông Glen Stegemann, môi giới bất động sản tại Florida, lý giải: "Thuế bất động sản, bảo hiểm cao và rủi ro thiên tai khiến việc mua nhà kém hấp dẫn. Giữ tiền mặt để đầu tư vào chứng khoán hoặc trái phiếu linh hoạt hơn là 'giam vốn' vào một bất động sản khó bán."

Đại dịch Covid-19 càng làm rõ nhu cầu này. Khi lối sống du mục số - làm việc từ xa và di chuyển linh hoạt trở thành xu thế, kể cả giới siêu giàu cũng muốn dễ dàng thay đổi chỗ ở hơn là gắn chặt với một căn nhà cố định.

Trung Quốc: Giới trẻ và gia đình thành thị coi thuê nhà là giải pháp lâu dài

Tại Trung Quốc, nơi giá bất động sản ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến đã vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân, thuê nhà ngày càng được coi là một giải pháp bền vững.

Dự báo của China Real Estate Information Corporation (CRIC) cho thấy, thị trường cho thuê sẽ đạt giá trị 1.800 tỷ nhân dân tệ vào năm 2026, tăng trưởng khoảng 2% mỗi năm. Viện nghiên cứu Beike ghi nhận, tâm lý "thuê nhà chỉ là tạm thời" đang phai nhạt. Thay vào đó, nhiều người trẻ bắt đầu coi thuê dài hạn như một cách ổn định cuộc sống trong bối cảnh thị trường nhà ở đầy bất định.

Khảo sát của China Index Academy năm ngoái với 9.000 người cho thấy 64% sẵn sàng chuyển sang thuê nhà rẻ hơn khi hết hợp đồng, chủ yếu vì thu nhập giảm và lo ngại thất nghiệp. Xu hướng "tiêu dùng đi xuống" cũng thể hiện rõ: người dân chấp nhận căn nhỏ hơn, xa trung tâm hơn, miễn là tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Điểm chung giữa Mỹ và Trung Quốc

Ở cả hai nền kinh tế lớn, sở hữu nhà vẫn là biểu tượng địa vị và khát vọng phổ biến. Nhưng thực tế cho thấy, trong bối cảnh lãi suất cao, kinh tế bất định và áp lực chi phí sinh hoạt, ngay cả giới giàu cũng lựa chọn sự linh hoạt mà thuê nhà mang lại.

Nếu như ở Mỹ, đó là cách tối ưu hóa dòng tiền và tự do di chuyển, thì ở Trung Quốc, thuê nhà là giải pháp ứng phó với giá bất động sản cao ngất và niềm tin tiêu dùng suy giảm.

Xu hướng này hé lộ một nghịch lý thú vị: đôi khi, giữ tiền trong tay còn "an cư" hơn là mua một mái nhà cố định. Và biết đâu, trong tương lai, "ở thuê" sẽ không còn là giải pháp tạm thời, mà trở thành một lựa chọn sống bền vững ngay cả với tầng lớp siêu giàu.